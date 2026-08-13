Un nuevo y desgarrador episodio de violencia de género que sacudió a la Ciudad de Buenos Aires en las primeras horas de este jueves ocurrió en una vivienda de Villa Devoto. Un hombre asesinó a puñaladas a su esposa e intentó quitarse la vida tras el ataque, antes de ser detenido por la Policía a 200 metros de la escena del crimen.

Según la reconstrucción judicial y policial, la alerta ingresó al 911 a las 06:50, a través de un llamado desesperado realizado por el hijo mayor de la pareja, de 21 años, quien se encontraba durmiendo cuando su hermana menor, de apenas 8 años, lo despertó para advertirle sobre la tragedia que acababa de suceder.

Al advertir la situación, el joven se comunicó con las autoridades para reportar que su padre había asesinado a su madre y se había fugado del lugar. El ataque se produjo en una casa ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, casi Alta Gracia.

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La esquina de Pedro Morán y Alta Gracia, en Villa Devoto, donde ocurrió el femicidio

El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que la víctima presentaba heridas de arma blanca en el cuello y el abdomen y que había sufrido una hemorragia. Los médicos no pudieron reanimarla y constataron su muerte en el lugar.

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El sospechoso fue localizado a unos 200 metros del domicilio, caminando por la zona. Al momento de ser interceptado, los efectivos constataron que presentaba heridas cortantes que, según las primeras hipótesis, serían autoinfligidas en el cuello, el fémur y el abdomen. Fue asistido y trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado.

Según la información disponible hasta el momento, tampoco trascendió si existían antecedentes de denuncias por violencia de género dentro de la pareja. Por otra parte, las identidades de la víctima y del acusado no fueron difundidas oficialmente. La causa continúa bajo investigación mientras el principal sospechoso permanece internado.

Ahora, la causa quedó a cargo del Juzgado N°62, encabezado por el juez Darío Bonanno, junto con la Secretaría N°79 a cargo de Carolina Petracca, quienes instruyen las actuaciones bajo la carátula de femicidio.

MV/fl