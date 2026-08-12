La abogada especializada en género y derecho penal e integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Patricia Sotile, participó +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil y cuestionó el proyecto de falsas denuncias impulsado por la senadora Carolina Losada y advirtió que la iniciativa podría desalentar a las víctimas de violencia de género y sexual a recurrir a la Justicia.

“Lo primero que vemos es que no es un proyecto contra las falsas denuncias, es un proyecto que castiga denunciar”, afirmó Patricia Sotile. Según explicó, el problema central de la iniciativa es que “los fundamentos del proyecto no se condicen con lo que termina buscando en la práctica”.

El Código Penal ya cuenta con formas de enfrentar las falsas denuncias

Asimismo, sostuvo que el proyecto no resolvería el problema de las denuncias falsas porque ya existen herramientas legales para sancionarlas. “Ya existen en el Código Penal formas de abordar estos problemas y de sancionar a quienes denuncian falsamente, a quienes dan un falso testimonio”, señaló.

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También planteó que el principal problema del sistema no es la cantidad de denuncias falsas, sino la dificultad que enfrentan las víctimas para llegar a la Justicia. “En Argentina alrededor de 500.000 personas por año son víctimas de ofensas sexuales, de esas 500.000 solamente una de cada 10 logra denunciar y el 46% son niños, niñas y adolescentes”, detalló.

Por eso, Sotile remarcó: “Ese es el problema, necesitamos que más víctimas puedan llegar a la justicia, puedan pedir ayuda y puedan denunciar y lo que hace este proyecto es justamente desincentivar a quienes necesitan buscar ayuda en el sistema de justicia”.

A su vez, aportó datos sobre violencia de género y femicidios. “El 21% de las víctimas de violencia de género, de violencia familiar, no denuncia”, sostuvo.

Cuántas víctimas llegan a denunciar

Sobre la misma línea, recordó que durante 2025, según el registro de femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, “solamente el 18% de las 219 víctimas, solo el 18% había denunciado previamente a su agresor y solamente menos del 5% tenía medidas de protección al momento del hecho”.

Para la abogada, estos números muestran la necesidad de fortalecer el acceso a la Justicia: “Lo que falta es que las víctimas tengan confianza en la justicia, se puedan acercar y puedan buscar ayuda en los momentos en que más lo necesitan”.

La importancia de denunciar a tiempo

“Buscar ayuda, que un Estado presente con políticas y con la posibilidad de denunciar a tiempo, salva vidas”, afirmó. Y agregó: “La violencia de género sigue estando, pero denunciar ayuda y salva vidas”.

En cuanto a una eventual solución al problema de las falsas denuncias, rechazó el aumento de penas como respuesta principal. “No se va a lograr a través de este proyecto. Se va a lograr todo lo opuesto que es desincentivar a quienes quieren denunciar”, sostuvo.