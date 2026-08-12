La fiscal federal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), pasó por la pantalla de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, y cuestionó el proyecto de ley de falsas denuncias que obtuvo dictamen y podría ser tratado por el Senado.

Según explicó Mariela Labozzetta, el proyecto propone aumentar las penas para los delitos de falsa denuncia y falso testimonio, que ya están contemplados en el Código Penal. Luego, manifestó que el principal problema está en el fundamento de la iniciativa. “El fundamento de este proyecto de ley es que hay un aumento exponencial de los casos de falsa denuncia”, señaló, y cuestionó esa premisa: “Esta es la primera falacia”.

El relevamiento arrojó una baja representación de las falsas denuncias

Asimismo, explicó que un relevamiento realizado sobre 19 jurisdicciones permitió analizar más de ocho millones de casos penales y determinar que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total. “Ese número es muy pequeño, ¿verdad? 0,09. O sea, ni siquiera el 1%”, sostuvo.

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Además, el relevamiento permitió determinar que los casos vinculados con violencia de género representan una proporción todavía menor. “El número da mucho más chiquito todavía, que es 8% de ese es 0,09%”, afirmó. Esto significa que 0,0072% son denuncias falsas por violencia de género.

Por eso, Labozzetta consideró que no existen elementos para hablar de un crecimiento del fenómeno. “No hay ni un crecimiento, porque no se puede ver una línea de base anterior, o sea, no se puede decir que hay un crecimiento, y además es un fenómeno marginal”, sostuvo. Y agregó: “No hay una preocupación que debiera impulsar al Congreso de la Nación a hacer una modificación porque tenemos un fenómeno criminal que está creciendo”.

A su vez, contrapuso esos datos con la magnitud de la violencia contra las mujeres. “La violencia de género tiene muchísimas manifestaciones”, afirmó, y mencionó entre ellas los femicidios, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, doméstica y digital.

Las razones por las cuales las mujeres no llegan a denunciar

En ese sentido, destacó los registros de femicidios y señaló que durante 2025 apenas el 18% de las mujeres asesinadas había advertido previamente a la Justicia que era víctima de violencia de género. “Todas las demás no pudieron denunciar, no denunciaron, y hay muchas razones por las cuales las mujeres no acuden al sistema de justicia a denunciar”, explicó.

Entre esas razones la fiscal mencionó “el miedo, la dependencia económica, la dependencia psicológica” y problemas vinculados con la respuesta judicial. También advirtió sobre las observaciones realizadas por organismos internacionales. “Hay tres organismos internacionales que están diciendo que este proyecto no puede ser aprobado porque implicaría un retroceso”, sostuvo.