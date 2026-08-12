De 500.000 personas que sufren delitos sexuales cada año, “solo una de cada diez denuncia”

La especialista en datos, Sol Clemente, analizó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, los datos disponibles sobre las falsas denuncias y cuestionó el argumento que sostiene que existe una proliferación de denuncias falsas vinculadas con casos de violencia de género.

“El tema de falsas denuncias lo que busca es modificar una narrativa que está muy presente en la Argentina, entonces todo el tiempo de que la mujer que denuncia es porque es falso, porque quiere perjudicar al hombre”, explicó Sol Clemente. Y remarcó: “Los datos dicen algo muy distinto a esa narrativa”.

Qué dicen los datos sobre las falsas denuncias

Asimismo, destacó un relevamiento realizado por los ministerios públicos fiscales durante tres años, entre 2023 y 2025. “Se analizaron más de 8 millones de causas, estamos hablando de un número enorme, y lo que se encuentra ahí es que sólo el 0,09% de las denuncias eran falsas, y falsas en general, no solamente en contexto de violencia de género”, señaló.

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También recordó que la falsa denuncia ya constituye un delito en el Código Penal. “Hoy en día la denuncia falsa está apenada”, afirmó, y consideró que los casos particulares no deberían utilizarse para justificar una modificación general de la legislación.

“Básicamente lo que dice este informe del Ministerio Público Fiscal, dice, che, mirá, no hay una proliferación, como vos decís, de falsas denuncias, y lo mismo empiezan a salir en otros informes”, sostuvo Clemente.

Además, mencionó un pronunciamiento de ONU Mujeres: “Para mí, algo que hay que destacar también es que ONU Mujeres le pidió al Estado argentino que revise esta cuestión porque dice, mirá que es un tema complicado y en Argentina no está pasando esto de la proliferación de falsas denuncias”.

El problema: las víctimas que no denuncian

Según describió, las estadísticas más relevantes aparecen al analizar cuántas víctimas llegan efectivamente al sistema de Justicia y recordó datos del INDEC de 2017: “De cerca de 500.000 personas que sufren cada año delitos sexuales, solo una de cada diez denuncia”.

Y la especialista enfatizó la importancia de esa cifra: “Eso me parece que es muy importante, porque en vez de que haya falsas denuncias, lo que faltan son denuncias”.

También citó información del Consejo de la Magistratura, según la cual “menos del 3% de las denuncias penales eran catalogadas como falsas”.

“Son todos números muy chiquitos, si te das cuenta”, sostuvo. Asimismo, destacó que el conjunto de los relevamientos demuestra que “no hay una proliferación de estas falsas denuncias, que justifique, como dice ONU Mujeres, un cambio en nuestro código penal”.