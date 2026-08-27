El juicio por la desaparición de Loan Peña continúa este jueves con una serie de testimonios que apuntan a los diez acusados de la causa paralela, que llegaron imputados por supuestamente realizar maniobras para encubrir y desviar la investigación. En ese marco, declararán los prefectos y un policía federal que custodiaron el hotel "Despertar del Iberá", donde se alojaron testigos mayores y menores de edad del caso.

Según pudo conocer PERFIL, comparecerán ante el Tribunal Oral Criminal 1 de Corrientes tres integrantes de la Prefectura Naval Argentina (PNA), Federico Cabrera, Natanael Escobar y Natalia Verón Gómez, y el agente de la Policía Federal Argentina (PFA) Lucas Matías González, que realizaron una serie de procedimientos en el establecimiento hotelero ubicado en la localidad de 9 de Julio en junio de 2024, pocos días después de que Loan fuera visto por última vez.

Caso Loan: por qué la jueza sobreseyó a los principales acusados por trata y cómo sigue el juicio

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Despertar del Iberá" fue el lugar en el que los implicados se hospedaron al llegar a Corrientes. Según relataron los agentes, mantenían las puertas cerradas con llave y en el interior habían colocado mesas y lonas que impedían ver qué ocurría adentro. Una de las declaraciones más esperadas es la de Escobar, quien reconoció a varias personas en el inmueble que luego resultaron procesadas.

En ese grupo se encuentran Federico Rossi Colombo, Nicolás "El Americano" Soria, Elizabet Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio; algunos de ellos señalados por supuestamente actuar bajo la fachada de la Fundación Lucio Dupuy -que lleva el nombre del niño asesinado en La Pampa en 2021-.

Entre otros delitos, se los acusa de encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos y suministro de estupefacientes. Según la acusación, se habrían presentado como abogados y psicólogos y habrían influido en los testimonios de los testigos, con el supuesto fin de alterar o entorpecer la investigación por la desaparición del nene.

Juicio por la desaparición de Loan Peña.

En ese entonces tuvieron lugar dos episodios que llamaron la atención de los investigadores. El primero fue cuando a Rossi Colombo le pidieron información acerca de las personas que estaban alojadas en el hotel y les entregó una lista con sus datos; sin embargo, rápidamente regresó para pedirles que se la devolvieran porque al parecer no estaba autorizado a proporcionarlos.

El segundo momento involucra a Soria. En la instrucción, Escobar mencionó que un suboficial de Prefectura lo llamó para consultarle si había algún integrante de Interpol hospedado en 9 de Julio y, si esto era así, que se identificara. El acusado les mostró una credencial con su nombre pero sin número identificatorio, además de un documento del estado de Florida, Estados Unidos, por lo que pasaron a apodarlo "El Americano".

El suboficial de la PNA manifestó que esto no era suficiente y cuando le solicitaron un pasaporte, Soria se negó y expresó que no podían exigirle nada de eso porque "se manejaba con gente más poderosa".

Nicolás Gabriel Soria, conocido como "El Americano".

En el caso de Lucas González, su participación como policía de la fuerza federal se dio con diferentes operativos relacionados con la causa paralela, como un allanamiento en la casa de Soria y de otros acusados.

Caso Loan: nueva declaración de "El Americano"

En su tercera ampliación indagatoria durante el juicio, Nicolás Soria protagonizó un careo con el testigo Roberto Sotelo, que lo acusó de haberle vendido drogas a cambio de información por la desaparición de Loan. El hombre declaró por Zoom, ya que se halla detenido en la Unidad 6 de Corrientes por una causa de violencia de género.

"Vos me convidaste la droga a orillas del río en Goya", dijo ante los jueces. A su turno, "El Americano" lo desmintió: "Jamás compré o consumí ninguna clase de estupefacientes con Sotelo, que es de lo que se me acusa. A él lo vi en tres oportunidades. La primera fue en su casa entre el 4 y 5 de agosto de 2024, una reunión de 15 minutos".

"Él y su hermana Mónica provienen de un clan delictivo relacionado con los estupefacientes", añadió Soria en el debate. La mujer, por su parte, contó que el imputado habría ido hasta su casa con una falsa orden de allanamiento, con el objetivo de intimidarla y vincular la desaparición de Loan con el narcotráfico.

Además del grupo de la causa paralela, en el debate que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional también hay siete imputados por la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño desaparecido el 13 de junio de 2024. Se trata de Antonio Benítez, su pareja Laudelina Peña (tía de Loan), la exfuncionaria municipal Victoria Caillava y su marido, el exmarino Carlos Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, y como partícipe necesario, el excomisario Walter Maciel.

FP/ff