Caso Loan: "El Americano" denunció un ataque con un arma tumbera en la cárcel y pidió medidas de protección

En una nueva instancia vinculada al expediente por la desaparición de Loan Danilo Peña, Nicolás Gabriel Soria, conocido como "El Americano", denunció haber sufrido una agresión dentro de la Unidad Penal 7 de Resistencia, Chaco, donde se encuentra alojado desde junio junto a otros acusados.

Según su testimonio, fue atacado con un arma blanca de fabricación casera ("chuza", tal como fue descripto en el expediente) al salir en defensa del excapitán de navío Carlos Guido Pérez, otro de los implicados en la causa que conmueve al país desde la desaparición del niño de 5 años el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes.

Agregó que escuchó previamente cómo afilaban el arma tumbera contra el piso del pabellón y pidió una requisa al Servicio Penitenciario Federal (SPF), pero asegura que los guardias no le prestaron atención.

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El procesado por entorpecer la búsqueda de Loan Danilo Peña afirmó que sufrió un corte leve en la nariz porque logró esquivarlo a tiempo: "Si no me corría, me sacaba un ojo", le confió a su letrado, Marcelo Ponce.

Aunque calificó el episodio como “nada grave”, el acusado sostuvo que la agresión fue el desenlace de una serie de intimidaciones previas por parte del mismo interno.

La Fiscalía Federal de Corrientes interviene en el expediente por la desaparición de Loan Danilo Peña

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El abogado confirmó la denuncia y adelantó que presentará un habeas corpus preventivo y reparador ante el Tribunal Oral Federal con el objetivo de que se adopten medidas para garantizar la integridad física de su cliente.

Separado del expediente principal, el fiscal federal de Corrientes Carlos Schaefer indicó que el ataque denunciado debe ser investigado por la Justicia de Resistencia y descartó, en principio, una conexión con el juicio por la desaparición de Loan.

A partir de la Fiscalía Federal de Chaco confirmaron que la denuncia fue radicada ante la Fiscalía N° 2 de Resistencia, a cargo de Ana Graciela González, por tratarse de un posible delito común.

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MV