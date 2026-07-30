Una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña quedó marcada por un fuerte cruce entre el fiscal general Carlos Schaefer y dos abogados defensores en medio de la declaración de un testigo, lo que llevó al Tribunal Oral Federal Nº1 de Corrientes a interrumpir el testimonio, dictar un cuarto intermedio y frenar el debate unos minutos para calmar las aguas.

El episodio ocurrió mientras Luis Alberto González, ex viceintendente de la localidad correntina de 9 de Julio, respondía acerca de su participación en la búsqueda del niño y acerca de un supuesto pago efectuado con fondos públicos de la Municipalidad a la Fundación Dupuy. En ese contexto, las defensas empezaron a objetar algunas preguntas del representante del Ministerio Público Fiscal por considerar que eran "conducentes".

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La discusión fue escalando hasta convertirse en un intercambio de gritos e interrupciones. El conflicto se dio con los abogados Rodolfo Baqué y Martín Leiro, que representan a Elizabeth Cutaia y Alan Cañete, respectivamente, dos de los diez acusados en la causa paralela vinculada, en la que están imputados por realizar presuntas maniobras para entorpecer y desviar la investigación.

Schaefer también mostró su malestar y lamentó que Baqué realizar otra interrupción durante la audiencia. “Otra vez logró el objetivo", sostuvo. Entonces el presidente juez Fermín Amado Ceroleni decidió llamarles la atención y les pidió que respeten al Tribunal. "Doctor, no me grite, yo lo estoy respetando. El que no está respetando es el señor fiscal", dijo Leiro.

“Usted interviene cuando quiere, corta la declaración del testigo; el doctor Baqué también”, expresó el magistrado. El defensor de Cutaia le reclamó que no lo nombrara, pero Ceroleni solicitó que quedara constancia de su conducta.

"No me mencione. Cuando a usted lo mencionaron, en defensa de su honra, pidió el micrófono. Estoy pidiendo lo mismo que hizo usted, señor presidente. Fui mancillado por el doctor fiscal", manifestó el abogado.

Frente a la intensidad del conflicto, el presidente del Tribunal resolvió disponer un cuarto intermedio para evaluar cómo continuar con el debate. Sin embargo, algunos minutos después, la audiencia se reanudó con una advertencia a Baqué y, en términos generales a todas las partes, para evitar que volvieran a ocurrir otras escenas que alteraran el normal desarrollo del juicio.

Según explicó a PERFIL el abogado Gabriel Roldán, que integra la defensa de Cutaia, el conflicto no se originó por una pregunta puntual dirigida al testigo, sino por un planteo previo que había realizado el fiscal. "En la jornada del 30 de julio, el representante del Ministerio Público habría acusado al defensor de amedrentar a testigos, una afirmación de gravedad que podría tener relevancia penal".

"Ante ello, el Dr. Baqué solicitó que se informara si se había iniciado alguna causa al respecto y, en caso afirmativo, que se entregara copia certificada. De no existir una investigación, pidió que se aclarara formalmente la situación. El planteo fue trasladado al fiscal y se produjo un intercambio de cierta intensidad entre las partes", agregó Roldán.

Por otro lado, consideró que algunas de la instervenciones de Schaefer "no respetan plenamente las reglas propias de la litigación adversarial" y afirmó que le parece necesario que el tribunal fije reglas más precisas y uniformes sobre la formulación de preguntas, las objeciones y las interrupciones.

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El ex vicejefe comunal relató cómo tomó conocimiento de la desaparición de Loan, el 13 de junio de 2024, a partir del llamado de uno de los hermanos del niño. "Se perdió mi hermano en la casa de mi abuela", recordó que le dijeron durante la comunicación telefónica. "A la familia la conozco porque en su momento eran vecinos míos, tanto José como María y algunos de sus hijos solían frecuentar el barrio", explicó.

González además comentó que conocía a Victoria Caillava, que junto a su marido, Carlos Pérez, es una de las acusadas en la causa principal por la sustracción del menor. La mujer había sido Secretaria de producción del Municipio.

Al hablar del presunto pago a la Fundación Dupuy, mencionó que no había sido informado oficialmente acerca del pago ni autorizado por el Concejo Deliberante. “Fue una desprolijidad también y un error de la administración. El 13 de septiembre del 2024 llegó una carta documento del señor Ramón Dupuy —abuelo de Lucio, el nene asesinado en La Pampa en 2021— pidiendo una explicación a los concejales si habían abonado suma de dinero, pero los concejales no sabían nada", cerró.

FP/ML