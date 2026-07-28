El juicio por la desaparición de Loan Peña se reanuda este martes en el Tribunal Oral Federal Nº1 de Corrientes, a días de que termine el receso por la feria judicial de invierno. La audiencia marca el reinicio del debate que busca dar respuestas sobre lo que ocurrió con el niño, visto por última vez el 13 de junio de 2024 cuando tenía 5 años, tras un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, de la localidad de 9 de Julio.

A más de dos años del hecho, el proceso tiene en el banquillo a 17 acusados, divididos en dos causas que fueron unificadas para el proceso. Por un lado, se encuentran los siete imputados considerados los principales responsables de la presunta sustracción y ocultamiento del menor: el exmarino Carlos Guido Pérez; su esposa y exfuncionaria municipal Victoria Caillava; la tía de Loan, Laudelina Peña, y su pareja, Bernardino Benítez; Daniel Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi; y el excomisario Walter Maciel.

"No se perdió en el campo": los testimonios de los hermanos de Loan en el juicio

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Todos ellos están acusados de haber intervenido, con distintos roles, en la desaparición del niño y de haber montado una maniobra para encubrir lo sucedido. A excepción del integrante de la fuerza policial, el resto también estuvo presente en el almuerzo donde el nene asistió con su padre, José Peña, y fue visto por última vez antes de ir con otros chicos a recolectar naranjas.

El segundo grupo está integrado por otros diez procesados, conocidos mediáticamente como "la banda del hotel", acusados de haber intervenido de diferentes formas para frustrar, alterar o entorpecer la investigación por la desaparición del pequeño. Entre ellos, se encuentran Federico Rossi Colombo, Nicolás "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Estos acusados fueron llamados de esta manera porque días después de la desaparición de Loan llevaron a testigos, mayores y menores de edad, al hotel "Despertar del Iberá" en condiciones irregulares. Entre otros delitos, fueron imputados por encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación de secreto profesional.

Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña, tres de los acusados por la desaparición de Loan Peña.

Tras las primeras audiencias celebradas antes de la feria, el juicio continúa con la declaración de cuatro nuevos testigos, vinculados a las primeras horas de la búsqueda del niño. Entre ellos están Virginio Leonardo Medina y Víctor Gustavo Fernández, dos testigos civiles que ya brindaron su testimonio durante la investigación del caso.

Los otros dos son el policía Hugo Alegre, que participó del operativo inicial de búsqueda, y el suboficial Mariano Hernán Duarte, el efectivo que recibió el primer aviso telefónico sobre la desaparición de Loan. Se espera que sus intervenciones permitan reconstruir con precisión cómo fueron los primeros momentos después de que el niño desapareciera.

Un inicio con demoras y riesgo de suspensión

El juicio comenzó el 16 de junio pasado y estuvo marcado por un inesperado contratiempo. La primera audiencia se demoró debido a que el imputado Rossi Colombo no estaba presente cuando el tribunal abrió la jornada, en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Los jueces Fermín Ceroleni, Simón Bracco y Eduardo Belforte lo declararon en rebeldía y ordenaron su detención.

Sin embargo, el psicólogo acusado, oriundo de Tucumán, apareció varias horas más tarde conectado por la plataforma Zoom y dijo que no tenía representación legal y no había viajado a Corrientes porque no tenía dinero para hacerlo. Al día después, Cañete también se presentó una hora más tarde al inicio de la jornada.

La ausencia obligó a suspender momentáneamente el inicio del debate y generó incertidumbre sobre la posibilidad de postergar la audiencia inaugural. Finalmente, ambos acusados llegaron al tribunal y, tras evaluar la situación, los jueces resolvieron dar comienzo al juicio ese mismo día, evitando una suspensión que hubiera demorado nuevamente el proceso.

La familia de Loan Peña.

El abogado Alejandro Vecchi, que junto a Belén Russo Cornara representan a los padres de Loan, afirmó a PERFIL que ambos sucesos fueron una "desprolijidad" que perjudicó a las víctimas, pero reconoció que el tribunal se las arregló para garantizar la validez futura del juicio y que los dos imputados tuvieran su derecho a la legítima defensa (se habían perdido la lectura de los cargos en su contra).

"Lo peor que podría pasar es que este juicio se anule por algún vicio introducido por algunos de los imputados, que pareciera ser que están para interrumpir, dilatar e introducir cuestiones como estas", sostuvo en ese momento Vecchi ante este medio. Pero superados esos episodios, se avanzó con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio y empezó el debate.

Las declaraciones y los silencios

Hasta el momento, los siete acusados principales optaron por hacer uso de su derecho a no declarar. Ninguno respondió preguntas del tribunal ni de las partes, por lo que el juicio comenzó sin conocer sus versiones sobre lo ocurrido con Loan. Entre los imputados del segundo grupo, en cambio, solo Cañete y Valeria López decidieron prestar declaración indagatoria.

El primero sostuvo que nunca participó de una maniobra para desviar la investigación y sostuvo que su intervención en el caso estuvo relacionada a su interés de colaborar con la búsqueda de Loan. Además, aseguró que supuestamente contaba con la autorización de Ramón Dupuy para actuar bajo el nombre de la fundación que lleva el nombre de su nieto Lucio, el niño asesinado a golpes en La Pampa en 2021 por su madre y la novia de esta. Este punto, no quedó del todo claro.

López, en tanto, se presentó como técnica superior en psicopedagogía y operadora en violencia de género e infantil. Su contacto con el caso Loan se dio a partir de Cañete, que la convocó para realizar tareas de apoyo y que viajó el 4 de julio de 2024 a Corrientes con otra compañera, de acuerdo a su versión.

Alan Cañete, uno de los acusados de entorpecer la investigación del caso Loan.

Con el avance del debate, también se conoció la citación de la exdiputada nacional Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica, para declarar como testigo, a pedido de la defensa de Laudelina Peña. El abogado de la tía del pequeño hizo la solicitud al considerar que la exlegisladora podría dar información debidoa un comentario a una publicación del ex gobernador correntino Gustavo Valdés, sugiriendo en su cuenta de X una supuesta presión sobre la acusada. "A alguien había que quebrar", escribió en ese entonces.

Cuando la causa ya estaba en manos de la Justicia Federal de Goya, Laudelina fue llevada por su entonces abogado, José Fernández Codazzi, a declarar ante la Justicia provincial. En el viaje también estuvo el senador provincial Diego Pellegrini y allí ella sostuvo que Loan había sido atropellado y su cuerpo, ocultado. "Se ha dado un gran paso en la resolución del caso", manifestó Valdés tras enterarse de la noticia. Más tarde, la mujer aseguró que supuestamente la habían presionado para dar esa hipótesis.

En el debate, declararon varios familiares del menor desaparecido, entre ellos sus padres, José Peña y María Noguera. “Si Laudelina está acá, que nos diga qué pasó y de dónde sacó el botín. Ella y Carlos Pérez saben dónde está Loan", expresó la mujer cuando tuvo el turno de hablar.

También comparecieron varios hermanos del niño, destacando Cristian Peña, que contó que recibió mensajes intimidatorios cuando se estaba desarrollando la búsqueda, donde le preguntaron si quería "hablar con Loan" o negociar dinero por él. José Omar Peña, otro de ellos, relató que él "nunca creyó" que su hermanito se hubiera extraviado mientras buscaban naranjas junto a tres de los adultos imputados y otros chicos, y cerró tajante: "Para mí, no se perdió en el campo".

FP/DCQ