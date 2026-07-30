Juicio por Loan: nuevos testimonios pusieron bajo la lupa a Laudelina y al ex comisario Maciel

El juicio por la desaparición de Loan Peña dejó nuevos testimonios que comprometieron a dos de los acusados principales por la sustracción y ocultamiento del niño en Corrientes. Primero, un exconcejal aseguró haber visto a Laudelina Peña, tía del menor, salir del campo donde apareció un botín del chico. Luego, dos policías pusieron bajo la lupa el accionar del excomisario Walter Maciel, acusado de encubrir la presunta maniobra.

Jorge Daniel Moreira, que en ese entonces era edil de la localidad de 9 de Julio, relató que participó durante siete días de los rastrillajes y recordó un episodio ocurrido el 14 de junio de 2024, día posterior a la desaparición. Según explicó, cerca del mediodía se cruzó con Laudelina y su marido, Antonio Benítez, cuando ambos salían del mismo sector donde luego fueron encontradas la zapatilla y las huellas del niño.

Juicio por Loan Peña: "No se va a saber qué pasó con el nene", afirmó un abogado defensor

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"Salen del campo donde después se encuentra el botín, y ahí me piden que los traslade hacia la casa de la abuela Catalina -donde Loan almorzó previamente a salir a buscar naranjas con otros chicos, antes de desaparecer-. Pero fue antes del hallazgo, que se hizo público inmediatamente por todos los medios que estaban en la localidad”, indicó ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de Corrientes.

Moreira, que también llegó a ser intendente del pequeño poblado correntino, contó que fue convocado por Maciel para actuar como testigo en un allanamiento en la casa de la tía de Loan, donde no se encontraron rastros ni elementos de interés para el caso. Asimismo, recordó haber presenciado la inspección del auto de Daniel Ramírez, otro de los acusados, donde un perro marcó un olor compatible con Loan sobre una manta que, según los acusados, había sido utilizada por los niños durante el almuerzo.

El exfuncionario municipal sostuvo además que, por las características del terreno del paraje El Algarrobal, le resultaba imposible que un niño de cinco años se hubiera perdido. "Algo raro pasó, no pudo haber desaparecido solo", afirmó.

El ex comisario Maciel, otra vez comprometido

Durante la 11º audiencia del debate oral, también declaró el comisario mayor retirado Roque Báez, que en junio de 2024 era jefe de la Unidad Regional II de Goya y superior de Maciel. El exjefe policial recordó que el imputado le informó que "Loan había aparecido", una versión que resultó ser falsa y que provocó que parte del operativo se levantara momentáneamente.

Juicio por la desaparición de Loan Peña.

“Me dice ‘recibí una llamada’, pero no me supo explicar nada. Los familiares, por su parte, no sabían nada del chico, no tenían noticias. Después buscamos el origen de esa información falsa, creo que debe estar en el teléfono de Maciel", precisó el testigo.

Báez sostuvo que aquella falsa alarma generó dudas sobre el desarrollo del operativo y afirmó que nunca pudo determinar quién ordenó suspender parcialmente la búsqueda. También recordó que fue el excomisario quien le comunicó el hallazgo del botín de fútbol y de una huella, por lo que dispuso preservar el lugar hasta la llegada de los peritos.

Por otro lado, ratificó la sospecha que ya había expresado durante la instrucción de la causa: consideró llamativo que Maciel permitiera hacer un viaje al matrimonio compuesto por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los principales acusados. "Mi impresión es que la pareja algo tuvo que ver en la desaparición. Mi sospecha es porque el comisario miente y los autoriza a viajar, pero como funcionario no estamos facultados a hacer eso. Después Maciel me dice que él encontró la zapatilla y otras personas salieron a decir otra cosa", agregó.

Luego fue el turno del sargento Lisandro Saucedo, que comenzó diciendo que estaba de franco de servicio cuando fue convocado para colaborar con los rastrillajes iniciales. Entre las primeras órdenes que recibió, el excomisario investigado le pidió que se quedara toda la noche en el acceso al campo para orientar a los efectivos que llegaban desde otros lugares.

Operativo de búsqueda en la causa por la dsaparición de Loan.

Saucedo también rememoró el momento en que comenzó a circular la versión de que Loan había sido encontrado. Según dijo, fue Báez quien llegó al lugar y dio la noticia, tras haber sido informado previamente por Maciel. Además, mencionó que mientras estuvo custodiando esa zona, un matrimonio le mencionó que cerca de las 23 horas habían visto a una pareja con un niño sobre la Ruta 12, cerca de Yatayti Calle, pero cuando fueron a verificar la zona no encontraron nada.

Por último, señaló que el entonces titular de la comisaría de 9 de Julio le pidió contactar a Benítez para entrevistarlo y explicó que, cuando se allanó la sede policial, los vehículos de Pérez y Caillava -donde se detectaron rastros de Loan- permanecían "sin fajas de seguridad", mientras que los celulares secuestrados habían sido entregados al oficial Virgilio Medina, que ya declaró en el debate.

Caso Loan: nuevos testigos

Para la audiencia de este jueves, el Tribunal convocó a tres nuevos testigos para que brinden su testimonio en el proceso que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Se trata de Juan Osvaldo Ronelli, perito de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina; Fabio Pirrone, comisario mayor de esa fuerza, y Luis Alberto González, ex viceintendente de 9 de Julio.

El primero es uno de los profesionales que participó de los peritajes sobre rastros y manchas en la camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez. En su exposición sobre lo hallado en el guardabarros delantero derecho, expuso que “no puede descartarse que las manchas lumínicas visualizadas puedan ser sangre humana".

Pirrone, en tanto, estuvo en las tareas de búsqueda y coordinación de operativos federales en la zona donde desapareció Loan; mientras que González, por su parte, aportará información acerca de cómo fue la actuación y participación de la Municipalidad en el caso.

FP/AS