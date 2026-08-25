Sobreseyeron a los acusados por trata de personas mientras continúa el juicio por Loan Peña

Mientras continúa el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en Corrientes, la Justicia Federal tomó una decisión en una causa paralela vinculada con la desaparición del niño.

Este martes, el Juzgado Federal de Goya sobreseyó a ocho personas que eran investigadas por el delito de trata de personas con fines de explotación. La medida fue dispuesta por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y alcanza exclusivamente a esa imputación.

Entre los beneficiados por la resolución se encuentran la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su pareja, el excapitán de la Armada Carlos Guido Pérez. También fue sobreseído el excomisario Walter Maciel.

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La lista se completa con Laudelina Peña, tía de Loan; Antonio Bernardino Benítez; Daniel “Fierrito” Ramírez; Mónica Del Carmen Millapi y Francisco Amado Méndez.

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De esta manera, los ocho acusados quedaron desvinculados del delito de trata de personas en el fuero federal. La resolución no implica, por sí misma, el cierre de las demás investigaciones ni modifica el proceso que se lleva adelante por la desaparición de Loan.

El niño desapareció el 13 de junio de 2024, tras un almuerzo familiar en la localidad correntina de 9 de Julio, y desde entonces su paradero continúa siendo investigado por la Justicia.

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