El escándalo judicial por las 90 muertes y los 44 afectados a raíz del fentanilo contaminado producido por los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo se complejiza con nuevas acusaciones entre las exfuncionarias que estaban al frente de la ANMAT, el organismo encargado de controlar los medicamentos.

Según la ampliación de la indagatoria de Nélida Agustina Bisio, extitular de la ANMAT, quien señaló a su subordinada por las demoras en los controles, Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y número dos de la ANMAT, también pidió volver a declarar ante el juez federal Ernesto Kreplak.

A la espera de que el juez federal de La Plata defina la situación procesal de los 15 imputados, Mantecón Fumadó fue citada para este miércoles y buscará presentar su propia versión sobre el funcionamiento de la ANMAT y, especialmente, cuestionar el testimonio de una farmacéutica que aportó información y expedientes administrativos a la investigación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y exfuncionaria de la ANMAT

Esta investigación se inició en mayo de 2025, después de que se detectara un brote infeccioso en el Hospital Italiano de La Plata entre pacientes que habían recibido fentanilo. La ANMAT prohibió inicialmente el uso, la distribución y la comercialización del lote 31202 y luego amplió las medidas contra HLB Pharma y Ramallo.

Sin embargo, antes de la crisis, el INAME ya había detectado incumplimientos en las Buenas Prácticas de Fabricación y Control durante una inspección realizada en Laboratorios Ramallo.

HLB Pharma, uno de los laboratorios investigados

Laboratorios Ramallo, investigado junto a HLB Pharma por la producción y distribución del fentanilo contaminado

En aquel momento, la extitular de la ANMAT, quien debió pagar una fianza de 75 millones de pesos tras ser detenida a comienzos de agosto, buscó despegarse de las decisiones que derivaron en la demora de las medidas contra HLB Pharma y Ramallo.

El escrito de 117 páginas de Bisio sostuvo que estaba al frente de una estructura de más de 1.100 agentes y 110 unidades organizativas y argumentó: “Es materialmente imposible que la autoridad máxima controle cada escritorio y cada espacio”.

Además, su defensa puso el foco en el funcionamiento del INAME, organismo que dependía de Mantecón Fumadó y que tenía bajo su órbita buena parte de las tareas técnicas vinculadas con la fiscalización de medicamentos.

Bisio sostuvo que esa área contaba con autonomía operativa y atribuyó a su exsubordinada las decisiones que, según su versión, “demoraron o paralizaron las principales medidas preventivas” contra los laboratorios.

Nélida Agustina Bisio, extitular de la ANMAT

Mantecón Fumadó prepara su respuesta

El foco de la declaración de este miércoles estaría puesto en Mariela Baldut, farmacéutica que se desempeña en la ANMAT y que fue designada en agosto de 2024 como jefa del Departamento de Vigilancia, Post Comercialización y Acciones Reguladoras.

Se trata de una de las funcionarias cuyos domicilios y oficinas fueron allanados en septiembre de 2025, cuando la investigación judicial comenzó a profundizar la actuación de los organismos estatales. En ese procedimiento también fueron allanadas dependencias vinculadas con Bisio y Mantecón Fumadó.

Baldut declaró como testigo y aportó documentación relacionada con los procedimientos administrativos del INAME y la ANMAT. Parte de ese testimonio permaneció bajo secreto de sumario, por lo que ni Bisio ni Mantecón Fumadó tuvieron acceso inicialmente a lo que había declarado.

La Justicia investiga las responsabilidades por las irregularidades detectadas en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo

En las últimas semanas trascendió parte de ese contenido y allí aparece un intercambio de WhatsApp entre Baldut y Mantecón Fumadó, fechado el 27 de febrero de 2025, en una inspección que había detectado irregularidades en los laboratorios vinculados con la producción del fentanilo.

Según surge de la reconstrucción incorporada a la causa, Baldut planteó que debían retirarse de circulación todos los lotes de los productos elaborados por Ramallo para HLB, debido a que los procesos productivos no se habían realizado bajo las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Ante la advertencia de Baldut, Mantecón Fumadó respondió: “Es un montón de guita que está en la calle”.

La farmacéutica, según consta en la conversación, insistió sobre el riesgo sanitario: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera, es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta”.

MV/ML