Causa Fentanilo: la desconexión de una manguera unos segundos sería la causa de la contaminación

La investigación por la tragedia del fentanilo contaminado sumó un elemento decisivo para reconstruir qué ocurrió dentro de la planta donde se elaboró el medicamento: una manguera de apenas unos milímetros de diámetro se desconectó durante el proceso de producción y permaneció fuera de su lugar durante unos segundos. Ese episodio, que en principio podría parecer una falla menor dentro de una línea industrial, quedó bajo la lupa de la Justicia por su posible relación con la contaminación que terminó provocando decenas de muertes.

Según la reconstrucción publicada por el diario Clarín, la desconexión obviamente accidental se habría producido durante una etapa crítica del proceso de elaboración. La manguera tenía un diámetro inferior a los tres milímetros y se habría desprendido unos pocos segundos, pero para los investigadores, ese lapso habría sido suficiente para que se contamine un circuito de producción que debe mantenerse en un grado de esterilización extremo, y luego en lugar de descartar esos lotes se habría seguido con el proceso, y de ahí habrían salido las dosis que terminaron ya con 90 muertos confirmados y decenas de otros casos graves.

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El episodio cobró especial relevancia porque el medicamento involucrado, fentanilo, un opioide de uso hospitalario que se administra principalmente como analgésico y anestésico, se usa muchas veces con personas en grave estado. En este caso, las ampollas producidas por HLB Pharma terminaron asociadas a un brote de infecciones mortales causado por bacterias luego asociadas a esa droga producida en el laboratorio de los hermanos García Furfaro.

La causa judicial comenzó a tomar forma en mayo de 2025, después de que distintos centros de salud detectaran infecciones inusuales en pacientes que habían recibido fentanilo. Los análisis permitieron identificar dos bacterias especialmente peligrosas: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Ambas fueron encontradas en ampollas del medicamento y también en pacientes afectados, lo que permitió establecer un vínculo entre el producto contaminado y las infecciones.

Una larga cadena de responsabilidades

La investigación no se limitó al momento en que aparecieron los primeros fallecimientos. Los investigadores comenzaron a reconstruir todo el recorrido del medicamento: desde las condiciones dentro de los laboratorios hasta su distribución y posterior utilización en hospitales y sanatorios.

En ese proceso también aparecieron antecedentes que generaron preocupación. En 2023, por ejemplo, profesionales de un sanatorio de Concordia habían detectado Ralstonia mannitolítica en ampollas cerradas de otro medicamento producido por HLB. La médica infectóloga Florencia Prieto había denunciado entonces el hallazgo ante los organismos sanitarios y sostuvo que la contaminación había ocurrido durante la fabricación. Sin embargo, según su relato, la respuesta de la ANMAT fue que el producto reunía las condiciones correspondientes y no se realizó una nueva inspección presencial de la planta en ese momento.

El antecedente adquirió una nueva dimensión cuando, dos años después, apareció el brote relacionado con el fentanilo. Para los investigadores, uno de los interrogantes centrales es por qué las señales de alerta previas no derivaron en controles capaces de detectar y corregir las deficiencias de producción.

La situación también quedó marcada por las inspecciones realizadas posteriormente. En febrero de 2025, antes de que el caso del fentanilo se hiciera público, la ANMAT había bloqueado la producción de HLB Pharma debido a deficiencias calificadas como críticas y graves en el sistema de calidad farmacéutico. Sin embargo, parte del medicamento que había sido producido previamente ya había ingresado al circuito sanitario.

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La manguera y una reconstrucción clave

En ese contexto, la escena de la manguera se transformó en una pieza central de la reconstrucción. La hipótesis que analiza la Justicia es que la desconexión produjo una interrupción momentánea en las condiciones controladas que debían mantenerse durante la fabricación.

La dimensión del desperfecto contrasta con sus consecuencias: la manguera tenía apenas unos milímetros de diámetro y la desconexión habría durado menos de cinco segundos. Sin embargo, en un proceso farmacéutico donde la esterilidad es un requisito fundamental, una alteración de ese tipo puede resultar crítica.

La investigación también intenta determinar qué ocurrió inmediatamente después de la falla: quién detectó el problema, qué medidas se adoptaron, si se descartó el producto afectado y, especialmente, si el episodio quedó asentado en los registros internos del laboratorio.

La aparición de comunicaciones internas y testimonios de trabajadores y responsables de la empresa permitió a los investigadores avanzar sobre esas preguntas. La pesquisa busca establecer además qué conocimiento tenían los responsables de HLB Pharma sobre las irregularidades y en qué momento tomaron conocimiento de que un producto potencialmente contaminado había ingresado al circuito sanitario.

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Un medicamento que llegó a hospitales de todo el país

El problema no quedó circunscripto a la planta. El fentanilo producido por HLB Pharma fue distribuido a distintos establecimientos sanitarios y utilizado en pacientes internados, muchos de ellos en estado crítico.

La investigación permitió identificar inicialmente los lotes 31202, 31244 y 31200 como parte del producto bajo sospecha. La ANMAT ordenó retirar el medicamento del mercado y se desplegaron operativos para localizar las ampollas que todavía permanecían en circulación. En paralelo, la Justicia avanzó con allanamientos y secuestros de documentación y productos para reconstruir la cadena de producción y distribución.

Con el avance de la causa, la cantidad de víctimas fue creciendo. La Justicia determinó posteriormente 111 muertes y 48 infecciones, es decir, 159 casos vinculados con la distribución y utilización del fentanilo contaminado entre fines de 2024 y la primera mitad de 2025.

Los casos se registraron en distintos puntos del país y alcanzaron al menos una veintena de centros médicos. Entre las instituciones más afectadas estuvieron hospitales y sanatorios de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.

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Qué se investiga ahora

La hipótesis de la manguera no significa, por sí sola, que la Justicia haya establecido una responsabilidad definitiva por las muertes. El objetivo del expediente es determinar cómo se produjo la contaminación, quiénes conocieron las fallas y si hubo decisiones u omisiones que permitieron que el producto llegara a los pacientes.

En ese sentido, la investigación analiza una posible cadena de responsabilidades que abarca desde las condiciones de fabricación hasta los controles de calidad y la distribución del medicamento.

También se investiga el funcionamiento de los organismos encargados de controlar a los laboratorios. La ANMAT había detectado irregularidades en HLB Pharma y posteriormente tomó medidas contra la empresa, pero una de las preguntas centrales es si esas intervenciones fueron suficientes y si podrían haber evitado que el fentanilo contaminado continuara dentro del sistema sanitario.

En abril de 2026, el Gobierno revocó las habilitaciones de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo luego de que la autoridad sanitaria considerara que los antecedentes acumulados mostraban fallas graves en sus sistemas de control de calidad. La medida se produjo después de que la Justicia determinara el alcance de la tragedia y mientras avanzaba la investigación penal.

La causa también alcanzó a los principales responsables de las empresas. Entre los investigados y procesados se encuentra Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios vinculados a la producción y comercialización del medicamento. La pesquisa busca establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados y si existió conocimiento previo de las condiciones en las que se elaboró y distribuyó el fentanilo.

CS