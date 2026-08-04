Fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias que controlaban los medicamentos

La extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y la exdirectora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó, quedaron detenidas este martes en el marco de la causa por el fentanilo contaminado que provocó la muerte de 90 personas y lesiones de importancia a otras 41.

A las ex funcionarias se les atribuyen responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado. En los fundamentos de su pedido, la fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, María Laura Roteta, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, sostuvieron que los laboratorios medicinales HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García Furfaro, registraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales.

Eso, según el Ministerio Público Fiscal, solamente fue posible porque hubo un manto de cobertura estatal que le posibilitó a los laboratorios ya mencionados continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad. Todo este accionar derivó en la contaminación del fentanilo HLB.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo a lo publicado en el sitio web fiscales.gob.ar, las conductas de Bisio y Mantecón Fumadó, el Ministerio Público Fiscal las encuadró en relación con el lote N°31.202 de fentanilo marca HLB Pharma, en el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal y, respecto del lote N°31.244 del mismo producto, en el artículo 200, en concurso real (artículo 55).

A seis meses de la disolución del IOSFA las Fuerzas Armadas siguen sin cobertura médica

Ello, sin perjuicio de otras calificaciones —y del modo en que eventualmente concursen— que pudieran surgir con el avance del proceso, en particular en relación con la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal (homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común).

Hasta este martes la causa se encontraba bajo secreto de sumario. Para proceder con las detenciones se hizo un allanamiento esta mañana en el Ministerio de Salud. Como no se encontró a las personas que se buscaban las autoridades policiales se dirigieron a los domicilios de Bisio y de Mantecón, según le confirmaron fuentes judiciales a PERFIL.

El INAME había detectado en noviembre de 2024, unos días antes de que se elaborasen las partidas del fentanilo mortal, serias falencias en la planta del laboratorio HLB Pharma de la localidad de Ramallo (al norte de la provincia de Buenos Aires) que era propiedad de Ariel García Furfaro.

Poco tiempo después se conocieron las primeras muertes por la aplicación del anestésico que ocurrieron en el Hospital Italiano de La Plata.

Bisio administró la ANMAT desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023. Alegando razones personales renunció en enero de este 2026. El Gobierno aceptó la renuncia mediante el Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Mantecón Fumadó, por su parte, dirigió el INAME hasta el 21 de agosto de 2025, cuando de manera preventiva fue apartada del cargo. Fue luego de que denuncias periodísticas señalaran que se habían demorado inspecciones a los laboratorios involucrados en la maniobra del fentanilo.