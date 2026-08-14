Caso Insaurralde: el fiscal rechazó el pedido de Jésica Cirio para excluir los videos de los fajos de dólares como prueba

El fiscal federal Sergio Mola se opuso formalmente al planteo de la defensa de Jesica Cirio, que había solicitado declarar nulos y excluir del expediente los videos difundidos en los que aparece en un vestidor con bolsas y valijas que contienen fajos de dólares. A partir de entonces, las imágenes quedaron incorporadas a la causa que investiga a la modelo y a su exmarido, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Si bien los peritajes de parte argumentaban que no se podía garantizar la autenticidad técnica de los archivos, Mola sostuvo que no existen elementos suficientes para apartarlos del expedientey aguarda el resultado de un nuevo informe técnico realizado sobre las filmaciones.

A esto se sumaron nuevos registros aportados por la Fundación Apolo, liderada por el funcionario porteño Yamil Santoro, que presentó formalmente ante la Justicia material digital y físico. Se trata de siete grabaciones inéditas que recorren sectores de la propiedad ubicada en un country de San Vicente que la pareja compartió en su matrimonio.

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Martín Insaurralde, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Para los denunciantes, los archivos contienen metadatos clave que permitirían certificar la fecha exacta en la que fueron filmados. La hipótesis central es que estos documentos gráficos muestran la mansión en un estado cronológico anterior al escándalo del Yategate, probando que el inmueble fue "limpiado" o "vaciado" de bienes de gran valor.

Estos registros muestran distintos sectores de la vivienda, entre ellos un vestidor con una gran cantidad de ropa, calzado y un espacio destinado al maquillaje. También aparecen un playroom con una mesa de pool, juegos Arcade y un flipper, un gimnasio equipado con máquinas y pesas, una habitación para huéspedes con baño privado, un living con una pantalla de grandes dimensiones y una mesa con capacidad para doce personas.

Sofía Clerici fue sobreseída como "testaferro" de Insaurralde

En otros videos también se observa un amplio vestidor masculino en el que aparecen bolsas transparentes con fajos de dólares, distribuidos entre cajones, estantes y una valija.

La situación de Sofía Clerici

La investigación comenzó en septiembre de 2023, después de que se difundieran las imágenes del exintendente de Lomas de Zamora junto a Sofía Clerici a bordo del yate El Bandido, en las costas de Marbella. A partir de ese episodio, la Justicia comenzó a investigar el patrimonio de Insaurralde y su entonces esposa, además de posibles maniobras destinadas a ocultar el origen de bienes y dinero.

Al mismo tiempo que la fiscalía intenta avanzar sobre la situación de Cirio e Insaurralde, el juez federal Luis Armella resolvió recientemente sobreseer a Clerici, quien también había sido investigada como posible testaferro del exintendente.

Consideró que, después de más de tres años de investigación, no habían aparecido elementos suficientes para demostrar que Clerici hubiera ayudado a Insaurralde a ocultar o lavar dinero.

Sofía Clerici, también investigada en la causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Sin embargo, el sobreseimiento no implicó que todo el patrimonio de Clerici quedara liberado. Los casi 600.000 dólares encontrados en su domicilio durante un allanamiento continúan inmovilizados y su situación patrimonial seguirá siendo analizada en otra jurisdicción. La fiscalía evalúa, además, apelar el sobreseimiento dispuesto por Armella.

MV