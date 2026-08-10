Causa Fentanilo: por qué dos funcionarios del ANMAT fueron detenidas

La investigación por el fentanilo contaminado, que provocó 90 muertes y 41 personas con lesiones graves, sumó nuevos elementos sobre el accionar de la ANMAT y las posibles responsabilidades de funcionarios públicos. En ese contexto, Natalia Volosin repasó los principales puntos de la causa y las irregularidades detectadas antes de que se emitiera la alerta sanitaria, en +Perfil el nuevo canal de Editorial Perfil.

La causa es investigada por la fiscal María Laura Roteta y el fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Según explicó Volosin, ambos calificaron el episodio como “la máxima tragedia sanitaria registrada en el país”.

El laboratorio no reunía las condiciones

Uno de los principales cuestionamientos de la investigación apunta al conocimiento previo que habría tenido la ANMAT sobre las condiciones del laboratorio. Volosin explicó que hubo una inspección en noviembre de 2024 en la que se detectaron irregularidades y señaló que, “este laboratorio no está en condiciones de producir esto”.

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La periodista también describió las condiciones denunciadas por una ex trabajadora del establecimiento, quien declaró bajo reserva de identidad. Según relató, “todos sabían, adentro del laboratorio, que el lote no lo retiraron cuando sabían que estaba contaminado”.

Además, la investigación analiza las condiciones en las que se fabricaban los medicamentos. Volosin señaló que la trabajadora afirmó que “el personal no estaba calificado” y que “ellos de un día para el otro se pusieron a producir fentanilo y otras drogas pesadas”.

Entre los datos aportados aparece también una descripción particularmente grave de las condiciones de producción: “Ella señaló en una nota periodística que le hicieron muy interesante que los empleados entraban en ropa interior y dejaban las puertas abiertas del laboratorio, esas eran las condiciones de fabricación”.

Los sistemas de control presentaban irregularidades

La causa también puso bajo la lupa el accionar de las autoridades de la ANMAT. Según Volosin, los fiscales sostienen que existió “un manto de cobertura estatal” y que hubo “irregularidades estructurales en las condiciones de elaboración y en los sistemas de control y calidad”.

Además, dos ex funcionarias de la ANMAT fueron detenidas y posteriormente liberadas. Una de ellas, Gabriela Mantecón-Fumadó, declaró y aportó información que podría comprometer a funcionarios de mayor jerarquía.

“La semana pasada hubo novedades porque de nuevo detienen a estas dos funcionarias, la titular de ANMAT y la segunda del ANMAT, por un pedido de los fiscales, el juez Kreplak las indaga y luego son liberadas”, expresó.

Qué dijeron las detenidas

Según explicó Volosin, una de las funcionarias se negó a declarar, mientras que Mantecón-Fumadó respondió preguntas y aportó información sobre el funcionamiento del organismo y las decisiones tomadas frente a las irregularidades detectadas en los laboratorios vinculados al fentanilo contaminado: “Una de ellas se negó a declarar, la titular de la ANMAT, no respondió preguntas, pero Mantecón Fumadó sí respondió y complicó incluso al ministro de salud Lugones y a su antecesor, Mario Russo”.

La declaración de Mantecón-Fumadó podría generar un nuevo frente en la investigación porque, según relató Volosin, la funcionaria sostuvo que los ministros de salud estaban informados sobre las decisiones vinculadas al caso.

“Mantecón Fumadó, de nuevo, la segunda a cargo de la ANMAT, que acaba de ser indagada en la causa del fentanilo contaminado, dijo que en realidad tanto Russo como Lugones, los ministros, eran informados de las decisiones y que Lugones en particular, incluso en un momento se interiorizó bastante y pidió que cerraran el laboratorio ya tarde, en un momento dijo, ciérrenlo, y hay una comunicación de WhatsApp que así lo muestra, ella además lo dice en su indagatoria, con lo cual habrá que ver si esto puede seguir escalando hacia responsabilidades políticas”, expresó.