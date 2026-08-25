Causa fentanilo contaminado: la extitular de la ANMAT respondió preguntas durante casi 4 horas y apuntó contra otra exfuncionaria

Este lunes 24 de agosto, Nélida Agustina Bisio, extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) amplió su declaración indagatoria en la causa por el fentanilo contaminado, contestando preguntas durante casi cuatro horas, intentando desligarse de las responsabilidades que se investigan por las fallas en los controles realizados a los laboratorios.

La audiencia arrancó a las 10 y estableció una modificación respecto a sus presentaciones anteriores, donde Bisio había presentado un escrito y, en esa oportunidad, se había abstenido de responder preguntas; ahora, decidió ampliar su descargo ante Ernesto Kreplak, juez federal de La Plata.

Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecon Fumadó

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), la exfuncionaria negó tener responsabilidad directa en los hechos que están siendo investigados y señaló a Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

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Además, Bisio trató de desligar al actual ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, de cualquier tipo de responsabilidad relacionada a las inspecciones hechas a los laboratorios investigados, un tema que había provocado mucha atención, tanto dentro del expediente como en el ámbito político.

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La causa investiga, entre otros puntos, cómo actuaron los organismos que estaban a cargo del control sanitario.

La ampliación de la indagatoria se realizó luego de que Bisio pidiera volver a declarar antes de que se definiera su situación procesal. La extitular de la ANMAT había recuperado la libertad junto a Mantecón Fumadó tras pagar una caución de 75 millones de pesos cada una.

Ahora, la declaración sumó un nuevo capítulo a la investigación por el fentanilo contaminado: Bisio contestó preguntas, negó responsabilidades en las irregularidades que están siendo analizadas y apuntó contra la exdirectora del INAME.

Agustina Bisio

Una falla de 5 segundos en una manguera habría provocado la tragedia del fentanilo

La desconexión de una manguera de tres milímetros por menos de cinco segundos en la planta de producción del laboratorio Ramallo habría provocado la contaminación masiva de lotes de fentanilo que provocó la muerte de 90 personas.

La Agencia Noticias Argentinas (NA) informó que, según la hipótesis judicial que investiga la causa, este accidente habría permitido que la bacteria entrara al circuito de los fármacos inyectables que luego se distribuyeron en diferentes hospitales de todo nuestro país.

Fentanilo

El peritaje técnico sugiere que el fallo habría ocurrido en el tramo final de la cadena, donde una manguera de acero quirúrgico lleva la mezcla hacia el área de llenado. Aunque las Buenas Prácticas de Fabricación ordenan, en casos así, suspender el procedimiento de inmediato, limpiar el área y descartar el fármaco, la producción habría seguido, completando el llenado de tres lotes adicionales que salieron a la venta.

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La investigación encontró mensajes en los celulares secuestrados, donde operarios de control de calidad reconocían estas irregularidades. En uno de los chats se puede leer: “Nos agarran por el fentanilo ese de mierd*; ese que se desconectó la manguera: ¿te acordás?”.