34 años de ANMAT al cuidado de la salud de los argentinos

A 34 años de aquel comienzo, ANMAT continúa consolidándose como un actor clave del sistema sanitario argentino, frente al desafío permanente de acompañar la evolución científica, tecnológica y productiva.

El 20 de agosto de 1992 marcó el nacimiento de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Creada mediante el Decreto 1490/92, la institución surgió inicialmente ante la necesidad de ordenar el sistema de registro y fiscalización de los medicamentos en todo el país, aunque desde su creación sus competencias abarcaron un universo mucho más amplio de productos vinculados con la salud.

Empresas y laboratorios del sector que hicieron posible esta edición especial por el aniversario del organismo.

Desde sus comienzos, el ANMAT fue ampliando y consolidando su campo de acción. Su responsabilidad comprende el control y la fiscalización de medicamentos, productos médicos, alimentos acondicionados y materiales en contacto con alimentos, cosméticos, productos de higiene y productos de uso doméstico, además de la vigilancia de su seguridad y eficacia. Se trata de una tarea que atraviesa múltiples dimensiones de la vida cotidiana y que tiene como objetivo último prevenir riesgos y proteger a la población.

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A lo largo de estas más de tres décadas, también construyó un reconocimiento que excede las fronteras nacionales. El organismo es Autoridad Reguladora Nacional de Referencia Regional de la OPS/OMS y participa en distintos ámbitos internacionales vinculados con la regulación sanitaria, la convergencia normativa y el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia. Ese recorrido refleja la evolución de una institución que debió adaptarse a escenarios cada vez más complejos, acompañando el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y procesos.

Laboratorios LAFEDAR felicita a la ANMAT y a su personal en su 34° aniversario.

LAFEDAR S.A.

Somos un laboratorio farmacéutico nacional con más de 30 años de experiencia y un portafolio que supera los 600 productos en diferentes formas farmacéuticas. Cumplimos con los más altos estándares de Calidad y normas G.M.P., siendo auditados periódicamente por la A.N.M.A.T., exportando a más de 30 países en Latam, Europa oriental, Asia y África. Nuestro enfoque de servicios integrales para terceros permite a nuestros clientes externalizar procesos complejos y centrarse en sus competencias principales, contribuyendo al avance de la industria mediante innovación, investigación y desarrollo. lafedar.com

Una nueva etapa de gestión

El aniversario encuentra a ANMAT atravesando una nueva etapa institucional. Desde el 5 de enero de 2026, el organismo está a cargo del Dr. Luis Eduardo Fontana, designado Administrador Nacional mediante el Decreto 3/2026, en reemplazo de la Dra. Nélida Agustina Bisio.

El Dr. Luis Eduardo Fontana, designado Administrador Nacional de la ANMAT.

Médico cirujano egresado de la Universidad de Buenos Aires, Fontana cuenta con formación en administración de empresas de salud, dirección estratégica, sistemas de información y negociación. Realizó residencias en cirugía general y cirugía oncológica y desarrolló una extensa trayectoria tanto en el ámbito asistencial como en la gestión sanitaria, con más de 30 años de experiencia y distintos roles de responsabilidad en el sistema de salud.

La nueva conducción plantea como objetivo continuar trabajando por una ANMAT más ágil, profesional y eficiente, con controles efectivos y con la seguridad, calidad y eficacia de los productos bajo su competencia como prioridades. En ese marco, la modernización de los procesos y la incorporación de herramientas regulatorias que permitan optimizar los tiempos sin resignar estándares sanitarios aparecen como algunos de los desafíos centrales.

Microsules Argentina saluda al organismo regulador en un nuevo aniversario de su creación.

Microsules Argentina

Es un laboratorio de capitales íntegramente nacionales, con más de 50 años de experiencia elaborando productos de calidad a precios justos. Su amplia gama de productos abarca desde medicamentos oncológicos, para HIV, antibióticos, anovulatorios y cardiológicos, hasta antiinflamatorios, entre otros. Su planta productiva está ubicada en la localidad de Garín, en la provincia de Buenos Aires, desde donde se exportan productos a varios países de Latinoamérica. Microsules Argentina cuenta con un personal especializado de más de 220 profesionales que con su labor diario contribuyen a la alta calidad y seguridad de sus medicamentos. www.microsules.com.ar.

Una regulación que acompaña la innovación

En los últimos meses, ANMAT avanzó en la actualización de sus herramientas regulatorias. En julio, la Disposición 4351/2026 simplificó el marco para las modificaciones posteriores al registro de medicamentos biológicos e incorporó un mecanismo de evaluación basado en reliance, junto con un enfoque basado en riesgo y plazos máximos de resolución.

También se estableció la condición de venta libre para diez ingredientes farmacéuticos activos, mientras que en el área de alimentos continuó la actualización del Código Alimentario Argentino, incorporando disposiciones acordadas en el MERCOSUR.

En materia de tecnovigilancia, el 7 de agosto ANMAT lanzó un nuevo formulario online para notificar eventos adversos y desvíos de calidad de productos médicos. La herramienta busca agilizar los reportes y fortalecer la detección temprana de posibles problemas, con la participación de profesionales y usuarios como parte fundamental del sistema de vigilancia.

Laboratorios, firmas de ingeniería y marcas de consumo adhieren al 34° aniversario de la ANMAT

Zwei Ingeniería

"¡Felicitamos a ANMAT en su 34 Aniversario! Zwei Ingeniería: más de 15 años brindando servicios de calificación y soporte GMP a la industria farmacéutica.

www.zwei-ingenieria.com.ar

Hileret

Hace más de 100 años que Hileret endulza la vida de los argentinos.

Elaborados en San Luis bajo estrictos controles de calidad, sus productos —Clásico, Sweet, Zucra, Stevia y Light— combinan sabor y bienestar marcando la diferencia para que todos puedan cuidarse sin dejar de disfrutar.

Hileret saluda y reconoce a ANMAT en su 34° aniversario por su compromiso constante con la salud de todos los argentinos. | hileret.com.ar

Laboratorios Richmond

Es una empresa farmacéutica argentina con presencia regional que, desde hace más de 90 años, investiga, desarrolla y produce medicamentos, vacunas y productos biotecnológicos con tecnología de última generación para áreas terapéuticas como VIH, oncología, cardiometabolismo, neuropsiquiatría e infectología, entre otras. Nuestro compromiso es ampliar el acceso a tratamientos seguros, eficaces y de calidad. | www.richmondlab.com

UniFarma S.A.

UniFarma 50 Aniversario

Tecnología Médica y Soluciones Farmacéuticas, siempre cerca. Celebramos un legado.

Traemos el futuro. unifarma.com.ar

La responsabilidad compartida por la calidad

Trabajo de investigación y desarrollo en laboratorio para garantizar los estándares de calidad, seguridad y eficacia.

Garantizar la calidad de los productos que llegan a la población es, sin embargo, una tarea que excede al organismo regulador. En este proceso, los laboratorios farmacéuticos, las empresas de tecnología médica, las industrias alimentarias y los demás establecimientos alcanzados por la regulación cumplen un papel esencial.

La investigación y el desarrollo, la inversión en tecnología, los controles, el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y la implementación de sólidos sistemas de gestión de calidad constituyen eslabones indispensables para que la fiscalización sanitaria pueda traducirse en productos seguros, eficaces y confiables. La responsabilidad de las empresas sobre sus procesos y productos y la tarea de control y vigilancia de ANMAT forman, de este modo, parte de una misma cadena orientada a la protección de la salud.

A 34 años de su creación, ANMAT enfrenta el desafío de continuar acompañando una industria y un sistema científico-tecnológico en permanente evolución. Nuevas terapias, tecnologías, productos y procesos demandan respuestas regulatorias cada vez más dinámicas, sin perder de vista los principios que dieron origen al organismo.

Firmas de biotecnología, tecnología médica y farmacéutica saludan a la ANMAT en sus 34 años al cuidado de la salud.

Filaxis Farmacéutica

Felicita a la ANMAT en su 34° Aniversario. Bajo la conducción de la familia Braver, la compañía recupera una marca emblemática de la oncología nacional, produciendo y exportando medicamentos de alta complejidad.

www.filaxis.com.ar

Gemabiotech S.A.U.

Medicamentos Biotecnológicos desarrollados y producidos en Argentina | www.gemabiotech.com

LAB SYSTEMS S.A.

Es una empresa Argentina fundada en 1995 dedicada a la importación, distribución y venta de reactivos y equipamiento para diagnóstico, tecnología médica, investigación básica y clínica. Aplicaciones clínicas e industriales. Contacto: Quesada 5916, Villa Urquiza | +54 11 4572 8458 | [email protected] | lab-systems.com.ar.

La historia de ANMAT es, en definitiva, la historia de una institución que creció junto con las necesidades del sistema sanitario argentino. Hoy, bajo una nueva conducción y frente a una nueva etapa de transformación regulatoria, el compromiso permanece: fortalecer la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos que llegan a la población y seguir trabajando por el cuidado de la salud de todos los argentinos.

Más Información en www.argentina.gob.ar/anmat