Luján reunió a referentes del diálogo interreligioso para reflexionar sobre el legado del Papa Francisco

Luján fue escenario de una nueva edición del ciclo “Diálogos: El legado de Francisco”, organizado por la Escuela Luján para el Pensamiento Nacional, con la participación de tres destacados referentes del diálogo interreligioso en la Argentina.

El encuentro reunió al arzobispo metropolitano de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig; a Daniel Goldman, copresidente del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI) y rabino emérito de la Comunidad Bet El; y a Omar Abboud, copresidente del IDI y vicepresidente del Centro Islámico de la República Argentina. La conversación fue moderada por el Intendente Leonardo Boto.

“Con respecto al IDI, lo que nosotros quisimos es dar testimonio de nuestra amistad, y se estableció como un lugar de hermandad. Nuestra intención no es otra que dar testimonio de que tres personas con tradiciones religiosas diferentes, con posiciones sociales y políticas diversas, y de formaciones distintas, pueden no solo convivir sino establecer un lazo de amistad. Hemos decidido hablar menos y participar juntos en muchos momentos donde podamos mostrar que el diálogo se vive cotidianamente”, comenzó manifestando el Rabino Daniel Goldman.

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Los tres referentes mantuvieron durante décadas un vínculo cercano, primero con la figura de Bergoglio y luego cuando se convirtió en el Papa Francisco, a partir de numerosos encuentros, conversaciones y experiencias compartidas, tanto personales como en torno al diálogo entre las distintas comunidades de fe. Un vínculo que estuvo atravesado por una relación de profunda cercanía, cariño, respeto y por un camino compartido en la construcción del diálogo interreligioso.

“Reconozco a Jorge Bergoglio como uno de mis grandes maestros porque me dio vida, su legado es importante. En la venida del Papa León IVX que visitará Luján, para nosotros es Dios el que está atrás de todo esto, nos dijo: ahora vos Francisco, ahora vos León, y este Papa ha tomado el legado de Francisco. Esto significa que Francisco dijo e hizo cosas importantes” transmitió a una sala colmada el Arzobispo Jorge Scheining.

Luján fue escenario de una nueva edición del ciclo “Diálogos: El legado de Francisco”

Durante la jornada, los expositores reflexionaron sobre la huella que dejó el pontificado de Francisco, con especial énfasis en uno de sus principales legados: la construcción de puentes entre las religiones, la cultura del encuentro, la fraternidad y la búsqueda de la paz. El vínculo de Francisco con Luján tuvo además una dimensión profundamente espiritual. Fue devoto de la Virgen de Luján y del Negro Manuel, y visitó la ciudad en numerosas oportunidades cuando era arzobispo de Buenos Aires y cardenal, especialmente para acompañar y celebrar las misas de la Peregrinación Juvenil a Luján. Esa relación cercana con la ciudad y su comunidad de fe constituye también parte del legado que dejó en Luján.

El intercambio adquirió un significado especial en la antesala de la visita del Papa León XIV a Luján, y puso en perspectiva la dimensión espiritual y simbólica de una ciudad que históricamente fue un punto de encuentro para millones de personas y comunidades de fe.

“Realmente estoy conmovido por la invitación, que bueno es poder ligar la centralidad del Papa Francisco y estar hablando de su legado en un lugar donde estamos hablando de Pensamiento Nacional. Aunque su visión trascendió, no podemos negar que parte de su pensamiento por su experiencia se genera en su propio territorio. Bergoglio fue el primer Arzobispo de la ciudad de Buenos Aires que visitó el Centro Islámico. Luego en su visita a Jordania, paso una cosa muy curiosa, la gente esperó a Francisco en la calle, fue todo muy conmovedor, en un país que es un 80% musulmán”, expresó Omar Abboud, copresidente del IDI y vicepresidente del Centro Islámico de la República Argentina.

Y agregó: “Hay un antes y un después de Brgoglio, hoy ya no llama la atención ver a un sacerdote, a un rabino y a un musulman juntos”.

El Intendente Boto, por su parte, afirmó: “Para nosotros es un enorme orgullo que la Escuela Luján haya podido reunir a tres grandes referentes del diálogo interreligioso de nuestro país para reflexionar sobre el legado de Francisco. Hacerlo en Luján, en esta ciudad de la fe, de nuestra Madre, la Virgen de Luján, tiene un significado muy especial. Francisco nos enseñó que el diálogo entre las distintas religiones, el encuentro y la construcción de puentes son fundamentales para vivir en una sociedad más fraterna y en paz. Poder brindar este espacio para escuchar, reflexionar y encontrarnos alrededor de ese legado es también una manera de mantener vivo su mensaje”.

Y agregó: “Hacerlo además en la antesala de la llegada del Papa León XIV a Luján nos llena de emoción y nos invita a seguir construyendo una ciudad abierta al encuentro, al diálogo y a la convivencia entre todos”.

La actividad contó con una amplia participación de vecinos, representantes de instituciones y miembros de distintas comunidades religiosas, y permitió recuperar la mirada de quienes acompañaron de cerca a Francisco en uno de los aspectos centrales de su pontificado: promover el diálogo como herramienta para construir una sociedad más fraterna, respetuosa y capaz de convivir en la diversidad.

Sobre la Escuela Luján para el Pensamiento Nacional

La Escuela Luján para el Pensamiento Nacional es una iniciativa de construcción ciudadana que promueve la formación, el intercambio de ideas y la reflexión crítica sobre la historia, el presente y los desafíos sociopolíticos de la Argentina y la región.

La actividad formó parte de su programación 2026, que propone generar espacios de debate y reflexión con referentes de distintas disciplinas y ámbitos, fortaleciendo el pensamiento nacional y el compromiso ciudadano.