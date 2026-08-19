Sabores patrios y cocina de autor: cómo se vivió La Patriada de Esnaola en ORNO

El feriado patrio del 17 de agosto tuvo en Palermo Off una celebración diferente, donde la gastronomía, la música y los sabores tradicionales se combinaron en una experiencia pensada para reivindicar la identidad argentina desde una mirada contemporánea. En ORNO, el espacio gastronómico de Grupo Mezcla, se realizó una nueva edición de La Patriada Esnaola, una jornada que reunió a decenas de personas alrededor de dos clásicos de la mesa argentina: el dulce de batata y el dulce de membrillo.

La propuesta tuvo como eje la reinterpretación de estos ingredientes tradicionales a través de una cocina de autor, con una estética vanguardista y una combinación de sabores que buscó mantener el espíritu de los productos originales, pero incorporarlos a preparaciones menos convencionales.

Para la ocasión, ORNO presentó un menú especial de tres pasos, diseñado para recorrer distintas texturas y contrastes entre lo dulce y lo salado. La experiencia comenzó con empanadas de queso y cebolla acompañadas por un dip de dulce de membrillo picante, una entrada que introdujo desde el primer plato la combinación entre productos clásicos y una presentación renovada.

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Como plato principal llegó una de las propuestas más llamativas de la jornada: pizza napolitana de cuatro quesos con dulce de membrillo. La incorporación del dulce sobre una preparación salada permitió explorar un contraste de sabores que se convirtió en uno de los puntos destacados del menú.

El cierre estuvo inspirado directamente en otro de los grandes clásicos argentinos. La casa presentó un helado suave de vainilla con salsa de batata Esnaola y chocolate, una versión contemporánea del tradicional postre vigilante que completó el recorrido gastronómico con una combinación de dulzor, cremosidad y chocolate.

Folklore y espíritu de celebración

Además de la propuesta gastronómica, la música tuvo un papel central durante la jornada. Un grupo de folklore en vivo acompañó el almuerzo y aportó el clima festivo característico de una celebración patria. Los acordes tradicionales se integraron a la experiencia y generaron un ambiente relajado, que invitó a los asistentes a prolongar la sobremesa durante toda la tarde.

Así, entre platos de autor, productos emblemáticos de la gastronomía argentina y música en vivo, La Patriada Esnaola en ORNO planteó una manera diferente de celebrar el 17 de agosto. La jornada mostró cómo ingredientes asociados a la tradición pueden adquirir nuevas formas dentro de la gastronomía contemporánea, sin perder su identidad y convirtiéndose en el punto de partida para una experiencia renovada y profundamente argentina.