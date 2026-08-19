Descubrí el ciclo de experiencias gastronómicas que lanzó su segunda edición con una noche dedicada a la cocina asiática

La gastronomía ya no se limita únicamente a la cocina. Cada vez más restaurantes buscan crear experiencias completas donde la música, el ambiente y la cultura acompañen lo que sucede en la mesa. En ese contexto, Koala presenta una nueva edición de Beats & Bites, un ciclo propio que propone descubrir distintas cocinas del mundo a través de encuentros únicos que cambian mes a mes.

Después de una exitosa primera edición, el restaurante anuncia Beats & Bites Vol. 02: Asian Night, una experiencia inspirada en la gastronomía asiática que tendrá lugar el viernes 22 de agosto desde las 19 horas, con un menú de edición limitada, música en vinilos y una cuidada selección de vinos.

¿Qué es Beats & Bites, el ciclo gastronómico de Koala?

Beats & Bites es el ciclo de experiencias gastronómicas de Koala, pensado para reunir en un mismo encuentro cocina de autor, música y maridajes especialmente seleccionados.

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Cada edición reúne diferentes invitados —chefs, selectors, artistas, DJs y winemakers— que intervienen la propuesta habitual del restaurante con menús exclusivos de edición limitada, DJ sets en vinilos, etiquetas especialmente seleccionadas y nuevas expresiones creativas.

Más que un evento gastronómico, Beats & Bites busca convertirse en un espacio donde cada edición tenga identidad propia, ofreciendo nuevas historias, sabores y artistas que inviten a volver una y otra vez.

Asian Night: una edición dedicada a la cocina asiática

La segunda edición del ciclo estará inspirada en la tradición de los pequeños bocados asiáticos, con un menú de edición limitada que toma como punto de partida el universo del Dim Sum y reinterpreta algunas de sus preparaciones más emblemáticas.

En esta oportunidad, la propuesta gastronómica fue desarrollada por la chef Samantha Rosende (@mecha.ramen), quien diseñó un menú exclusivo que invita a descubrir no solo nuevos sabores, sino también la historia y el origen de cada preparación.

La experiencia se completa con los vinos Yugen de @crowdfarming.wine, seleccionados especialmente para acompañar el menú, mientras que la musicalización estará a cargo de @violett_ba_, con un DJ Set íntegramente en vinilos que acompañará toda la velada.

Una experiencia que cuenta historias a través de sus platos

Más que reproducir una cocina tradicional, el menú de Asian Night toma inspiración en la cultura de los bocados asiáticos para ofrecer una selección de preparaciones de edición limitada pensadas para compartir y descubrir nuevos sabores.

Cada plato recupera tradiciones culinarias que forman parte de la identidad gastronómica de distintos países asiáticos, invitando a descubrir no solo nuevos sabores, sino también el significado cultural detrás de cada preparación.

De esta manera, la experiencia trasciende la gastronomía para convertirse en un viaje donde la cocina también funciona como una forma de contar historias.

El universo de los bocados asiáticos: una tradición para compartir

La propuesta gastronómica de esta edición recorre diferentes expresiones de la cocina asiática a través de pequeños bocados y preparaciones pensadas para compartir. El punto de partida está en el universo del Dim Sum, una tradición originaria de la región de Cantón, en el sur de China, cuyo nombre significa literalmente “tocar el corazón”.

Más que un plato específico, el Dim Sum representa una forma de compartir la mesa a partir de una variedad de pequeñas preparaciones. A partir de ese espíritu, Samanta Rosende (@mecha.ramen) diseñó para Beats & Bites Vol. 02 un menú que combina dumplings, baos y gyozas con uno de los grandes protagonistas de su cocina: el ramen.

La propuesta busca recorrer distintos sabores, ingredientes y técnicas de inspiración asiática, desde los hongos shiitake, el tofu y el jengibre hasta el kimchi, el ponzu, el chashu, los langostinos y el matcha.

Un menú exclusivo por única noche

Creado especialmente para Beats & Bites Vol. 02 – Asian Night, el menú de Samanta Rosende propone un recorrido por diferentes sabores de inspiración asiática, con opciones vegetarianas, carnes, mariscos y distintas versiones de mini ramen.

Dim Sum & Dumplings

Mini Dumpling de tofu: relleno de tofu, hongos shiitake, zanahoria y jengibre.

Bao de bondiola braseada: acompañado de arroz, lechuga, kimchi y salsa.

Gyozas de hongos silvestres: con teriyaki de shiitake, sésamo tostado y salsa ponzu.

Gyozas de cerdo y langostinos: con crocante de almendras y salsa ponzu.

Mini Ramen by @mecha.ramen

Ramen Hongos: caldo de verduras, tare de hongos silvestres, fideos alcalinos, portobellos grillados y tofu marinado.

Ramen Chashu: caldo de cerdo, tare, pak choi, jengibre crocante, fideos alcalinos, chashu y huevo ajitama.

Ramen Ebi: caldo de langostinos, tare, fideos alcalinos, langostinos grillados y huevo ajitama.

Postres

Pudín de mango: un postre fresco y cremoso de estilo asiático.

Helado de matcha con licor de umeboshi.

La propuesta se completa con una carta de bebidas creada especialmente para acompañar la noche, con Lichi Martini, Tokio Spritz —a base de sake, jugo de pomelo, limoncello y soda—, Matcha Samurai y Michelada con sal de togarashi, disponible con y sin alcohol.

Al tratarse de una propuesta de edición limitada, todos los platos y bebidas especiales estarán disponibles únicamente durante Beats & Bites Vol. 02.

Música, vinos y gastronomía en una misma experiencia

Fiel al espíritu de Beats & Bites, la gastronomía dialogará con una propuesta musical especialmente curada para la ocasión.

La noche contará con un DJ Set en vinilos a cargo de @violett_ba_, mientras que los vinos Yugen de @crowdfarming.wine acompañarán el recorrido gastronómico con etiquetas seleccionadas especialmente para esta edición.

La combinación entre cocina, música y vino busca crear una experiencia donde todos los sentidos sean protagonistas.

Una propuesta diferente dentro de la escena gastronómica porteña

Con una programación que se renueva todos los meses, Beats & Bites continúa consolidándose como uno de los ciclos gastronómicos más originales de Buenos Aires.

Cada edición propone una identidad diferente, con invitados especiales, nuevas cocinas del mundo y experiencias que convierten una salida a comer en un encuentro para descubrir sabores, artistas y tradiciones culturales.

Información del evento

Beats & Bites Vol. 02 – Asian Night

Fecha: Viernes 22 de agosto

Horario: Desde las 19 horas

Lugar: Koala

Propuesta gastronómica: Samantha Rosende (@mecha.ramen)

DJ Set: @violett_ba_

Vinos: Yugen by @crowdfarming.wine

Menú: Exclusivo de inspiración asiática (edición limitada)

Los cupos son limitados y se recomienda realizar la reserva con anticipación.

Koala Palermo se encuentra en Fray Justo Santa María de Oro 2104 (CABA) y abre de domingo a jueves de 7:30 a 23 hs, y viernes y sábados de 8 a 00 hs. Para realizar reservas e ingresar a más información, puedes visitar su web en koala.com.ar o hacerlo directamente a través de koala.meitre.com. Además, puedes contactarlos por WhatsApp al +54 9 11 5753-1939 y seguir todas sus novedades en Instagram en @koala.bsas.