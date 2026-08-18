Semáforo Fiscal: la herramienta que expone las tasas de cada municipio bonaerense

Diego Valenzuela, economista y senador provincial, presentó el Semáforo Fiscal, una inédita plataforma comparativa de municipios de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una herramienta digital impulsada para evaluar y clasificar la presión fiscal y la transparencia en la gestión. El evento se realizó en el Auditorio de la Torre Macro y contó con la presencia de la senadora nacional Patricia Bullrich, empresarios, legisladores, funcionarios, economistas y tributaristas.

“Esta iniciativa está diseñada para que comerciantes, empresarios y vecinos sepan dónde se cuida el bolsillo y dónde no es conveniente invertir o generar empleo”, reflexionó Valenzuela. Luego de un año de trabajo junto a economistas y especialistas tributarios, el ex intendente de Tres de Febrero dio un paso más en su cruzada por bajar la presión fiscal con este proyecto que echará luz y que incomoda a la clase política. “Le presenté este proyecto al presidente Javier Milei y fue recibido con mucho entusiasmo e interés por él. Creo que actualmente los gobiernos locales no pueden ser “municipios ABL”, hoy tienen que fomentar el empleo y la inversión a través de gestos impositivos y quita de burocracia. El que no lo haga, quedará a mitad de camino y disociado de la ciudadanía”, expresó Valenzuela.

Por su parte, Bullrich, analizó: "Este semáforo nos muestra dos modelos de Estado: uno que vive de cobrar cada vez más tasas, y el otro que entiende que el Estado debe tratar de correrse lo más posible y no obstaculizar”. Y profundizó: “Esta idea es el método Valenzuela, que es esto que se está haciendo a nivel nacional con el presidente Milei. Valenzuela lo hace a nivel de las tasas municipales para el impacto en la inversión, en el empleo y en la competitividad empresarial”.

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La senadora nacional Patricia Bullrich en el Auditorio de la Torre Macro

Los tres distritos que quedaron en lo más alto del verde en presión fiscal son San Pedro (0,52%), Tres de Febrero (0,55%) y San Nicolás (0,75%). Cabe destacar que ninguno cobra Tasa Vial. Por otro lado, Florencio Varela (1,28%), Junín (1,29%) y General Rodríguez (1,30%) quedaron cerca de alcanzar el verde. En tanto, entre los que apenas llegan al amarillo se encuentran Tigre (1,63%), Coronel Rosales (1,67%) y La Costa (1,74%). Finalmente, en lo más profundo del rojo están Hurlingham (3,16%), Lanús (3,06%) y Marcos Paz (2,88%). Estos cobran Tasa Vial y tienen todas las alícuotas por encima del 1,00%.

Este indicador calcula el promedio de las alícuotas nominales de 5 rubros (banca minorista, hipermercado, industria, comercio y comercio mayorista) con ajustes por Tasa Vial y Habilitación (+0,14 cada una si el municipio las aplica). A su vez, contempla la cobertura de infraestructura en agua, gas y cloacas. En este apartado, los distritos con mayor cobertura de estos servicios son Vicente López (92,46%), Tres de Febrero (90,02%) y San Isidro (89,36%). Además de estos índices, el Semáforo Fiscal elaborado por Valenzuela cuenta con otros apartados como indicadores fiscales, tamaño del Estado, habilitaciones y empleo. Asimismo, aporta un mapa que refleja gráficamente los municipios según su color en cada nómina.

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