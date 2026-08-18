CODA: el arte en pequeño formato que invita a mirar de cerca

En tiempos de pantallas gigantes, imágenes que pasan a toda velocidad y estímulos que se multiplican sin pausa, hay algo casi sofisticado en detenerse. Mirar de cerca. Descubrir un detalle. Dejar que una obra se revele lentamente, como esos secretos que solo aparecen cuando uno se toma el tiempo de buscarlos.

Esa es la invitación de CODA – Consorcios de Artistas, la nueva muestra que llega a Colección Rivarola – El local, en el histórico Pasaje Rivarola. Diez artistas, tres propuestas y múltiples lenguajes se encuentran alrededor de una misma idea: explorar, experimentar y demostrar que el pequeño formato puede abrir grandes mundos.

La muestra se inaugura el martes 18 de agosto a las 18 y podrá visitarse hasta el sábado 29 de agosto de lunes a viernes de 15 a 19 y sábados y domingos de 11 a 19.

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Tres propuestas, tres universos para descubrir

CODA reúne tres núcleos de artistas con búsquedas diferentes, pero atravesados por una sensibilidad compartida. Son obras que invitan a bajar la velocidad y prestar atención a todo aquello que puede aparecer cuando la mirada deja de deslizarse rápidamente sobre una imagen y empieza, en cambio, a quedarse en ella.

La primera propuesta es La Dualidad, de Benito Laren, Kuki Benski y Hugo Marti. El punto de partida está en la convivencia entre opuestos: luz y sombra, blanco y negro, alto y bajo, masculino y femenino.

Pero aquí los extremos no necesariamente se enfrentan. También pueden encontrarse, mezclarse, necesitarse. Entre ellos aparece un territorio mucho más amplio: el de los matices, las variaciones y las posibilidades. A través de diferentes técnicas y lenguajes, los artistas comparten una búsqueda alrededor de aquello que definen como lo bello, lo bueno y lo verdadero.

El segundo núcleo es Hilo Azul, integrado por Rita Simoni, Patricia Ackerman, Carina Montemurro y Judith Giani. Aquí el color deja de ser apenas una elección estética para convertirse en una atmósfera.

El azul evoca introspección, melancolía y espiritualidad; sugiere distancia, infinito y misterio, pero también aquello que permanece velado. En cada obra aparecen el cuerpo, la memoria, la contemplación y una cierta resonancia emocional que no necesita demasiadas palabras.

Más que una selección cromática, Hilo Azul construye un clima. Un lugar al que la mirada entra casi sin darse cuenta.

La tercera propuesta, Trazas de lo vivo, reúne a Daniel Ackerman, Karin Esposito y Laura B. Gutiérrez alrededor de la naturaleza, la materia y las huellas del paso del tiempo.

Fotografía y arte textil conversan en un itinerario donde aquello que permanece convive con aquello que fluye. La fotografía detiene el instante y en el trabajo de Esposito y Gutiérrez aparece, además, una afinidad con la estética y la filosofía japonesa, donde el proceso, la atención a lo esencial y el diálogo con los materiales ocupan un lugar central.

Tres propuestas, tres universos y una misma invitación: mirar un poco más.

Cuando mirar también es detenerse

En un contexto cultural atravesado por la velocidad de las imágenes y por la competencia permanente por nuestra atención, Colección Rivarola – El local propone otra relación con el espectador.

Las obras en pequeño formato tienen algo de íntimo y, también, de secreto. Muchas veces hay que acercarse para descubrirlas. Detenerse frente a ellas. Reparar en una textura, una pincelada, una forma o un gesto que podría pasar inadvertido a primera vista.

Esa búsqueda forma parte del universo de Arte Pequeño Formato®, una línea de trabajo que encuentra en la escala una herramienta para acercar el arte a nuevos públicos y generar vínculos más íntimos con las obras.

La premisa es sencilla, pero poderosa: el tamaño de una obra no determina la dimensión de la experiencia que puede producir.

En lugar de competir por ocupar más espacio, el pequeño formato propone otra cosa. Bajar la voz. Acercarse. Y dejar que sea la mirada la que complete la experiencia.

Un espacio para el encuentro

La exposición se desarrolla en Colección Rivarola – El local, un proyecto impulsado por Mariela Ivanier que propone una manera diferente de acercarse al arte.

“Me interesa pensar el arte como un encuentro. Que una persona pueda entrar a un espacio, encontrarse con una obra, acercarse, descubrir un detalle y quedarse unos minutos frente a ella. El pequeño formato tiene algo de secreto: no se impone, sino que invita a ser descubierto”, señala Ivanier.

La idea de encuentro no es nueva en el universo de Colección Rivarola. El proyecto nació de más de 20 años de amor por el arte y de una colección que actualmente reúne cerca de 250 obras. También forma parte de una historia de encuentros alrededor del arte, que durante años reunió a artistas, referentes de la cultura, la política y los negocios.

Ubicado en el histórico Pasaje Rivarola, El local se aleja del formato tradicional de galería para funcionar como un espacio abierto a la colaboración, el intercambio y la circulación de propuestas.

En ese contexto, CODA suma una nueva conversación a una programación que busca poner en diálogo diferentes lenguajes y acercar el arte contemporáneo a personas que quizás no frecuentan los circuitos habituales.

La elección del lugar aporta, además, otra dimensión a la experiencia. Las obras conviven con la arquitectura y la escala particular del pasaje, en ese pequeño pliegue de Buenos Aires donde, por unos minutos, el ritmo de la ciudad parece desacelerarse.

Quizás allí esté una de las claves de CODA: frente a un mundo que invita permanentemente a pasar de una imagen a otra, la muestra propone hacer algo mucho más sencillo —y cada vez más excepcional—: quedarse mirando.

Para agendar

CODA – Consorcios de Artistas inaugura el martes 18 de agosto y podrá visitarse hasta el sábado 29 de agosto en Colección Rivarola – El local, Pasaje Rivarola 149, Ciudad de Buenos Aires.

Horarios: lunes a viernes, de 15 a 19 hs; sábados y domingos, de 11 a 19 hs.

Participan Trazas de lo vivo, integrada por Daniel Ackerman, Karin Esposito y Laura B. Gutiérrez; Laren, Benski y Marti, con Benito Laren, Kuki Benski y Hugo Marti; y Hilo Azul, integrada por Rita Simoni, Patricia Ackerman, Carina Montemurro y Judith Giani.