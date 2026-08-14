El auge de la suplementación: por qué y para qué sirven

Hoy no solo se busca cubrir requerimientos básicos, sino mejorar el nivel de energía, la calidad del descanso, la salud cutánea, la función digestiva y la recuperación muscular. Frente a esta demanda de bienestar integral, los suplementos ocupan un lugar central en la conversación sobre hábitos saludables.

¿Por qué todos hablan de suplementos?

El creciente interés en la suplementación responde a una mirada más integral de la salud. Diversos factores han impulsado este cambio de paradigma:

Estilos de vida exigentes: El estrés, la falta de horas de sueño y la alimentación apresurada suelen generar baches nutricionales que impactan directamente en la vitalidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Prevención y longevidad: La suplementación actual está orientada al cuidado a largo plazo: fortalecer el sistema inmunológico, proteger la salud articular y ralentizar los procesos de envejecimiento celular.

Formatos innovadores e integrables: La evolución en las presentaciones facilitó la incorporación de nutrientes al día a día de forma práctica y agradable.

Beneficios principales: de la teoría a la práctica

La clave de un esquema de suplementación eficiente radica en la personalización. Cada organismo tiene necesidades distintas según la etapa de la vida, el nivel de actividad física y el tipo de alimentación. Entre los principales beneficios según el objetivo personal se destacan:

Rendimiento y recuperación muscular: La incorporación de proteínas de suero, creatina y aminoácidos ayuda a preservar la masa muscular y acelerar la regeneración de tejidos tras el entrenamiento.

Vitalidad y balance diario: Complejos multivitamínicos y minerales como el magnesio o el zinc contribuyen a combatir la fatiga crónica y respaldar el sistema nervioso.

Formatos prácticos y amigables: Las opciones en gomitas (gummies) ganaron terreno para quienes buscan incorporar vitaminas C, D, colágeno o biotina de manera simple, deliciosa y sin complicaciones.

Bienestar integral y estética: Fórmulas específicas orientadas al cuidado de la piel, el pelo y las uñas, junto con suplementos enfocados en la salud digestiva y la microbiota.

Adoptar hábitos saludables no requiere transformaciones drásticas de un día para otro, sino decisiones consistentes acompañadas de productos de calidad garantizada. Para facilitar este camino, Perfil acerca a sus suscriptores descuentos en las marcas líderes.

Accedé a Libre, la plataforma de la comunidad Perfil o activala si todavía no lo hiciste y da el primer paso hacia una vida más saludable.

Descuentos destacados en Libre

ENA: Nutrición deportiva de alto estándar para optimizar el rendimiento y la recuperación física.

Full Gummies: La alternativa práctica y rica para incorporar vitaminas esenciales y suplementos diarios.

Acumis Suplementos: Alternativas enfocadas en el bienestar integral y el equilibrio nutricional diario.

Vits Nutrición: Soluciones específicas en vitaminas y minerales diseñadas para acompañar cada etapa.

En Forma: Opciones pensadas para potenciar el entrenamiento, la energía y el mantenimiento físico.

Explorá la sección de beneficios de Libre, elegí los aliados que mejor se adapten a tu rutina y comenzá a potenciar tu bienestar con el respaldo de las mejores marcas del mercado.