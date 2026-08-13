Mariel Fernández continuó su recorrida provincial por el municipio de La Matanza

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, continúa la recorrida que inició a principios de año por la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, visitó distintos actores sociales, comunitarios y educativos del Municipio de La Matanza, con el objetivo de conocer experiencias, fortalecer vínculos e intercambiar miradas sobre los desafíos que atraviesa el país.

En primer lugar, Mariel Fernández junto al Padre Leonardo Silio visitaron al Padre Tano Angelotti, conocieron la inmensa obra pastoral y comunitaria que se lleva adelante desde la Parroquia San José en Ciudad Evita; un proyecto que abarca ocho barrios y que tiene a las personas como eje central, promoviendo el acceso a derechos y el acompañamiento de la comunidad.

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En ese marco, recorrieron parte de las iniciativas impulsadas y sostenidas desde la parroquia, entre ellas la Casa Social Padre Bachi, el Polideportivo San José, Hogares de Cristo y hogares para infancias.

El proyecto cuenta con una estrecha vinculación con el legado del Papa Francisco quien tuvo una especial cercanía con la comunidad y con el trabajo desarrollado en estos barrios. En su homenaje, actualmente se impulsa la propuesta de que esta parte de Ciudad Evita lleve el nombre de Ciudad Papa Francisco, una iniciativa que aún no se encuentra formalizada.

Del encuentro la jefa comunal remarcó: “Es una alegría encontrarnos y conocer esta continuación y práctica de las enseñanzas de nuestro querido Papa Francisco”.

Luego, Fernández fue recibida por el rector de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Daniel Martínez junto al decano del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, Gabriel Blanco y el secretario general del gremio ADUNLAM, Walter Ferreyra, recorrieron el Centro de Desarrollo e Investigaciones Tecnológicas, el aula de Juicio y Cámara Gesell del Departamento de Derecho y Ciencia Política, el centro de simulación clínica del Departamento de Ciencias de la Salud, y otras instalaciones como la biblioteca, el comedor y el teatro.

También brindó una entrevista en la Radio de la UnlaM, en la que destacó la importancia de defender la Universidad Pública teniendo en cuenta el contexto de desfinanciamiento y valoró los espacios de la UNLaM. Al respecto, la intendenta de Moreno señaló que “La UNLAM, como tantas otras universidades del conurbano, es una institución fundamental para miles de jóvenes de familias trabajadoras que encuentran en la universidad pública la posibilidad de formarse y construir su futuro”.

Por último, en la Casa de Auxilio de Ramos Mejía, una asociación civil sin fines de lucro dirigida por vecinas y vecinos del barrio y con más de un siglo de historia, la intendenta de Moreno mantuvo un encuentro con dirigentes del ámbito comercial, industrial, empresarial y social y vecinas y vecinos que sostienen el entramado productivo del municipio.

“Como dirigenta del peronismo siento responsabilidad y me quiero hacer cargo de la situación. Por eso recorro la provincia, valoro conocer su diversidad y escuchar a todos los sectores”, destacó Fernández y puntualizó que: “Es muy importante construir una representación que nos permita recuperar el gobierno nacional y conservar el gobierno en la provincia”.

La recorrida formó parte de una serie de visitas que Mariel Fernández viene realizando en distintos municipios bonaerenses para fortalecer el vínculo con sectores productivos, educativos, sindicales y sociales, y construir propuestas para el gobierno de la provincia a partir del diálogo directo con las comunidades locales.