Distintas propuestas de Grupo Mezcla para hacer en agosto: ASADERO, ORNO y CIMA ofrecen planes de los más variados

Agosto llega con una agenda variada en los espacios de Grupo Mezcla. ASADERO, ORNO y CIMA ofrecen durante el mes diferentes propuestas para disfrutar de la gastronomía, el vino, la coctelería y el entretenimiento.

La Patriada Esnaola llega a ORNO

El gran destacado del mes será el 17 de agosto, fecha en la cual ORNO formará parte de La Patriada Esnaola, una propuesta creada para celebrar la patria rindiendo homenaje a dos clásicos de la mesa argentina: el dulce de batata y el dulce de membrillo.

Para la ocasión, ORNO presentará un menú especial de tres pasos, diseñado exclusivamente para el evento. La propuesta incluye una pizza napolitana de cuatro quesos y dulce de membrillo, empanadas de queso y cebolla con dip de dulce de membrillo picante y soft serve de vainilla con salsa de batata y chocolate.

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La jornada contará con música en vivo a cargo de Nelson Giménez.

La Patriada Esnaola

Fecha: lunes 17 de agosto

Horario: de 13 h a 17 h

Lugar: Beruti 3336, Palermo - Palermo Off

Valor: $30.000 por persona

Reservas: las reservas pueden realizarse a través de este link. Se podrá asistir sin reserva, sujeto a disponibilidad.

Semana del Pinot Noir en Asadero

Asadero también se suma a las novedades de agosto con una propuesta especial dedicada al Pinot Noir. Del 19 al 23 de agosto, el restaurante celebrará la Semana del Pinot Noir con un menú creado especialmente para la ocasión y pensado para acompañar y potenciar las características de esta variedad.

Durante estos días, quienes visiten Asadero podrán disfrutar de una experiencia gastronómica diseñada alrededor del vino, con platos especialmente seleccionados y un maridaje pensado para cada preparación.

Semana del Pinot en Asadero

Fecha: del miércoles 19 al domingo 23 de agosto

Horario: desde las 19hs

Lugar: Fitz roy 1041

Valor: 200.000 por persona

Reservas: Las reservas pueden realizarse a través de este link.

Blending Sessions en Casa Cavia

El miércoles 19 de agosto, Casa Cavia celebrará la tercera edición del año de Blending Sessions, el ciclo bimestral que desde 2025 reúne a referentes del mundo del vino y la coctelería para explorar el arte de crear blends únicos.

Cada encuentro, liderado por Flavia Arroyo, head bartender de Casa Cavia, y Delvis Huck, head sommelier, propone un espacio de experimentación junto a invitados especiales. En esta oportunidad, las anfitrionas recibirán a Sol Tony, Sofi Maglione y Magui Caviasso.

La experiencia contará con el acompañamiento de las bodegas Rosell Boher, Pielihueso y Escorihuela Gascón, e incluirá un recorrido de vinos y cócteles maridado con un menú de bocados salados y dulces diseñado especialmente por Félix Babini y Fabio Mandia.

Blending Sessions - Sofia Maglione & Sol Tony + Magui Caviasso Sessions

Fecha: miércoles 19 de agosto

Horario: de 19 a 22 h

Lugar: Cavia 2985, Palermo

Reservas: a través de meitre

Otras propuestas para disfrutar durante agosto

Además de los eventos con fecha puntual, ORNO y CIMA cuentan con propuestas que se desarrollan durante distintos días del mes.

DesConocidos

Los martes 4, 11 y 18 de agosto se realizarán las ediciones de DesConocidos, una experiencia que invita a sentarse en una mesa compartida para conocer personas nuevas y generar conversaciones en un ambiente relajado.

Drag Bingo en Palermo Off

Siempre hay propuestas para disfrutar en ORNO. Todos los jueves, a partir de las 22 h, continúa el ya clásico Drag Bingo en Palermo Off: una noche que combina pizza, cerveza y un bingo mucho más divertido de lo normal.

CIMA de ORNO

En la CIMA de ORNO, bar que se encuentra sobre la sucursal de Guatemala, podrán disfrutar de una nueva carta de cocktails y una propuesta de Happy Hour, anticipando la llegada de la temporada de terrazas y atardeceres al aire libre.

Así, durante agosto, los distintos espacios de Grupo Mezcla reúnen propuestas que van desde experiencias gastronómicas y degustaciones de vino hasta encuentros para conocer nuevas personas, cócteles, música en vivo y clásicos de la mesa argentina.