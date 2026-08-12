¿Dónde comer una buena parrilla en Buenos Aires? Revire Brasas Bravas, la experiencia del auténtico asado argentino sobre Avenida Corrientes

Hablar de Buenos Aires es hablar de teatros, cafés históricos, librerías, tango y, por supuesto, de su reconocida tradición gastronómica. Entre todas las experiencias que ofrece la ciudad, disfrutar de un auténtico asado argentino ocupa un lugar privilegiado para quienes la visitan por primera vez y también para quienes buscan redescubrir los sabores que forman parte de la identidad porteña.

En ese escenario, Revire Brasas Bravas logró posicionarse como una de las grandes referencias de la parrilla argentina en el centro de Buenos Aires. Ubicado sobre la emblemática Avenida Corrientes, a pocos metros del Obelisco y rodeado por algunos de los teatros más importantes del país, el restaurante ofrece una experiencia que trasciende la buena cocina: propone descubrir la cultura del asado argentino a través de materias primas de excelencia, técnicas tradicionales de cocción y una propuesta gastronómica diseñada para disfrutar sin apuro.

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Su ubicación estratégica lo convierte en una opción elegida por turistas nacionales e internacionales que desean conocer una de las expresiones más representativas de la gastronomía argentina, pero también por porteños que buscan un restaurante para almorzar en el centro o disfrutar una cena antes o después de una función teatral.

Qué hace diferente a una parrilla premium en Buenos Aires

La tradición parrillera argentina va mucho más allá de cocinar carne sobre las brasas. Detrás de cada corte existe una cadena de producción, selección y elaboración que determina el resultado final del plato.

En Revire Brasas Bravas, esa búsqueda por la excelencia comienza mucho antes de que el fuego entre en escena.

Uno de los principales diferenciales del restaurante es el control integral de toda su cadena productiva. Desde la selección del ganado hasta el procesamiento en su propio frigorífico, cada etapa se desarrolla bajo estrictos estándares de calidad que garantizan la trazabilidad completa del producto y permiten ofrecer carnes con un nivel de calidad constante durante todo el año.

A ello se suma una técnica de cocción que respeta la tradición del asado nacional. La parrilla abierta, alimentada con quebracho y carbón, aporta aromas, texturas y sabores que solo pueden obtenerse mediante una cocción lenta y cuidadosamente controlada, respetando el tiempo que requiere cada corte para alcanzar su punto ideal.

Carnes premium que representan la esencia del asado argentino

La carta de Revire Brasas Bravas fue diseñada para recorrer algunos de los cortes más representativos de la gastronomía argentina, combinando clásicos de la parrilla con especialidades desarrolladas por el restaurante.

Entre las propuestas más destacadas sobresale el Asado Especial Revire, una costilla de novillo braseada durante cuatro horas que se convirtió en uno de los platos insignia de la casa gracias a su cocción lenta y su extraordinaria terneza.

A esta especialidad se suman otros cortes emblemáticos como el Ojo de Bife Revire con hueso, el tradicional Bife de Chorizo, la Entraña, el Lomo a las Brasas, el clásico Asado de Tira, además de opciones como el Churrasquito de Cerdo, la Bondiolita Grillada y el Salmón a las Brasas, ampliando la propuesta para quienes buscan alternativas que mantienen el mismo estándar de calidad.

Mucho más que carne: una propuesta gastronómica que reinterpreta la cocina argentina

Aunque la parrilla es el corazón de Revire Brasas Bravas, la experiencia gastronómica se construye a partir de una carta mucho más amplia que combina recetas tradicionales con una mirada contemporánea.

En los últimos años, el restaurante incorporó nuevas propuestas que reflejan la evolución de la cocina argentina sin perder su identidad. Uno de los mejores ejemplos es el Cordero al Disco, elaborado con cordero patagónico cocinado lentamente en disco de arado y acompañado por arroz, papas, choclo y boniato, una preparación que rescata los sabores de la cocina de campo argentina y los acerca al público urbano.

La incorporación de este plato responde a una búsqueda permanente por renovar la propuesta gastronómica manteniendo siempre el protagonismo de los productos argentinos y el respeto por las recetas que forman parte del patrimonio culinario nacional.

Una carta que amplía la experiencia gastronómica más allá de la parrilla

La cocina argentina es mucho más que carne a las brasas, y Revire Brasas Bravas refleja esa diversidad con una carta que incorpora platos capaces de satisfacer distintos perfiles de comensales sin perder su identidad.

Además de sus reconocidos cortes premium, el restaurante propone recetas que reinterpretan clásicos de la cocina porteña con una elaboración contemporánea y un fuerte protagonismo de ingredientes seleccionados.

Entre las especialidades sobresalen el Lomo Revire, la Bondiola Braseada, el Salmón Revirado, la Milanesa Porteña y la Pechuga Revire, preparaciones que amplían la propuesta para quienes buscan disfrutar de la gastronomía argentina más allá de la parrilla tradicional.

Las pastas artesanales también ocupan un lugar destacado dentro del menú. Elaboraciones como los Sorrentinos de Lomo, los Ravioles de Cordero, los Tagliatelle del Sur con ragú de cordero patagónico, el Risotto Funghi y el Risotto de Langostinos y Tomate muestran una cocina que combina producto, técnica y creatividad, ofreciendo una experiencia completa para almuerzos, cenas y celebraciones especiales.

Vinos argentinos y coctelería de autor para acompañar cada plato

La experiencia gastronómica en Revire Brasas Bravas encuentra uno de sus grandes diferenciales en la armonía entre cocina y bebidas.

Su cava reúne una selección de vinos provenientes de las principales regiones vitivinícolas argentinas, cuidadosamente elegidos para acompañar los distintos cortes de carne, las pastas artesanales y las especialidades de la carta.

Desde etiquetas de Mendoza hasta exponentes de otras provincias productoras, la propuesta invita a recorrer la diversidad del vino argentino a través de maridajes pensados para potenciar cada preparación.

La experiencia se completa con una barra especializada en coctelería clásica y de autor, ideal para comenzar la noche, acompañar la cena o disfrutar de una sobremesa en uno de los corredores gastronómicos más emblemáticos de Buenos Aires.

Este equilibrio entre cocina, vinos y coctelería convierte cada visita en una experiencia que trasciende la comida y propone disfrutar del ritual completo de salir a comer en la ciudad.

El restaurante elegido para cenar antes o después del teatro en Buenos Aires

La ubicación de Revire Brasas Bravas representa uno de los aspectos que mejor definen su identidad.

Situado sobre Avenida Corrientes, a pocos metros del Obelisco y rodeado por algunos de los teatros más importantes del país, el restaurante forma parte del tradicional circuito cultural porteño y se convirtió, con el paso de los años, en un punto de encuentro habitual para artistas, actores, actrices y espectadores.

Muchas de las figuras que finalizaron sus funciones eligieron compartir una comida en Revire, dejando como recuerdo platos autografiados que hoy forman parte de la decoración del salón y reflejan la estrecha relación entre el restaurante y la vida cultural de Buenos Aires.

Esta conexión convierte a Revire en una excelente alternativa para quienes desean completar una salida al teatro con una propuesta gastronómica de calidad, pero también para turistas que buscan vivir una experiencia auténticamente porteña en una de las avenidas más emblemáticas de Buenos Aires.

Mucho más que una parrilla: una experiencia para descubrir el sabor de Buenos Aires

Elegir un restaurante durante una visita a Buenos Aires implica mucho más que encontrar un buen lugar para comer. Cada barrio, cada calle y cada mesa cuentan parte de la historia gastronómica de la ciudad.

En ese contexto, Revire Brasas Bravas reúne algunos de los elementos más representativos de la identidad porteña: una ubicación privilegiada en Avenida Corrientes, carnes premium seleccionadas desde su origen, recetas que reinterpretan la cocina argentina, una cava con vinos de distintas regiones del país y una hospitalidad que invita a disfrutar de cada momento sin apuro.

Ya sea para un almuerzo en el centro, una cena romántica, una reunión con amigos, una celebración especial o una comida antes o después del teatro, el restaurante ofrece una propuesta pensada para quienes buscan mucho más que un plato bien servido: una experiencia que refleje la esencia de la gastronomía argentina.

Gracias a esa combinación de producto, técnica, servicio y ubicación, Revire Brasas Bravas se consolida como una de las parrillas referentes de Buenos Aires y como una parada recomendada para quienes desean descubrir el auténtico sabor del asado argentino en pleno corazón de la ciudad.

Para saber más sobre Revire Brasas Bravas: