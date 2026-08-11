Concordia: qué hacer este fin de semana largo y cuáles son las mejores propuestas para disfrutar el invierno

Ubicada estratégicamente, se encuentra a solo 45 minutos en vuelo desde Aeroparque y cuenta con un rápido acceso terrestre a través de la Autovía Nacional 14, facilitando la llegada desde distintos puntos del país.

Un fin de semana largo para recorrer, disfrutar y sentir Concordia

En el marco del próximo feriado nacional y la celebración del Día del Niño, la ciudad suma propuestas especiales para disfrutar en familia, con recorridos, juegos y encuentros en espacios emblemáticos.

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El sábado 15 a las 10 hs, la historia y el paisaje se encuentran en el Circuito Huellas del Éxodo, un recorrido que parte desde el Naranjal de Pereda, continúa por el entorno de Hostal del Río y finaliza en el Monumento al Éxodo. Por la tarde, a las 15 hs, la propuesta continúa con Ecodiversión en el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini), con actividades recreativas vinculadas a la naturaleza y el aprendizaje a través del juego.

El domingo 16, a las 10 hs, será una oportunidad para conocer la historia ferroviaria de la ciudad a través del Circuito Ferroviario. Luego, a las 15 hs, llega “Sentí el Invierno en el Castillo San Carlos”, una propuesta especial por el Día del Niño con el show de Los Tinguiritas, actividades para los más chicos y visita guiada al histórico castillo.

El lunes 17 a las 15 hs, el cierre del fin de semana largo propone dos experiencias para disfrutar: Infusiones no convencionales en Hostal del Río, una invitación a descubrir nuevos sabores, y Concordia en Colores en el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini), una propuesta artística y recreativa para compartir en familia.

Además se harán las visitas guiadas convencionales en el castillo histórico y el Naranjal de Pereda.

Termas: el ritual del descanso en pleno invierno

El invierno invita a bajar el ritmo y encontrar espacios donde el bienestar sea protagonista. Las aguas termales provenientes del Acuífero Guaraní ofrecen una experiencia única, reconocida por sus características naturales y sus beneficios para la relajación.

En Termas Concordia, piscinas cubiertas y al aire libre, sectores de descanso y servicios pensados para el confort se integran en un entorno ideal para disfrutar sin apuros. A pocos kilómetros, Termas del Ayuí combina naturaleza y tranquilidad con cascadas de piedra, áreas de relax y amplios espacios verdes que invitan a desconectar y conectar con lo esencial.

Un recorrido por la historia entre paisajes únicos

El Parque San Carlos reúne algunos de los sitios más representativos de Concordia. Allí se encuentra el histórico Castillo San Carlos, escenario vinculado a la estadía de Antoine de Saint-Exupéry e inspiración para El Principito, que puede conocerse a través de visitas guiadas.

Dentro del mismo predio, el Naranjal de Pereda permite viajar a los orígenes de la producción citrícola de la región y descubrir un espacio que conserva parte de la historia económica y social de la ciudad.

Experiencias para disfrutar al aire libre

El entorno de Concordia ofrece múltiples alternativas para quienes buscan combinar descanso y actividad. Los viñedos y bodegas abren sus puertas con recorridos y degustaciones de variedades como Tannat, Marselan y Merlot, mientras que las estancias rurales invitan a compartir días de campo, cabalgatas y avistaje de aves.

En el lago Salto Grande, las opciones incluyen paseos en lancha y pesca deportiva responsable con devolución. Además de aventura como canopy y arborismo , experiencias que permiten descubrir el paisaje desde diferentes perspectivas.

Una obra que transformó la región

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande constituye uno de los principales atractivos de la zona. Las visitas guiadas permiten conocer el funcionamiento de esta obra binacional entre Argentina y Uruguay, comprender su impacto en la generación de energía y apreciar la magnitud de una de las represas más importantes de Sudamérica.

Museos y arquitectura con sello propio

Concordia invita a recorrer su historia a través de edificios emblemáticos y circuitos urbanos que forman parte de la Ruta Argentina del Art Nouveau. Este patrimonio arquitectónico se complementa con una variada oferta de espacios culturales, entre ellos el Palacio Regional Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo de Artes Visuales, Costa Ciencia y el Museo y Centro Cultural Salto Grande, donde se preserva y difunde el legado histórico, artístico y científico de la ciudad.

Una gastronomía con sabores del litoral

Los ingredientes característicos de la región son protagonistas de la cocina local. El pescado de río, los cítricos, la miel, la nuez pecán y los arándanos se integran en recetas que pueden disfrutarse en el Corredor Gastronómico y en distintos bares y restaurantes, donde la producción regional se transforma en una experiencia para compartir alrededor de la mesa.

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