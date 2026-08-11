Banco Macro lanzó el servicio MacroChat para operar desde Whatsapp

Banco Macro lanzó MacroChat, la primera plataforma bancaria del país donde los clientes pueden gestionar sus finanzas completas a través de WhatsApp, usando lenguaje natural, sin menúes, sin formularios. Todo con inteligencia artificial generativa trabajando en silencio detrás de cada mensaje.

A partir de hoy, un cliente de Banco Macro puede escribirle al banco exactamente como le escribe a un amigo: “¿Cuánto dinero tengo en la caja de ahorro?”, “Quiero transferirle plata a mi esposa”, “Voy a pagar la factura de la luz de mi casa”, “quiero transferir plata a un amigo”, describieron.

Sin códigos. Sin menús especiales. Sin fricciones.El sistema entiende la intención, procesa la solicitud y responde en lenguajenatural, en tiempo real. Y no sólo por texto. MacroChat incorpora multimodalidad plena: los clientes pueden enviar audios, imágenes o mensajes escritos, con la misma libertad con la que se comunican con su familia. Porque esa es precisamente la apuesta de Macro: que el banco hable el idioma de las personas, y no al revés, indicaron desde la entidad.

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"Somos el primer banco del país en llevar la banca conversacional a un nuevo nivel, integrando Inteligencia Artificial generativa con lenguaje natural en WhatsApp. Nuestros procesos ya venían incorporando IA, pero hoy damos un salto que transforma de raíz la relación con los clientes: ahora es el banco el que entiende a las personas, y no las personas las que tienen que adaptarse al banco. ¿Nos mandás un texto? ¿Nos mandás un audio? ¿Nos mandás una imagen? Lo que vos prefieras... nosotros respondemos y resolvemos. En Banco Macro creemos que el futuro de los servicios financieros no pasa por agregar más tecnología, sino por hacer que esa tecnología pase desapercibida detrás de una experiencia. Que lo único visible sea la solución. Resolver una consulta, despejar una duda o atender una necesidad debe ser tan fácil y tan natural como enviar un mensaje de WhatsApp”, aseguró Juan Parma, CEO de Banco Macro.

“Más que una evolución tecnológica, MacroChat es una nueva forma de relacionarse: más simple, más cercana, más humana. Una manera distinta de interactuar con Banco Macro desde cualquier lugar del país o del mundo, a cualquier hora, escribiendo, mandando un audio o una imagen, exactamente como lo hacemos en nuestra vida cotidiana. El banco debe estar donde las personas ya están, y hablar como las personas ya hablan. Porque innovar de verdad no es incorporar tecnología. Es hacer las cosas más fáciles para quienes confían en nosotros todos los días", agregó Parma.

La plataforma está construida sobre una arquitectura de inteligencia artificial generativa diseñada para comprender no sólo las palabras, sino la intención detrás de cada mensaje. No importa cómo lo escriba el cliente: en mayúsculas, con errores, con abreviaturas o mezclando temas en un mismo mensaje. El sistema interpreta, prioriza y responde.

Esto representa una ruptura profunda con la lógica de los chatbots tradicionales, que en realidad no eran más que menús disfrazados de conversación. MacroChat es otra cosa: es un interlocutor que entiende el contexto, recuerda lo que se dijo antes en la misma charla y puede resolver múltiples solicitudes en un solo intercambio. El cliente que escribe “quiero saber mi saldo y también pagar el gas” no recibe dos pantallas separadas: recibe una sola respuesta que atiende ambas necesidades.

Consultas sobre tarjetas y cuentas bancarias

La amplitud de lo que MacroChat puede resolver sorprende por su alcance. En materia de tarjetas de crédito, los clientes pueden consultar límites y disponibles, ver el saldo, la fecha de vencimiento y los últimos consumos, pausar la tarjeta, hacer reclamos por compras desconocidas, consultar los últimos tres resúmenes y denunciar el extravío del plástico.

Para las tarjetas de débito, es posible blanquear el PIN, pedir una reposición o avisar sobre un viaje al exterior.

En relación a las cuentas bancarias, MacroChat permite verificar saldos en pesos y dólares, consultar los últimos movimientos, ver y descargar el CBU y el Alias, gestionar extracciones sin tarjeta y hasta completar el proceso de apertura de cuenta para nuevos clientes, todo desde la misma conversación.

Las transferencias entre cuentas propias y a terceros también están disponibles, al igual que el pago de servicios y la recarga de teléfonos celulares. Por su parte, los jubilados cuentan con acceso directo para conocer su fecha de cobro y desbloquear la tarjeta de débito, entre otros trámites específicos para ese segmento.

Además, MacroChat funciona como punto de acceso a información clave: sucursales por geolocalización, ExtraCash, App Macro, límites de compra, inversiones, beneficios, seguros, Tienda Macro, billeteras virtuales y paquetes de productos. Un banco completo, disponible en la pantalla de cada cliente.

El puente entre lo digital y lo humano

Uno de los aspectos más cuidados del diseño de MacroChat es la integración fluida con la atención humana. Cuando la situación lo requiere, o una consulta supera la capacidad del sistema o en el momento en que el cliente simplemente prefiere hablar con una persona, la transición ocurre de manera natural, sin cortes, sin repetir información, sin empezar de cero. Esta arquitectura híbrida refleja la filosofía Phygital que Banco Macro viene desarrollando desde hace años: la convicción de que lo digital y lo humano no son opuestos, sino complementarios.

"MacroChat es una plataforma montada sobre WhatsApp, 100% conversacional, desarrollada con IA generativa, donde nuestros clientes y no clientes pueden conversar con el banco y resolver sus consultas, pedir información y asesoramiento. También es posible transaccionar: pedir un saldo, una constancia de CBU, hacer una transferencia, pagar servicios o recargar el celular. Y además tiene la posibilidad de ser asistido por una persona en los casos donde el bot no pueda responder. Es una nueva forma de relacionarnos con nuestros clientes, innovadora y única en el mercado. No hay otro banco que tenga esta solución", explicó Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro.

Una transición invisible

La migración de la plataforma anterior, BancoChat, a MacroChat fue diseñada para ser completamente transparente para los clientes. El número de WhatsApp es el mismo —11 3110-1338—, no se requiere ningún registro adicional ni validación extra, y los historiales de conversación fueron migrados en su totalidad. El cambio es profundo; la transición, imperceptible.

"El lanzamiento de MacroChat es un gran hito, pero también el comienzo de una nueva etapa. Vamos a continuar planteando desafíos para construir un banco cada vez más inteligente, más moderno, más cercano y más simple. El futuro de los bancos no se construye esperando que cambien los clientes, se hace evolucionando como banco para estar cada vez más cerca de ellos. MacroChat no es el destino: es el punto de partida. Una apuesta concreta de Banco Macro por redefinir los estándares de la industria financiera argentina, en una época en que los clientes ya no distinguen entre el mundo físico y el digital porque, sencillamente, viven en ambos al mismo tiempo", concluyó Juan Parma, CEO de Banco Macro.

LM / EM