Hernán Lombardi: "La Ciudad quiere ser el hub de inteligencia artificial de América Latina"

La inteligencia artificial, el desarrollo económico y el futuro político de la Ciudad de Buenos Aires fueron algunos de los ejes de la conversación con Hernán Lombardi en “Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190). Ingeniero civil, dirigente político y actual ministro de Desarrollo Económico porteño, Lombardi cuenta con una extensa trayectoria en la gestión pública, tanto en la Ciudad como a nivel nacional.

Con experiencia en distintos gobiernos y una mirada atravesada por la gestión y la política, Lombardi analizó los desafíos que enfrenta Buenos Aires en un escenario de transformación tecnológica y también se refirió al presente del PRO. A lo largo de la entrevista, abordó la construcción de una identidad propia para el espacio, las posibles alianzas electorales y las decisiones que deberán tomar sus dirigentes de cara a los próximos años.

Hernan Lombardi es un ingeniero civil, egresado de la Universidad de Buenos Aires, dirigente político. Actualmente se desempeña como ministro de Desarrollo Económico por la Ciudad de Buenos Aires. En la función pública, fue titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos entre 2015 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri; fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015, y ministro de Turismo, Cultura y Deportes en 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Antes de ocupar su actual cargo, renunció a su banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para sumarse al gabinete porteño de Jorge Macri. Recibimos en Modo Fontevecchia a Hernán Lombardi.

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Primero, bueno, con Hernán tenemos una amistad de años, primero una pregunta egoísta, interesada. La Ciudad está impulsando la creación de un distrito de inteligencia artificial que, si no entiendo mal, es en esta zona cercana aquí del sur. ¿Qué área ocupa? ¿Llegará a Barracas? ¿Cómo será eso?

Bueno, explicá que está el distrito. La Ciudad tiene una política de distritos. El distrito de Inteligencia Artificial está pensado en el microcentro, en el downtown, que, como todos los microcentros del mundo, han quedado bastante desperfilados, justo acá decir desperfil. Pero bueno, es una gran oportunidad y la Ciudad tiene que apostar al futuro. Entonces ahí, con Jorge, decidimos que ese fuera el lugar de la inteligencia artificial. Ahora, acá también está el Distrito Tecnológico.

Exactamente.

Y como tienen las mismas extensiones, funciona la política de distritos, funciona similarmente.

¿Qué diferencia hay entre tecnológico e inteligencia artificial?

Bueno, la inteligencia artificial es un subconjunto, llamémoslo así. No todas las empresas de inteligencia, no todas las empresas tecnológicas son de inteligencia artificial.

Okay, pero había una superposición, por ejemplo, en el Distrito Tecnológico, inteligencia, por supuesto, ahí está incluido.

Digamos, desde el punto de vista de lo que tratamos de hacer, ¿a qué puede dedicarse la Ciudad? Inteligencia artificial. Primero, quiere ser el hub tecnológico de América Latina, el hub de inteligencia artificial de América Latina. Tiene recursos humanos, tiene universidades. Bueno, acá lo mismo, en la universidad, en este mismo edificio. Universidades, conocimiento, capital humano. Después tiene, en el área del microcentro, sabes tiene la red de fibra óptica con menos latencia de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque está el sector financiero, pero... lo demás, porque tenemos que mirar el futuro. Yo, como ministro de Desarrollo Económico, tengo que, al mismo tiempo decir cómo hacemos que la capacidad instalada productiva pueda seguir subsistiendo, mirar nuestra misión al futuro. Pero eso es la inteligencia artificial. Por eso, acá, a pocas cuadras, en lo que era el CMD, Buenos Aires in Game. Es la gamificación. Los chicos programando videojuegos. Nosotros tenemos dedicadas a más de 250 empresas solamente dedicadas a los videojuegos en Buenos Aires, donde las empresas no son de más de 20 personas. Quiero decir, necesitamos proyectar el futuro.

Hernán, voy a serruchar al ingeniero, pero necesito entrar en la política. Ayer salió publicado en un reportaje a Patricia Bullrich diciendo que ella quiere ser presidente en 2031, una vez que Milei haya cumplido su reelección. Vos estuviste en la campaña de Patricia, hoy integraste el gobierno de Jorge Macri. Haceme un estado del arte del PRO, una explicación de hacia dónde va el PRO y cómo ves cada uno de los posibles referentes que hoy siguen estando en el PRO y los que estaban en el PRO y no están dentro.

Bueno, a mí me parece, como siempre, tratar de darle una cosa más analítica y, bueno, si hay un título mejor. El PRO representa algo respecto a los ciudadanos argentinos. Si no representa a nadie, no tiene razón de existir. Pero el PRO representa. Yo estoy convencido que el PRO representa simultáneamente una administración prudente, confiable, equilibrada que los argentinos... Parece un hecho habitual, pero en unos años no hemos tenido administraciones que equilibraron, para decir algo, lo fiscal, con lo cual a partir de ahí se crearon los problemas inflacionarios y a partir de ahí la gente vivió peor. Yo en eso soy lineal. El PRO representa eso. Pero representa una comisión republicana. Está hasta en su propio nombre: Propuesta Republicana. Por lo tanto, y yo creo que hay muchos ciudadanos, estoy convencido de que hay muchos de nosotros que tienen esa visión. Por lo tanto, en estos años no electorales, no tendría que dedicarse a dos cosas: en la gestión, a gestionar. Porque si no, viste, con este sistema argentino, que no creo que sea el momento de discutirlo, pero que cada dos años votamos, votamos, votamos, votamos, votamos, nunca gestionamos. Y la política genera, viste, en su momento agonal, muchas divisiones y mucha lucha. Entonces me parece que los años pares, como este, hay que dedicarse a gestionar, pero a su vez hay que construir herramientas. Por lo tanto, construir la herramienta del partido político del PRO es bueno y sano para la Argentina. Yo estoy convencido. Ahora, obviamente dentro del PRO, no todos tienen la misma visión, por suerte, porque los partidos políticos tienen que ser así. Los partidos de una sola visión, de pensamiento único, quedaron por suerte abolidos prácticamente después de la caída del Muro de Berlín.

Entonces, siendo este planteo, hay una parte de la ciudadanía que se siente representada por el PRO y no por La Libertad Avanza.

Sí.

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¿Qué hacer? Diría Lenin. ¿Cómo seguimos?

Sí, lo dice Lenin y lo dice Marco, “¿Qué hacer?”. La pregunta básica de la política. El qué hacer, exactamente. Yo creo que lo que hay que hacer, la misión es hacer primero, construir una fuerza política Y darle vigor. Por eso, está construir una fuerza política para representar a los ciudadanos. Después creo que es el momento de construir una mayoría que sólidamente no vuelva al pasado, porque aquí el problema es volver al kirchnerismo. Y yo estoy convencido que siempre, cuando al kirchnerismo ni siquiera lo personalizo, un modelo irresponsable de administración, un modelo de pelearnos con el mundo, un modelo demagógico, un modelo populista, creo que eso siempre está ahí dando vueltas en Argentina. Hay que construir la solidez de que haya un gobierno no peronista que suceda a otro gobierno no peronista, para decirlo simplificadamente, aunque la palabra peronista tiene...

Yo diría que la clave es la alternancia en el poder. La democracia requiere para estabilidad que haya alternancia en el poder, para lo cual tendría que haber en algún momento un peronismo responsable.

Sí, y por otra parte, tendría que haber una fuerza que no sé de dónde va a surgir, que venga como en los principales países que le va a venir el mundo y tienen... Se pueden pelear superficialmente montones de cosas. Pero fíjate que el ejemplo de Perú es bastante claro. Se pelean en la superficie, pero el Banco Central de Perú...

Pero, entonces, el peronismo tuvo a Menem,¿no? Pareciera...

Si, pero entenderíamos... ¿Qué es el peronismo?, pregunta. El hecho maldito de la sociedad argentina, diría la sociedad burguesa. A mí no me parece bueno. Nunca me pareció bueno que las fuerzas políticas puedan tener tal nivel de maleabilidad, digamos, de Menem a Kirchner o de los Montoneros a la Triple A. Eso es genial. No me parece bueno, porque como soy ingeniero, trato de ser consistente. Pero tener una fuerza que razonablemente quiere la estabilidad fiscal, eso sería bueno y deseable. ¿En este momento está? No, porque Cristina Fernández reaparece permanentemente. Reaparece y reaparece con argucias, con trampas, como nos tiene acostumbrados. ¿Ella cree en la Constitución? ¿Cree en la división de poderes? Si ya fue condenada en tres instancias.

Hernán, ¿y cómo imaginás ese cerca-lejos con La Libertad Avanza? Porque si hay un objetivo prioritario, que es que no regrese, que no gane Axel Kicillof o un candidato del peronismo que represente esa línea, ¿cómo hacés para conciliar la identidad con, al mismo tiempo, la necesidad de alianza electoral?

Bueno, esa es la pregunta más desafiante, digamos, porque hemos tenido discusiones fuertes. Yo fui candidato en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado, separado de La Libertad Avanza. Teníamos nuestras razones. Y ahora yo creo que el fortalecimiento del PRO, y creo que Jorge Macri lo está logrando claramente en la Ciudad, hemos encontrado un rumbo claro. El rumbo del orden, del respeto a ultranza de la propiedad, del sistema capitalista. Hemos encontrado rumbo de mirar al futuro. Hablábamos de inteligencia artificial. Hemos encontrado un rumbo. Bueno, no fortalece. En general, me parece que los acuerdos son buenos cuando nadie quiere someter al otro, digamos. Entonces, fortalecer al PRO es la tarea necesaria. ¿Cómo es el sistema de alianza? Es el tema del año que viene. Pero no solo el sistema de alianza, porque yo veo... A mí me parece muy legítimo que se larguen candidatos. El comentario que hacía de Patricia. Ese comentario de Hernán Lacunza. Eso es legítimo. Bueno, ¿pero es el momento? A mí me parece que el momento que quieren los argentinos, trabajemos para salir del pozo en que estábamos.

Hernán Lacunza se propone como candidato dentro del PRO. Patricia Bullrich da la sensación que no, no...

Patricia se movió a La Libertad Avanza.

Muy bien. Cuando ella dice “yo quiero ser candidata a presidente después de que Milei sea reelecto”, o sea, 2031, al sacar esa posibilidad de ser candidata a presidente en 2027, ¿qué posibilidades le asignás vos a que termine siendo candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad, compitiéndole a Jorge?

Bueno, primero está en su derecho. Todos están en su derecho. Si ella se candidata en 2031, puede ser candidata. Por lo que he leído, pareciera que su interés principal está en otro lado, pero, en todo caso, es una decisión privativa de las personas.

¿Vos creés que ella dice lo de 2031 para ser en 2027 candidata a presidente?

No, no, no. Me parece que...

O yo te entendí mal... En su interés está en otro lado. ¿A qué te referías?

Me parece que no ha, en su historia, no ha demostrado... No lo dice Patricia. Un interés clave por la Ciudad. Pero puede ser que lo tenga. Puede ser que lo tenga. Yo hasta ahora nunca lo he demostrado. ¿Sabés qué? Yo voy a decir una cosa que critico muchas veces, me autocritico. Le critico a los politólogos, a la prensa, de tratar de ver más allá de lo que están diciendo. Y yo me he vuelto literal. Viste, si los seres humanos dicen blanco, en principio analizo blanco. Sino tengo que analizar las intenciones de las subintenciones.

Déjame entonces no hablar de personas, hablar de ideas. El PRO tiene una identidad distinta a La Libertad Avanza, contribuye a la variedad, al pluralismo, representa a personas. Es útil para el sistema democrático. En ese contexto, y con la estrategia de que el peor de los escenarios sería que triunfase, desde tu perspectiva, alguien como, por ejemplo, Kicillof o Cristina Kirchner, si eventualmente, muy difícil, pudiera ser candidata, eso se logra teniendo un candidato a presidente propio para luego, en un balotaje, apoyar al que, si fuera La Libertad, va a ser el que más votos obtuvo, o yendo juntos desde movida.

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Bueno, obviamente es una interesante reflexión, como siempre hacés. Y me remitiría a la Constitución del 94. Vamos a ser claros: Argentina tiene un sistema de balotaje absolutamente distinto de todos los países del mundo. Sistema de balotaje nacido en Francia...

Sí, con el 40 más1.

En Francia dice 50 más 1. 40 más uno, probablemente, o no tan probablemente, son las obligaciones que le impuso el presidente Menem al presidente Alfonsín para que hubiera más o menos sistemas de balotaje. Por lo tanto, todo el sistema de balotaje es complejo. La Ciudad no es así. La Ciudad es el 50% más uno. Entonces nosotros no podemos dejar de analizar el sistema electoral, que además es constitucional, para tomar las decisiones. Yo creo que eso, más las PASO, más la separación o no de las elecciones locales de las elecciones nacionales, te da un sistema institucional sobre el cual es el marco para tomar la decisión, que para ser menos, menos, menos elíptico...

¿Te gustan las PASO?

Dieron buen resultado. Las PASO dieron buen resultado porque esta idea... Ya tenemos un problema, sería para charlar largo. En el siglo XXI, acerca de la representatividad de la política. No lo tenemos nosotros, lo tienen todas las democracias occidentales. ¿Se sienten representados los ciudadanos o no por la política? Si agregamos a eso, a ese problema, a ese desafío que tenemos, que los partidos políticos deciden sus candidaturas a puertas cerradas, mi sensación es que cerramos mal la política. Creo que no hay sistema electoral perfecto. Creo que el sistema electoral para determinadas épocas, y me parece que las PASO son útiles en esta época.

Entonces, ¿te parece bueno que haya PASO? ¿Te parece bueno que el PRO mantenga su identidad? Esa identidad, en la candidatura a presidente, la tendría que resolver en una PASO con La Libertad Avanza. ¿O directamente en una primera vuelta? ¿Por cuál te inclinás?

No lo sé. Justamente, no lo sé...

Lo que sí sé es que cualquiera de las dos son alternativas viables.

Sí, las dos son alternativas viables, para ponerlo en términos concretos. El PRO, que puede tener todo su derecho a ser candidato a presidente, y también puede tener todo su derecho a hacer una alianza. Lo que no tenemos derecho es a hacerle el caldo gordo a los tramposos kirchneristas... yo no se a vos que te pasa

Nos pasan cosas distintas, disculpame.

Probablemente. Pero cuando yo veo a Cristina Fernández, que irrita y fuerza de nuevo las instituciones democráticas, tratando de llevar el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde además eligen unos abogados, programas de expresión muy berretas para expresar esa posición... Yo a eso no quiero volver nunca más. ¿Entendés? No quiero volver. Pero no por mí. Es por la Argentina no puede estar sometida a eso.

Entiendo. Entiendo lo que decís. Una última pregunta. Adelantar las elecciones en la Ciudad el año próximo. ¿Te parece útil que se desdoble para que el porteño vote en función de la Ciudad y no en función de la Nación?

Bueno, viste que ahí la Ciudad y la provincia tienen regímenes electorales distintos. En la Ciudad, al revés, tenés que hacer un acto jurídico para ir juntos. En la provincia. tenés que hacer un acto jurídico para separarlos. Son los dos. Y eso que parece menor, no es menor, porque todo pasa. Bueno, en el caso de la Ciudad, nos lo decía el jefe de Gobierno.

Pero preferiría que fuera separado.

A mí me parece que cuando se expresan los ciudadanos y pueden ver claramente... O sea, si se ha separado, me resulta porque parece que sabén mejor qué están eligiendo. Pero eso, en términos generales... Despues también está el argumento contrario de por qué someter a la gente a tantas votaciones a lo largo de un año. Es... Yo creo que estamos tratando, dejame terminar con esta reflexión, con una sociedad muy compleja, que está permanentemente dolorida y frustrada. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman, porque no son decisiones absolutas. A lo mejor votar muchas veces pondría en carne viva para qué me hacen votar. Pero a su vez yo pienso, y te lo expresé, que es mejor, en términos reales, que sepas lo que estás votando y no votes una cuestión muy larga, pero hay que saber sí que estamos en una sociedad, acá y en el mundo, en permanente cambio y que no se pueden tener verdades tan absolutas.

A ver si te interpreto, decis que puede ser distinto de 2027 a 2025.

Sí.

O sea que en 2025 sí se desdobla y tal vez en 2027 no conviene.

Hay que ver el talante de la sociedad . Y no es que se desdobla, sino que se siguió el mecanismo.

El mecanismo es de doblado.

Después existe un agotamiento con respecto a los sistemas electorales y discutámoslo, digamos. Me parece que no es momento, en ningún aspecto, de muchas verdades absolutas. Algunas sí. No quiero volver para atrás. No quiero volver atrás. No queremos volver para atrás. Ahora, todo el resto... Pero esto no es relativismo moral ni político. Es sepamos cómo estamos trabajando. Vos vas a poner el mundo. El último ejemplo: ¿aspirabas, pensabas que podía pasar lo de Ceuta el otro día? Estaba ahí, pero eso es lo que sucedió.

Hernán, vos sos un hombre también de medios, porque has conducido la televisión pública. Así que te vamos a dar la posibilidad de que, y te vamos a pedir la paciencia y te quedes escuchando, que vamos a hacer ahora el anuncio del lanzamiento del nuevo canal. Termino el anuncio y vengo a saludarte.

Che, felicitaciones de nuevo.

Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.

LMM

LT