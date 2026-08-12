Carne y vino: el ciclo de experiencias sensoriales de Finca Bandini

Buenos Aires, agosto de 2026. Finca Bandini lleva a Buenos Aires la esencia de su finca en Mendoza con Carne y Vino, un ciclo de experiencias sensoriales que propone descubrir una nueva forma de vivir la gastronomía. Cada edición de Carne y Vino contará con un reconocido chef anfitrión y un restaurante invitado, que junto a Elisabeth G. Iborra y los vinos de Finca Bandini darán vida a una experiencia única donde la gastronomía, el vino y el análisis sensorial serán los protagonistas.

Inspirado en la experiencia que la bodega ofrece en su finca, ubicada entre Las Compuertas y Vistalba, en Luján de Cuyo, el ciclo traslada a la ciudad el encuentro entre el vino, la cocina y el análisis sensorial, recreando en cada edición una parte del espíritu que distingue a Finca Bandini en Mendoza.

Encuentro con experiencias gastronómicas y sensoriales

Con este proyecto, la bodega extiende su propuesta enoturística más allá de Mendoza, creando un espacio itinerante donde el vino dialoga con diferentes cocinas, chefs y estilos gastronómicos, manteniendo siempre la excelencia, la hospitalidad y el disfrute como ejes centrales.

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Cada encuentro reunirá a destacados restaurantes y chefs anfitriones junto a Elisabeth G. Iborra, conocida como "La Sumillera de la Carne", primera española y única periodista del mundo diplomada como sommelier de carne por la Universidad de Buenos Aires, quien guiará un recorrido sensorial para descubrir la carne desde una perspectiva diferente, acompañado por una cuidada selección de vinos de Finca Bandini.

Periodista gastronómica especializada en vinos, con más de 26 años de trayectoria y autora de 26 libros, Elisabeth ha desarrollado un método de análisis sensorial aplicado a la carne que invita a descubrir cada corte desde sus aromas, texturas, jugosidad y técnicas de cocción, transformando una comida en una experiencia de aprendizaje y disfrute.

Su próximo libro, Especialista en carnes en 24 horas, será publicado por Planeta Gastro en enero de 2027.

Mucho más que una degustación

Carne y Vino propone descubrir la carne desde una nueva mirada.

A través del análisis sensorial aplicado a la carne, Elisabeth G. Iborra invita a observar, oler, tocar y degustar cada preparación para comprender cómo influyen el corte, la maduración, la cocción, las texturas y el maridaje en la experiencia final.

Carne y Vino, un encuentro para experimentar

Cada edición reúne gastronomía, vino y conocimiento para transformar una comida en un recorrido sensorial pensado para disfrutar, aprender y compartir.

¿Qué vivirá el público?

Cada encuentro incluirá:

● Un menú exclusivo diseñado por el restaurante anfitrión.

● Una selección de vinos Finca Bandini especialmente elegida para cada propuesta gastronómica.

● Un recorrido sensorial guiado por Elisabeth G. Iborra.

● La participación del chef anfitrión, quien compartirá la inspiración detrás de cada menú y su visión de la cocina.

● Un espacio pensado para descubrir, conversar y disfrutar alrededor del vino y la gastronomía.

Una experiencia diferente en cada edición

Cada edición de Carne y Vino será única. Un restaurante diferente. Un chef anfitrión. Un menú exclusivo. Una selección de vinos especialmente elegida para la ocasión. Y una nueva experiencia donde el vino y la gastronomía se encuentran para sorprender a los sentidos.

El recorrido de carne y vino

Durante los próximos meses, Carne y Vino continuará su recorrido por algunas de las mesas más destacadas de Buenos Aires, acercando a cada restaurante una propuesta especialmente diseñada junto a su chef anfitrión.

Propuestas gastronómicas pensadas por cada chef anfitrión

Agenda del ciclo

12 de agosto: Elena – Four Seasons Hotel Buenos Aires - Chef Juan Gaffuri

27 de agosto: Fogón - Chef Sebastián Cardamoni

Septiembre - Fecha a confirmar: Mercado Faena - Chef Emiliano Yulita

Septiembre – Fecha a confirmar: Mercado de Liniers

Cada edición ofrecerá un menú exclusivo, una selección de vinos Finca Bandini especialmente elegida para la ocasión y una experiencia guiada por Elisabeth G. Iborra.

Así se vivió la primera experiencia

La primera edición de Carne y Vino marcó el inicio de un ciclo que propone una nueva manera de acercarse a la gastronomía. Periodistas, referentes del mundo gastronómico e invitados especiales coincidieron en destacar el carácter innovador de la propuesta y la posibilidad de descubrir la carne y el vino desde una mirada diferente.

Gastronomía, encuentros y experiencias sensoriales

"Es una experiencia que cambia por completo la manera de disfrutar la carne. Nunca había vivido una degustación con este nivel de análisis sensorial."

"La combinación entre la mirada de Elisabeth y los vinos de Finca Bandini genera una experiencia diferente, donde cada detalle cobra sentido."

"Más que una degustación, es un encuentro para aprender, conversar y disfrutar alrededor de una gran mesa."

"Descubrís aromas, texturas y matices que normalmente pasan desapercibidos. Después de vivir la experiencia, inevitablemente cambiás la forma de probar la carne y el vino."

"Una propuesta original, dinámica y muy bien lograda, que combina gastronomía, vino y conocimiento de una manera cercana y entretenida."

Quién es Elisabeth G. Iborra

Conocida como "La Sumillera de la Carne", Elisabeth G. Iborra es la primera española y única periodista del mundo diplomada como sommelier de carne por la Universidad de Buenos Aires.

Periodista gastronómica especializada en vinos, cuenta con más de 26 años de trayectoria y es autora de 26 libros.

Elisabeth G. Iborra, periodista y sommelier de carne

A lo largo de su carrera ha entrevistado a algunos de los principales chefs, parrilleros y especialistas cárnicos de España y Latinoamérica, desarrollando un método propio de análisis sensorial aplicado a la carne.

En enero de 2027 publicará, junto a Planeta Gastro, su próximo libro Especialista en carnes en 24 horas.

"La carne también se puede degustar. Cuando aprendemos a observar sus aromas, texturas y matices, descubrimos una dimensión completamente nueva de la gastronomía. Ese es el espíritu de Carne y Vino: invitar a las personas a disfrutar con todos los sentidos."

Elisabeth G. Iborra

La experiencia Finca Bandini

Ubicada entre Las Compuertas y Vistalba, en Luján de Cuyo, Mendoza, Finca Bandini es mucho más que una bodega: es un destino donde el vino, la gastronomía, el paisaje y la hospitalidad se integran para ofrecer una experiencia completa.

Rodeada de viñedos y con una vista privilegiada a la Cordillera de los Andes, la finca recibe visitantes durante todo el año con propuestas pensadas para descubrir el universo del vino de una manera cercana y auténtica.

La experiencia incluye recorridos por los viñedos y la bodega, visitas guiadas para conocer el proceso de elaboración de sus vinos, degustaciones dirigidas, experiencias de maridaje y propuestas especialmente diseñadas para descubrir la identidad de uno de los terroirs más reconocidos de Mendoza.

La propuesta se completa con su restaurante, donde una cocina inspirada en los sabores regionales acompaña las etiquetas de la bodega a través de almuerzos, degustaciones y experiencias gastronómicas con vistas privilegiadas a la Cordillera de los Andes.

Finca Bandini se complementa con la comida para el aprendizaje y el disfrute

Con Carne y Vino, Finca Bandini traslada esa filosofía a Buenos Aires, acercando al público una parte de la experiencia que se vive en Mendoza y creando un espacio donde el vino, la gastronomía y el conocimiento se convierten en protagonistas.

Porque, para Finca Bandini, cada copa cuenta una historia, cada plato tiene un origen y cada encuentro es una oportunidad para compartir la cultura del vino argentino.

Información general

Finca Bandini:

Entre Las Compuertas y Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza

Restaurante/ Enoturismo/ Degustaciones/ Visitas guiadas/ Experiencias gastronómicas.

Podés visitar su sitio web www.fincabandini.com.ar o contactarlos a través de su WhatsApp https://wa.link/2v20ki. Para enterarte de novedades ingresá a su Instagram @fincabandini