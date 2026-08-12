Cómo Waiken ILW llevó el Mundial 2026 a toda América Latina: cobertura récord y una súper producción

Buenos Aires, 10 de agosto de 2026. Waiken ILW reunió a periodistas, figuras y colaboradores en el Museo Nacional de Arte Decorativo para reconocer a los más de 1000 profesionales de toda América Latina que formaron parte de la cobertura integral de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una operación sin precedentes que alcanzó a más de 200 millones de espectadores en la región.

El evento congregó a más de 400 asistentes de Argentina, entre referentes del periodismo deportivo y equipos de producción, ingeniería, soporte, desarrollo tecnológico y atención al cliente, cuyas tareas hicieron posible la cobertura más amplia desarrollada hasta ahora.

Durante el Mundial, el holding technomedia de Grupo Werthein, integrado por empresas y marcas como Torneos, DSPORTS, TyC Sports, El Gráfico, DSPORTS Radio, DGO Stream, DNews, DIRECTV, DGO, Illumia, Overlabs y Fundación Norma y Leo Werthein, entre otras, desplegó una operación que permitió transmitir los 104 encuentros del certamen a lo largo del continente.

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Directivos y referentes durante la jornada de reconocimiento por los 104 partidos transmitidos en América Latina.

Una cobertura que atravesó fronteras

La cobertura llegó a territorios de extrema complejidad geográfica, desde la Base Esperanza en la Antártida hasta La Guajira, en el norte de Colombia. Para alcanzar comunidades alejadas atravesó selvas y cordilleras mediante operativos especiales que incluyeron el traslado de antenas e infraestructura a lomo de mula.

Como parte de ese operativo, Waiken ILW movilizó más de tres toneladas de equipamiento y trasladó a 250 profesionales a Estados Unidos, México y Canadá, donde instaló cuatro estudios propios en territorio estadounidense. Paralelamente, otros 750 profesionales trabajaron desde Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, produciendo más de mil horas de contenidos originales para televisión, streaming, radio y plataformas digitales.

Talento con sello propio

Entre los hitos alcanzados, Torneos fue seleccionada para producir la señal oficial de la fase de grupos desde la sede de Kansas para la distribución internacional de las transmisiones, un reconocimiento que reafirma el posicionamiento de la industria audiovisual latinoamericana a nivel global. Además, profesionales pertenecientes al ecosistema de empresas de Waiken ILW ocuparon funciones estratégicas dentro del International Broadcasting Center (IBC).

Sergio Goycochea, Pablo Giralt y Marcelo Benedetto

Durante el encuentro, el presidente de Waiken ILW, Darío Werthein, expresó: “Fue un trabajo arduo, pero todo se pudo hacer por el trabajo en equipo, la coordinación y la empatía. El resultado que tuvimos en la cobertura lo han hecho ustedes. Y el contenido y el corazón que le pusieron lograron tocar las emociones desde la Antártida Argentina a las selvas de Perú y Colombia, donde llevamos antenas a lomo de mula para garantizar que todos puedan ver el Mundial. Así que solo tengo palabras de agradecimiento. Como dijo Scaloni: ‘qué jugadores tenemos‘”.

Por su parte, Adrián Werthein, accionista de Grupo Werthein, señaló que el liderazgo de Lionel Scaloni y la capitanía de Leonel Messi generaron un sentimiento de unidad que dejó una huella profunda. “La Selección representó en esos casi 50 días todo lo que los argentinos deseamos para el país y queremos ser. Y hacia adentro de Waiken ILW, hemos logrado algo extraordinario: construir un alma común para llevar el Mundial a todos”, agregó.

A su turno, Lucas Werthein, vicepresidente de Waiken ILW, remarcó: “Con trabajo coordinado y sinergias, hemos llegado a millones de personas en toda América Latina. Felicitaciones”.

También participó Gustavo Isaack, presidente de Torneos, quien destacó que “las audiencias eligieron a Waiken ILW a través de todas las plataformas” y agregó: “Sin dudas, construimos una propuesta de contenidos única para vivir el Mundial en su máxima expresión”.

Periodistas y personalidades de los medios se sumaron al encuentro en Buenos Aires para reconocer el trabajo del equipo.

Brindis, anécdotas y un cierre a pura emoción

La celebración incluyó una transmisión en vivo de DSPORTS Radio y contó con la presencia de destacadas figuras del periodismo y del entretenimiento, entre ellas Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, Gonzalo Bonadeo, Pablo Giralt, Marcelo Benedetto, Gastón Recondo, Daniel Arcucci, Gastón Edul, Ariel Senosiaín, Narela Senra, Hernán Feler, Julián Fernández, Pablo Ladaga, Joaquín Bruno, Matías Pelliccioni, el Chavo Fucks, Andy Kusnetzoff, Carolina “Pampita” Ardohain, Zaira Nara, Joaquín “el Pollo” Álvarez y Lola Latorre.