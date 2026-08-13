Se realizó Gran lanzamiento nacional de la Expojuy en Buenos Aires

Se trata de "la apuesta comercial, productiva, industrial, turística y cultural más importante de la provincia y la región", subrayó Gurrieri ante un auditorio que mostró un gran interés por la muestra y el potencial de la provincia.

En este sentido los diplomáticos de los países de la región y representantes de cámaras empresariales destacaron en la oportunidad el potencial de la provincia y el posicionamiento estratégico alcanzado en los últimos años.

La 17 ° edición de la mega muestra organizada por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, en el marco de su 34 ° aniversario, se realizará del 9 al 12 de octubre en el predio de la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy bajo el slogan “Conectando países – creando oportunidades”.

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Por su parte el Gobernador Sadir destacó la importancia que reviste la Expojuy para la provincia por cuanto resulta “la ventana comercial más importante de la región para proyectar su potencial hacia todo el país y a los mercados internacionales”.

Respondiendo a la invitación de la Cámara, asistieron al lanzamiento nacional de la Expojuy 2026: autoridades de la cancillería argentina y diplomáticos de las Embajadas de Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y Uruguay, entre otros paises. También representantes de la Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina de la Mediana Empresa, Cámara de Empresarios Mineros, Cámara de Exportadores de la República Argentina, Cámara de Legumbres de la República Argentina, entre otras instituciones y empresarios de nuestro país. Acompañaron los Ministros de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud y de Turismo y Cultura Federico Posadas, y legisladores nacionales.

“Sabemos que estamos atravesando una coyuntura económica difícil, pero estamos convencidos que en este contexto Jujuy tiene mucho para ofrecer porque la provincia se ha convertido en un territorio de oportunidades para la inversión y a la vez fortalecer sus exportaciones”.

En este marco el directivo resaltó el crecimiento de los Parque Industriales, las grandes inversiones mineras, las dos zonas francas, y sobre todo el posicionamiento de la provincia en el corredor bioceánico de capricornio .

Durante la presentación de la muestra, los directivos de la Cámara también interiorizaron a los presentes, que colmaron el salón principal de la Casa de Jujuy, sobre los avances en la organización, las actividades previstas, la nueva planificación y vídeos institucionales de Expojuy, turismo y producción.

Por último agradecieron el apoyo del gobierno provincial y en especial a las autoridades de la Casa de Jujuy por su apoyo colaboración en la organización del lanzamiento.