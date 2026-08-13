Julio Zamora recorrió el nuevo Hospital de Alta Complejidad: “Será una obra histórica”

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió junto a delegados de las distintas localidades del distrito los avances de la construcción del nuevo Hospital Municipal de Alta Complejidad para Adultos. La primera etapa del establecimiento contempla 150 camas de internación distribuidas en una superficie cubierta de 14.800 m².

“El objetivo era mostrarle a cada uno de los delegados, que son quienes de alguna manera llevan nuestra voz en cada uno de los barrios de Tigre, la evolución que está teniendo la obra del hospital. Estamos muy contentos por el avance, cómo se van viendo los pisos colocados, las aberturas y cómo va evolucionando", destacó Zamora.

Y agregó: "También estuvimos viendo modelos de las futuras salas de terapia de baja, mediana y alta complejidad que vamos a tener, que sin duda alguna, son de la mejor calidad que pueden requerir los vecinos. Vamos a hacer realidad el Hospital de Alta Complejidad; será una obra histórica para el Municipio de Tigre".

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Avance en la construcción del nuevo hospital en Tigre

La primera etapa del establecimiento contempla 150 camas de internación distribuidas en una superficie cubierta de 14.800 m². El hospital contará con áreas de emergencia, quirófanos, internación de cuidados intermedios e intensivos, atención ambulatoria programada, unidad coronaria, laboratorio de análisis, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, diálisis, docencia e investigación, entre otras prestaciones.

Actualmente, se avanza con la colocación de los pisos interiores en las dos plantas del hospital, junto con la ejecución de las instalaciones de aire acondicionado, la red contra incendios y las redes eléctricas, de gas y de agua. Asimismo, se realizan trabajos de revestimiento de paredes, colocación de cerámicos y vidrios.

Por su parte, el secretario de Salud, Fernando Abramzon, destacó: “Vinimos a hacer una recorrida para ver la evolución de esta enorme y magnífica obra que está haciendo el Municipio con el aporte de los vecinos. Estamos viendo cómo avanza la obra y cómo están las habitaciones de baja, mediana y alta complejidad. Esta es una política que no necesariamente es competencia del Gobierno local, pero lo hacemos convencidos para resolver los problemas de la comunidad".

El nuevo hospital se incorporará a una red de salud pública que actualmente cuenta con 23 centros de atención primaria, que brindan servicios a más de 950.000 personas por año; tres Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI), ubicados en Don Torcuato, Benavídez y Tigre centro; los hospitales oftalmológico y odontológico; y el Sistema de Emergencias Tigre (SET).

En conjunto, el sistema sanitario local atiende más de 2 millones de consultas anuales y la incorporación del Hospital de Alta Complejidad permitirá ampliar y fortalecer la capacidad de atención para los vecinos y vecinas del distrito.