Kicillof y Sujarchuk presentan el COPEC: una alianza clave entre el Estado, la producción y las universidades

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el presidente del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, invitan a participar del evento de lanzamiento del COPEC: un espacio para que el Estado provincial y el ecosistema del conocimiento —empresas, universidades, cámaras empresarias, sindicatos y organismos públicos— trabajen juntos, de forma permanente, en una agenda común: más innovación, más desarrollo productivo y más empleo de calidad.

COPEC, un espacio para que el Estado provincial y el ecosistema del conocimiento trabajen juntos

Inscribite para participar del evento en https://eventos.copec.ar/copec

¡Te esperamos!