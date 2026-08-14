viernes 14 de agosto de 2026
EMPRESAS Y PROTAGONISTAS
Evento lanzamiento COPEC

Kicillof y Sujarchuk presentan el COPEC: una alianza clave entre el Estado, la producción y las universidades

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires encabeza el lanzamiento del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento para impulsar la innovación, el desarrollo productivo y el empleo de calidad en el territorio bonaerense.

Kicillof y Sujarchuk presentan el COPEC
Kicillof y Sujarchuk presentan el COPEC | Municipalidad de Escobar
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El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el presidente del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, invitan a participar del evento de lanzamiento del COPEC: un espacio para que el Estado provincial y el ecosistema del conocimiento —empresas, universidades, cámaras empresarias, sindicatos y organismos públicos— trabajen juntos, de forma permanente, en una agenda común: más innovación, más desarrollo productivo y más empleo de calidad.

Kicillof y Sujarchuk presentan el COPEC
COPEC, un espacio para que el Estado provincial y el ecosistema del conocimiento trabajen juntos

Inscribite para participar del evento en https://eventos.copec.ar/copec

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