20 años, 200 ediciones y una industria que cambió para siempre: el eCommerce Day celebra al ecosistema

El próximo 27 de agosto, el Centro de Convenciones Buenos Aires será sede del eCommerce Day Argentina 2026, uno de los encuentros más relevantes del ecosistema digital en la región. Esta edición tendrá un significado especial: en Argentina se celebrarán los 20 años del eCommerce Day Tour y la edición número 200 del evento, consolidando dos décadas de trabajo sostenido para impulsar la profesionalización, la innovación y el desarrollo del Digital Commerce en América Latina.

Una iniciativa regional del eCommerce Institute coorganizado localmente por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento convocará a CEOs, líderes de retail, marcas, marketplaces, startups, proveedores tecnológicos: especialistas en logística, medios de pago, marketing digital, inteligencia artificial y profesionales que están liderando la transformación de los negocios digitales.

Bajo el concepto “Retail, Digital Channels & AI Revolution”, la agenda abordará los principales desafíos de la industria: inteligencia artificial aplicada al comercio digital, comercio unificado, omnicanalidad, retail media, marketplaces, social commerce, customer centricity, logística inteligente, fulfillment, pagos digitales, talento y liderazgo para entornos de transformación.

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“Llegar a la edición 200 en el mismo año en que el Tour cumple dos décadas no es una casualidad del calendario; es la prueba de que construimos algo que se sostiene en el tiempo porque lo construimos entre todos. Empezamos cuando el comercio digital era una apuesta de unos pocos visionarios y hoy es la columna vertebral de cómo opera cualquier negocio competitivo en la región. En estos 20 años no solo acompañamos el crecimiento del ecosistema: ayudamos a formar a sus líderes, dimos visibilidad a sus startups, premiamos a quienes marcaron el camino y creamos los espacios de encuentro que hicieron posible que competidores, marcas, retailers, plataformas, emprendedores, cámaras, academia y gobiernos se sienten en la misma mesa a pensar el futuro del sector.

Después de 20 años, ya no hablamos de un canal emergente ni de una promesa futura. En muchas categorías, el comercio digital ya representa una participación de dos dígitos en el negocio B2C, y en verticales como moda, indumentaria y accesorios, home & deco, tecnología y electrodomésticos, la penetración de los canales digitales ya supera o se acerca al 30% del negocio total en los jugadores más avanzados. Esa participación seguirá creciendo y, en los próximos años, veremos categorías en las que el peso digital supere el 40%. Pero esto no significa que los canales tradicionales desaparezcan; al contrario, implica que serán potenciados por una nueva arquitectura de comercio unificado, donde la tienda física, el ecommerce, los marketplaces, el retail media, las super apps, el social commerce y el comercio conversacional funcionarán cada vez más como partes conectadas de un mismo sistema de crecimiento.

Esta edición 200 en Buenos Aires es un homenaje a esa construcción colectiva y, al mismo tiempo, el punto de partida para los próximos 20 años. Una nueva etapa en la que la inteligencia artificial, el comercio colaborativo y el comercio unificado van a redefinir las reglas del juego. El desafío ya no será simplemente vender más online, sino construir ecosistemas más inteligentes, rentables, confiables y sostenibles. Porque el futuro del comercio no será ni físico ni digital: será integrado, potenciado por la inteligencia artificial y construido en red", afirmó Marcos Pueyrredon, Presidente del eCommerce Institute y coFounder de VTEX.

"El consumidor argentino maduró exponencialmente en estas dos décadas y hoy exige experiencias de compra impecables, rápidas y seguras. Llegar a esta edición nos encuentra con una industria local robusta que supo estar a la altura de esas exigencias a pesar de los contextos desafiantes. Nuestro foco como Cámara está puesto en acompañar a las marcas en la adopción estratégica de nuevas tecnologías para llevar la experiencia del usuario al siguiente nivel", destacó Andrés Zaied, Presidente de CACE.

Una edición con nuevas experiencias y más espacios de interacción

Además de las conferencias y paneles con referentes nacionales e internacionales, el eCommerce Day Argentina 2026 incorporará una propuesta renovada de actividades especiales, diseñada para ampliar la experiencia de los asistentes y potenciar el vínculo entre marcas, soluciones, emprendedores y líderes del ecosistema.

Una de las novedades será la incorporación del eCommerce Day Arena, un escenario con formato dinámico tipo silent track, ubicado en el corazón de la feria. Este espacio buscará dar mayor visibilidad a las competencias, lanzamientos y casos aplicados, integrando contenidos en vivo dentro del recorrido de los asistentes. Allí se desarrollarán iniciativas como la eCommerce Startup Competition y la AI For Unified Commerce Competition, además de posibles presentaciones de proveedores, casos de uso, lanzamientos de herramientas, servicios o soluciones innovadoras para el sector.

La AI For Unified Commerce Competition será una de las grandes apuestas de esta edición. La iniciativa, impulsada por el eCommerce Institute con el apoyo de la Global Commerce Foundation, reconocerá soluciones de inteligencia artificial aplicadas al retail y al comercio unificado, con foco en casos reales, resultados verificables y aplicaciones concretas en ventas, inventario, fulfillment, pricing, hiper personalización y experiencias en tienda física. Postulaciones abiertas en https://ecommerceday.org.ar/2026/ai-for-unified-commerce-competition

La edición 2026 pondrá un fuerte foco en generar espacios que impulsen la innovación, visibilicen el talento del ecosistema y promuevan nuevas oportunidades de negocio. En este marco, volverá la eCommerce Startup Competition, la iniciativa regional que brinda visibilidad a startups y emprendimientos con propuestas innovadoras para el comercio digital, permitiéndoles presentar sus soluciones ante referentes de la industria, potenciales inversores y líderes empresariales. Postulaciones en https://ecommerceday.org.ar/2026/ecommerce-startup-competition

Como parte de este recorrido por la innovación, también se realizará una nueva edición del eCommerce Award Argentina 2026, el reconocimiento creado por el eCommerce Institute para distinguir a las empresas, proyectos y líderes que, con su trabajo, contribuyen al desarrollo del Digital Commerce y la Economía Digital en el país. Postulaciones en https://ecommerceday.org.ar/2026/ecommerce-award

La experiencia se complementará con una propuesta renovada de activaciones y espacios de interacción. Las marcas participantes podrán desarrollar experiencias especialmente diseñadas para acercar sus soluciones a los asistentes, mientras que una nueva zona de podcasts funcionará como escenario para entrevistas y conversaciones con referentes, emprendedores y protagonistas de la transformación digital, amplificando en tiempo real los principales debates del evento.

Por su parte, la zona de networking temático ofrecerá reuniones uno a uno y encuentros moderados por especialistas, organizados por verticales e intereses estratégicos. El objetivo será facilitar conexiones de alto valor entre retailers, marcas, proveedores tecnológicos, y profesionales, fortaleciendo la colaboración y la generación de nuevas oportunidades dentro del ecosistema.

Y también se realizará el IT Camp Experience: charlas y conferencias sobre eCommerce exclusivas para profesionales de sistemas con perfiles de tecnología y técnicos.

Actividades exclusivas para vivir el ecosistema desde adentro

La experiencia del eCommerce Day Argentina 2026 se extenderá más allá de la jornada central del evento, la programación incluirá una nueva edición del Retail & Commerce Discovery, el día viernes 28 de agosto posterior al evento presencial con dos actividades exclusivas.

El Technical Roadshow, una propuesta que invita a conocer desde adentro cómo operan algunas de las empresas más innovadoras del país. A través de visitas técnicas a compañías líderes de distintas verticales como tecnología, logística, home & deco, pharma y medios de pago, los participantes podrán recorrer operaciones reales, conocer sus procesos, tecnologías y modelos de gestión, y descubrir las mejores prácticas que hoy impulsan la evolución del comercio digital. Más info en https://ecommerceday.org.ar/2026/technical-roadshow

Como parte de esta agenda también se desarrollará el eLíderes Forum, un espacio de intercambio entre referentes de la industria donde se compartirán experiencias, casos de éxito y aprendizajes sobre logística, fulfillment, innovación, operaciones y transformación digital, promoviendo el aprendizaje colaborativo entre quienes lideran la evolución del ecosistema. Ver más info: https://ecommerceday.org.ar/2026/elideres-forum/

Más información y reserva de entradas: https://ecommerceday.org.ar/2026/