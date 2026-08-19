Pampa emitió una nueva serie de Obligaciones Negociables para nuevas inversiones

Pampa informó que emitió una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado local por US$ 138 millones a cuatro años y a una tasa del 5,5% anual.

“La colocación refleja la confianza del mercado en Pampa y permite reforzar su solidez financiera”, señalaron desde la compañía.

Los fondos obtenidos serán destinados a financiar proyectos, entre ellos la planta de urea en Bahía Blanca, que demandará una inversión de US$ 2.700 millones y será la más grande de la región.

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Tras la escalada de precios por la guerra en Irán, Pampa Energía se mete en el negocio de la urea con una inversión de USD 2.700 millones

Además, Pampa continúa avanzando con el desarrollo de su yacimiento Rincón de Aranda en Vaca Muerta, con una inversión de más de US$ 4.500 millones para alcanzar una producción de 45.000 barriles diarios en 2027. Ambos proyectos cuentan con adhesión aprobada al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Pampa señaló que el capital de las Obligaciones Negociables Clase 28 será amortizado en un único pago en la fecha de vencimiento en agosto de 2030, mientras que los intereses serán abonados semestralmente. La emisión recibió de FIX la calificación “AAA(arg)”, la máxima calificación crediticia en la escala local.

Resultados del segundo trimestre

En el segundo trimestre de 2026, la compañía informó que registró un fuerte crecimiento operativo, tanto en generación eléctrica como en petróleo y gas. Además, el desempeño financiero acompañó el crecimiento operativo, con un EBITDA ajustado de 415 millones de dólares, un 75% superior al del mismo trimestre del año anterior.

Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, afirmó: “Fue un trimestre espectacular para Pampa. Aprobamos la decisión de inversión más importante de nuestra historia con la planta de urea en Bahía Blanca, aceleramos en el desarrollo de Rincón de Aranda y seguimos fortaleciendo la integración vertical entre nuestra producción de gas y el negocio de generación eléctrica, ganando eficiencia y competitividad”.

En generación eléctrica, Pampa aumentó su producción un 14% interanual y creció por encima del sistema nacional. El desempeño estuvo impulsado, entre otros factores, por una mayor integración entre la producción propia de gas y las centrales térmicas de la compañía, que mejoró la eficiencia y competitividad de sus operaciones.

En materia de producción de hidrocarburos, la compañía alcanzó un récord trimestral de 107.500 barriles equivalentes por día, un 28% más que un año atrás. La producción de gas promedió 14,3 millones de metros cúbicos por día, un 10% más que en el mismo período de 2025. Además, alcanzó un récord de 7,4 millones de metros cúbicos por día en el bloque Sierra Chata, que creció un 95% interanual impulsado por la puesta en producción de cuatro nuevos pozos.

LM