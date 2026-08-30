Google Maps cambia el nombre de Lago Ontario a "Lago América" en Estados Unidos

La Casa Blanca celebró este domingo el cambio de nombre para usuario estadounidenses de Google Maps del Lago Ontario a Lago América, luego de que Donald Trump decidiera unilateralmente modificar el nombre de la gran masa de agua que divide la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

"¡Es oficial! ¡Es LAGO AMÉRICA en Google Maps!", tuiteó el domingo por la mañana Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca. En medio de una disputa comercial con Canadá, Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago.

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El mismo domingo, el presidente estadounidense lanzó una nueva andanada de ataques contra su vecino, en particular sobre su industria automotriz. "No quiero carros canadienses, no quiero partes canadienses, no quiero nada canadiense", escribió Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

La empresa tecnológica de Google explicó que cambio el nombre para los usuarios en Estados Unidos para alinearse con las fuentes oficiales del gobierno, especialmente el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) de Estados Unidos.

Lago Ontario (o Lago América) divide Estados Unidos y Canadá

Los usuario de la aplicación en Canadá seguirán viendo el nombre "Lago Ontario", mientras que el resto del mundo verá ambos nombres junto para designar esta vasta masa de agua, uno de los Grandes Lagos que forman la frontera entre las dos naciones.

Por su parte, el primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, declaró ante la ABC News: "Es completamente absurdo. Nadie lo va a llamar 'Lago América'".

La modificación del nombre se produce en momentos de una renovada ofensiva del republicano contra Canadá. Ambos países se encuentran actualmente enfrentados en materia de aranceles.

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"Nos han estafado durante décadas, y va a parar", dijo Trump sobre Canadá en su publicación en redes sociales. También resaltó el éxito de la planta de Ford Motor en el área de Detroit, y donde se encuentra trabajando para ensamblar camionetas F-150.

Muchos motores de este tipo de vehículos se construyen al otro lado de la frontera en Windsor, Ontario. Pero Trump amenazó con duplicar los aranceles a este tipo de autopartes hasta el 50%, decisión que Canadá respondió con aranceles a bienes estadounidenses de entre 15% y 50%.