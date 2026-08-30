Difunden las primeras fotografías de Nicolás Maduro desde su prisión en Estados Unidos

El ex presidente venezolano Nicolás Maduro sorprendió este domingo al publicar desde su cuenta oficial en la red social X una serie de fotografías registradas durante su presidio en Estados Unidos. Las imágenes muestran al ex mandatario sonriente y vistiendo un buzo y pantalón de color gris en la celda donde permanece privado de su libertad tras su detención en enero.

La difusión del material estuvo acompañada por un pronunciamiento escrito dirigido hacia sus simpatizantes y familiares: "Quiero que sepan que estamos firmes". La publicación repercutió a nivel global y fue reproducida por diversas plataformas vinculadas a su círculo político.

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“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, rezaba el texto institucional cargado en su perfil oficial.

En el mismo pronunciamiento, el ex líder del palacio de Miraflores hizo mención a la campaña de su cónyuge, Cilia Flores, quién también se encuentra bajo arresto en el país norteamericano. “Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios. Dios proveerá. Venezuela renacerá”, concluyó la declaración.

El marco judicial que enfrenta Maduro

La difusión de las fotos por parte de la cuenta gubernamental coincide con una etapa de definiciones del proceso judicial que se le sigue al antiguo jefe de Estado en el Distrito Sur de Nueva York.

Las fotos fueron tomadas el pasado 25 de junio

La querella presentada por la Fiscalía federal y el equipo letrado que encabeza la defensa sostuvieron audiencias de rigor frente al juez Alvin Hellerstein. Durante esos intercambios procesales, ambas partes propusieron un calendario de revisión documental que pospondría el comienzo del debate oral hasta junio de 2027.

Por su parte, la defensa de Maduro buscará la desestimación de los cargos penales, entre los que resalta el pedido formal de inmunidad soberana, alegando su condición de mandatario en funciones al momento del operativo de traslado.

Repercusiones tras las fotos de Maduro

La réplica de las fotos no tardó en expandirse dentro del arco del oficialismo chavista en la región. El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del detenido, replicó la secuencia completa de imágenes en su red social Instagram.

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El mensaje que circuló en las redes incluyó pasajes bíblicos cita textual del libro de Romanos: "Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó".

Analistas internacionales remarcaron que el uso de cuentas institucionales por parte de figuras detenidas en el sistema penitenciarios estadounidenses obedece al manejo externo de perfiles por parte de sus representares de prensa o familiares autorizados.