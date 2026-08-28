Juan Francia analizó en RDC las propuestas económicas de Mélenchon y Le Pen

La Asociación de Empresarios de Francia (MEDEF), principal organización empresarial del país, reunió a dirigentes y candidatos en su tradicional Universidad de Verano, donde la economía ocupó un lugar central. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Juan Luis Francia explicó que durante el encuentro se debatieron cuestiones como salarios, deuda y recortes presupuestarios: “Ha sido muy interesante porque se ha debatido allí la cuestión de salarios, deuda, recortes presupuestarios”.

Uno de los principales cruces estuvo protagonizado por Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa, quien defendió una suba del salario mínimo. “Puso de relieve el hecho de que hay que aumentar los salarios para evitar una contracción de la economía”, señaló Francia en el marco de Ronda de Corresponsales (RDC).

El salario mínimo que propone Mélenchon

La propuesta generó risas entre los cerca de 6.000 asistentes. Sin embargo, Mélenchon respondió que “si la economía se contrae, pues, todos vamos a pagar”.

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Según Francia, la propuesta de La Francia Insumisa contempla “aumentar el salario neto, el salario de bolsillo, el SMIC, el salario mínimo, llevarlo a 1.700 euros mensuales”.

Marine Le Pen propone un fuerte ajuste del gasto

En el otro extremo del debate económico apareció Marine Le Pen, quien encabeza actualmente los sondeos mencionados durante la entrevista. “La propuesta estrella de ella fue que va a promocionar un recorte de 120.000 millones de euros”, detalló Francia. La dirigente también planteó constitucionalizar un límite al déficit público.

“Establecerlo eso como por medio de la Constitución, establecer un límite máximo”, explicó el corresponsal, al recordar que “hoy el déficit en Francia es de más del 5% del PBI”.

El denominador común entre los candidatos fue, según Francia, la intención de reducir el gasto público. “Casi todos los candidatos que hablaron, hablaron de recortes presupuestarios, buscando seducir al público empresarial”, afirmó.

Sin embargo, destacó una diferencia sustancial: “Se destaca Mélenchon, porque es la única propuesta de ruptura con el modelo neoliberal vigente”.