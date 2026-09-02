Malvinas: Quirno aseguró que “siempre hay chance” de recuperar las islas y anticipó el discurso de Milei

El canciller Pablo Quirno aseguró este miércoles 2 que “siempre hay chance” de recuperar las Islas Malvinas y sostuvo que la Argentina continuará trabajando por ese objetivo a través de la vía diplomática. El ministro realizó estas declaraciones antes de la apertura del foro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

Las palabras de Quirno se conocieron un día antes del discurso que el presidente Javier Milei ofrecerá este jueves por Cadena Nacional, en el que se referirá a los avances diplomáticos vinculados con el reclamo argentino por la soberanía de las islas. El canciller evitó anticipar detalles sobre el contenido de la presentación presidencial.

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Durante su exposición, el titular de Relaciones Exteriores sostuvo que la Argentina tiene “una obligación y responsabilidad” de defender sus intereses en el Atlántico Sur. En ese sentido, remarcó que el reclamo por Malvinas requiere, además de la defensa histórica de la soberanía, acciones diplomáticas concretas.

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Quirno apuntó contra las decisiones del Reino Unido en Malvinas

El canciller afirmó que se trata de un trabajo diplomático de larga data y cuestionó las decisiones unilaterales adoptadas por el Reino Unido en las islas. “Más allá del aspecto declamatorio, actividades muy concretas porque hoy están sucediendo cosas en Malvinas que con decisiones unilaterales del Reino Unido que repudiamos”, señaló.

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En esa línea, Quirno insistió en que la Argentina debe contar con “las herramientas posibles para defender nuestros intereses” y ratificó que el Gobierno continuará llevando adelante las acciones diplomáticas necesarias para avanzar en el reclamo por la soberanía de Malvinas.

El canciller también se refirió al escenario geopolítico internacional y a la relación de la Argentina con Estados Unidos y China. Destacó que Estados Unidos es el principal inversor extranjero del país, mientras que China ocupa el segundo lugar entre los socios comerciales.

“A nadie le escapa que Argentina tiene una relación estratégica con Estados Unidos, pero eso no implica no tener relación con China”, sostuvo Quirno, quien remarcó que existen vínculos profundos con ambos países y que la política exterior argentina buscará mantener esos canales abiertos.

Por otra parte, el funcionario reiteró que, si el Mercosur no acompaña el proceso de apertura comercial impulsado por el Gobierno, la Argentina avanzará en acuerdos bilaterales. También planteó que, en el actual escenario internacional, el país se presenta ante el mundo como un proveedor de alimentos y energía.

RG/fl