La tensión diplomática entre Estados Unidos y Reino Unido escaló cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, abrió por primera vez la puerta a revisar la postura de su país respecto a la soberanía de las Malvinas: “Siempre reviso las posiciones, y esa es una de ellas”. A tono con lo previsto, la respuesta del gobierno británico, desde la oficina del primer ministro y dede el Ministerio de Hacienda, no tardó en llegar.

Andy Burnham sostuvo, a través de su vocero, que la posición del Reino Unido había sido expresada “muy claramente” durante el verano y aseguró que “no ha cambiado”. “Han expresado su deseo de seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable”, afirmó.

De inmediato, se expresó el secretario de Hacienda (canciller del Exchequer), John Healey, quien despejó los rumores sobre supuestas directivas secretas de la Casa Blanca: “Son británicas y seguirán siendo británicas”.

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La cuestión de las islas, en los últimos meses, apareció vinculada a las presiones de Washington sobre sus aliados de la OTAN para que aumenten el gasto en defensa.

A partir de abril había trascendido un correo interno del Pentágono en el que se analizaba la posibilidad de revisar la posición estadounidense sobre distintos territorios considerados “posesiones imperiales”, entre ellos las Malvinas. La posibilidad era utilizar esa revisión como una herramienta de presión sobre Londres.

De hecho, el secretario de Estado Marco Rubio había relativizado la información y la había definido como “solo un email”. Ahora, las palabras del propio Trump le dieron mayor relevancia al tema porque confirmaron que la posibilidad de revisar la postura estadounidense está efectivamente dentro de las alternativas.

Vale recordar que Estados Unidos sostiene oficialmente una posición de neutralidad sobre la soberanía de las Malvinas, aunque reconoce la administración británica de facto sobre las islas.

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MV