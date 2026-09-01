BREAKING NEWS Reclamo de Soberanía Milei sobre los dichos de Trump y las Malvinas: "Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada de los argentinos" El Presidente anticipó que analizarán el tema en la reunión de Gabinete. Milei Trump | CEDOC Hoy 10:24 Agregar PERFIL en Google Milei sobre los dichos de Trump y las Malvinas: "Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada de los argentinos" También te puede interesar General Paz: el estado del tránsito tras el choque del colectivo 108 contra un auto Tras la polémica de Sagasti, otro senador pidió participar virtualmente de la sesión “Es una opositora, replica los argumentos kirchneristas": Milei volvió a criticar a Villarruel Tragedia en Río: murieron el youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree En esta Nota