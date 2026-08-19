Accidente en General Paz: un colectivo de la línea 108 chocó contra un auto y quedó sobre el muro divisorio de hormigón

Un colectivo de la línea 108 chocó contra un auto durante la madrugada en la avenida General Paz, a la altura de Juan Bautista Alberdi, y quedó montado sobre la división de hormigón que separa ambos sentidos de circulación. El accidente provocó cortes y demoras en la zona de la Ciudad de Buenos Aires, mientras se desplegó un operativo para desviar el tránsito.

El accidente ocurrió hoy pasadas las 5 de la mañana a la altura del kilómetro 17, cuando el colectivo circulaba en sentido hacia el Río de la Plata y, por motivos que todavía se investigan, colisionó contra un vehículo particular.

Como consecuencia del fuerte impacto, la unidad de la línea 108, que realiza el recorrido habitual entre los barrios porteños de Liniers y Retiro, quedó suspendida sobre el muro de contención central de la General Paz, que divide los carriles que se dirigen hacia el Río de la Plata de aquellos que avanzan en sentido al Riachuelo. La violencia del choque también provocó el desprendimiento de un fragmento de la división de hormigón.

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Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) hubo seis personas asistidas, con politraumatismos. Cinco de ellas fueron hospitalizadas.

Por la característica del choque, los automovilistas y motociclistas fueron derivados por la colectora y, metros más adelante, reincorporados a la avenida General Paz, por lo que el tránsito registró importantes demoras en ambos sentidos.

En el lugar trabajaron equipos del SAME, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Bomberos, según TN. También se desplegó un importante operativo para asistir a los involucrados y garantizar la seguridad en la zona. Además, esta mañana una grúa trabajaba para retirar el colectivo, mientras se realizaban las pericias en el lugar.

RM

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