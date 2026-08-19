La jornada en la Ciudad de Buenos Aires y la franja metropolitana del AMBA transcurrirá durante este miércoles 19 de agosto de 2026 bajo un marco de tiempo firme y sin probabilidades de lluvia. El escenario general mantendrá características invernales moderadas con el inicio del día marcado por bancos de humedad dispersos.

Durante las primeras horas se registrarán reducciones de visibilidad debido a neblinas focalizadas, aunque se prevé una disipación paulatina con el correr de la mañana a medida que la radiación solar gane presencia.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 19 de agosto

Para este miércoles 19 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para la Capital Federal una marca mínima de 6°C registrada durante la madrugada y el amanecer, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 15°C durante el horario vespertino.

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Clima miércoles 19 de agosto

La humedad relativa se mantendrá elevada por la mañana, ubicándose en torno al 73%, con vientos del sector sudeste a 22 km/h. Hacia el turno tarde y noche, las corrientes de aire rotarán levemente hacia el este, maderando su intensidad a un promedio de entre 12 km/h y disminuyendo el riesgo de ráfagas.

En las zonas periféricas del Gran Buenos Aires (GBA), especialmente en los municipios del primer y segundo cordón del oeste y del sur conurbano, el termómetro partirá desde valores un poco más fríos, con pisos de 4°C en áreas rurales o periurbanas. En el sector norte del conurbano, la cobertura nubosa se mantendrá parcialmente despejada, amortiguando la sensación térmica durante la tarde.

Alertas y clima en el resto de Argentina

A nivel nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia la franja centro y norte del país. En sectores de la provincia de Santa Fe, provincia de Entre Ríos y provincia de Corrientes prevalecen precipitaciones aisladas y cobertura de cielo nublado por la persistencia de un eje de inestabilidad superficial.

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Por otro lado, la región cordillerana de la provincia de Mendoza, provincia de San Juan y la provincia de Neuquén experimenta el dominio de sistemas de alta presión que garantizan estabilidad seca, aunque con temperaturas mínimas bajo cero en zonas altas. En la provincia de Buenos Aires, el frente frío de días anteriores comienza a desplazarse mar adentro, estabilizando la presión atmosférica en el litoral atlántico.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para el jueves 20 de agosto, las previsiones en el área metropolitana señalan una jornada con nubosidad en paulatino incremento. Las marcas térmicas subirán levemente hacia una mínima de 8°C y una máxima de 17°C, acompañadas por un refuerzo en los vientos del sector sur que alcanzarán velocidades de hasta 31 km/h hacia el cierre del día.

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El viernes 21 de agosto se consolidará el ingreso de una nueva masa de aire frío continental. Esto provocará un descenso en los registros térmicos, con una mínima estimada en 7°C y valores que no superarán los 14°C bajo un cielo parcialmente nublado.

De cara al fin de semana, el régimen de vientos mantendrá el flujo desde el cuadrante sur y este, prolongando las mañanas frías con mínimas de entre 4°C y 6°C, pero garantizando estabilidad atmosférica sin probabilidades de precipitación a corto plazo.