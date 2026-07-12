En la Avenida "General Choque" de cada finde, este domingo volcó una Kangoo

Los fines de semana son "viajeros frecuentes" de accidentes, y en ese marco la Avenida General Paz, por el impresionante nivel de tránsito que tiene a toda hora, siempre es noticia. Este domingo no fue la excepción, y tuvo un grave siniestro vial se registró alrededor de las 8, a la altura de la avenida Lope de Vega en el barrio porteño de Villa Devoto, cuando una camioneta Renault Kangoo y un automóvil Ford Fiesta colisionaron en sentido al Riachuelo. A causa de ese impacto, la camioneta Kangoo terminó volcando sobre la traza y su conductor -un hombre de 36 años que viajaba solo- debió ser trasladado de urgencia por el SAME al hospital Vélez Sarsfield con fuertes golpes y politraumatismos, en una mañana gris pero con condiciones de calzada normales.

El conductor de la Renault Kangoo sufrió politraumatismos y fuertes golpes, fue asistido por el SAME y trasladado al hospital.

El hecho se produjo por causas que aún se intentan establecer mediante peritajes científicos, ya que el asfalto no se encontraba resbaladizo al momento del choque. Mientras el conductor de la camioneta aguarda un parte médico definitivo y los correspondientes test de alcoholemia y narcotest, la persona que manejaba el Ford Fiesta, una mujer de 35 años, resultó ilesa y permaneció en el interior de su habitáculo. En tanto, personal policial desplegó un operativo de seguridad que mantiene inutilizados dos carriles de la avenida, generando importantes demoras en una jornada dominical que ya acumula quince choques en la ciudad.

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Detalles del choque entre la Renault Kangoo y el Ford Fiesta

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la peor parte del impacto se la llevó la Renault Kangoo, la cual quedó completamente volcada sobre el asfalto tras perder el control. Por su parte, el Ford Fiesta detuvo su marcha unos metros más adelante, presentando una abolladura visible en su sector delantero derecho.

La conductora del Ford Fiesta resultó ilesa y el vehículo presentó solo un golpe en la parte trasera.

Las autoridades sanitarias del hospital Vélez Sarsfield al que fue derivado el conductor herido serán las encargadas de dictaminar el cuadro de situación definitivo del paciente. Como parte del protocolo habitual en este tipo de siniestros, se le efectuarán los exámenes de rigor para determinar si se encontraba bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes.

Investigación policial y demoras en el tránsito hacia el Riachuelo

La reconstrucción del hecho presenta una complejidad técnica para los investigadores: en ese punto específico de la avenida General Paz no se encuentran dispuestas cámaras de seguridad. Por este motivo, las autoridades policiales dependen de los registros de los dispositivos tecnológicos ubicados unos metros hacia adelante y hacia atrás de la escena, sumado al análisis de las pericias accidentológicas para esclarecer las responsabilidades del choque.

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Debido a las tareas de remoción de los vehículos y los peritajes de rigor, dos carriles de la calzada permanecen obstruidos, lo que provoca complicaciones e inminentes demoras para los automovilistas que circulan en sentido al Riachuelo. Este caso se suma a una racha accidentada en las primeras horas del domingo, que ya registra un total de 15 incidentes de tránsito en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

MEG