Un juego roto le atrapó la mano a una nena de tres años durante casi una hora en el Parque del Chateau

Una niña de tres años quedó con la mano atrapada durante casi una hora en un juego infantil deteriorado del Parque del Chateau, frente al Complejo Ferial de Córdoba, un espacio que depende de la administración provincial. El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 18:35, y derivó en dos denuncias coincidentes: la del enfermero que asistió a la menor en el lugar y la de Paola Cortez, abuela de la nena, quienes señalaron la falta de mantenimiento de los juegos.

Según el relato del enfermero, la niña introdujo la mano en un juego giratorio, similar a una calesita, que carecía de una pieza de agarre en su estructura central. "Yo estaba de casualidad y estuve cuarenta minutos tratando de sacar la manito de la nena", relató, mientras permanecía junto a la menor y se sucedían los llamados a los servicios de emergencia. "Se llamó a la policía, se llamó a los bomberos. La policía llegó como a la media hora. Los bomberos nunca llegaron", denunció.

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La abuela de la niña ofreció una versión que coincide en los tiempos y en la desesperación del momento. "Fui al parque con mis dos nietos. Mi nieta, la de tres años, estaba en un juego que yo le llamo calesita. El volante no lo tenía y ella metió la mano ahí", relató Cortez, quien describió los minutos posteriores como los más angustiantes de su vida.

En medio de la espera, sin intervención de personal del parque ni de los servicios de emergencia convocados, fue el propio enfermero quien logró liberar la mano de la menor con la ayuda de bajalenguas y trasladarla en una ambulancia privada que él mismo solicitó. "Apareció un ángel, el enfermero, que fue el que le sacó la mano a la nena. Él fue el que pidió una ambulancia", afirmó la mujer.

El propio enfermero aportó el detalle técnico de la maniobra: "Con lo único que la pude deslizar y sacar para que no se lastimara y perdiera los dedos fue con los bajalenguas. Estaba enganchada entre los engranajes del juego", dijo a PERFIL CÓRDOBA.

Ambos relatos coinciden en que, mientras la niña permanecía atrapada, el personal de seguridad del predio no intervino de manera efectiva. "Los guardias del parque, con el handy en la mano, y yo desesperada gritando", describió la abuela sobre la actitud del personal presente. La demora total, según ambas fuentes, superó los cuarenta minutos.

La menor fue trasladada primero al Hospital Pediátrico, que no contaba con guardia de traumatología disponible, por lo que finalmente fue derivada al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Allí se descartó una fractura y la niña recibió un vendaje y tratamiento con antibióticos, con control médico programado para los días siguientes.

"La nena movió la mano, no tiene fractura, no le hicieron puntos, tiene la mano vendada y con antibióticos", relató Cortez, aunque remarcó que el desenlace físico no atenúa el reclamo de la familia. "Quiero que lo arreglen y los mantengan para que no vuelva a pasar", sostuvo.

El juego roto, cambiado

Según indicaron las mismas fuentes, personal de mantenimiento retiró el juego dañado del lugar horas más tarde. Cortez dijo que este viernes ya no quedaba rastro del juego involucrado. Pero la estructura defectuosa no era un caso aislado dentro del predio, afirmaron.

"No era solo ese juego roto, había algunos más", dijo la abuela, mientras que el enfermero cuestionó la asignación de tareas del personal de mantenimiento del parque: "Son personas de mantenimiento que parece que solo se dedican a barrer las hojas, no se fijan en los juegos en la época en la que vienen los chicos en invierno".

El testigo extendió el reclamo a una crítica más amplia sobre el control estatal de los espacios públicos: "¿Por qué no se controlan las plazas y los parques? ¿Por qué tiene que pasar una desgracia para hablar de lo mal que están las plazas y los espacios públicos?".

Dudas sobre el mantenimiento

El episodio del Parque del Chateau se suma, a menos de un mes de distancia, a otro caso que expuso el estado del equipamiento en espacios públicos de la ciudad y terminó con un desenlace fatal.

El lunes 6 de julio murió Lorenzo Gudiño, agente de la Policía de Córdoba de 30 años, tras permanecer casi tres semanas internado en el Sanatorio Francés tras ser hallado inconsciente el 14 de junio en el sector de aparatos de ejercicio del Parque Sarmiento, en barrio Nueva Córdoba. Mientras el primer parte policial habló de una caída "desde su misma altura", la Justicia investiga como hipótesis principal que el golpe fatal se produjo por la caída de un caño desprendido de una máquina de calistenia en mal estado.

Hasta el cierre de esta edición, la Policía de Córdoba no había emitido un parte oficial ni confirmado actuaciones vinculadas al episodio del Parque del Chateau, pese a que, según los denunciantes, personal policial se hizo presente en el lugar durante el hecho. Tampoco trascendió una respuesta oficial de la administración provincial del parque respecto del retiro del juego ni de las condiciones generales de mantenimiento del predio.