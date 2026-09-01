"Las Islas Malvinas seguirán siendo británicas", declaró un funcionario inglés, tras el polémico anuncio de Trump sobre este tema

John Healey, el ministro de Hacienda de Gran Bretaña, aseguró que no recibió “ninguna sugerencia” de los funcionarios de los Estados Unidos, luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, sugiriera que podría “revisar” el apoyo de su país a la posición inglesa sobre las Islas Malvinas, cuya soberanía reclama la Argentina.

“Las Islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las Islas Malvinas así lo deseen”, dijo el funcionario inglés en declaraciones al diario The Times.

Donald Trump

Fue el primer integrante del gobierno de Gran Bretaña que hace referencia a la cuestión Malvinas tras las palabras de Trump, quien habló con la prensa en el Despacho Oval y, cuando le preguntaron por la soberanía del Archipiélago, expresó: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Más de 100 diputados de distintos espacios respaldan un proyecto para convertir a Malvinas en Símbolo Nacional

Trump habló luego que, la semana pasada, medios británicos publicaran afirmaciones diciendo que su Gobierno estaría evaluando sacar su apoyo a la posición británica sobre las Malvinas como una manera de presionar al Reino Unido para aumentar su inversión en Defensa.

El presidente de Estados Unidos exige que los países europeos incrementen su gasto en defensa para sostener la estrategia de disuasión frente a Rusia y garantizar que Norteamérica no deba hacerse responsable de la mayor parte del financiamiento de la OTAN.

Islas Malvinas

El medio británico que pidió al Reino Unido reabrir las negociaciones por Malvinas

El pasado 17 de julio, Simon Jenkins, periodista del reconocido diario inglés The Guardian, afirmó que “tarde o temprano, el gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de reanudar las negociaciones”, aceptando, sin embargo, que, “como están las cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth y el ministro de Defensa pospondrán el problema”.

El periodista agregó: “Sería gratificante si la bandera de las Malvinas exhibida durante el partido en los Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción. No pueden ser británicas para siempre”.

El Gobierno justificó el amarre del buque británico en Ushuaia y crece la tensión con Tierra del Fuego

Las palabras de Jenkins fueron escritas tras la aparición de la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” que desplegaron los jugadores de la Selección argentina, tras la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial de Fútbol 2026.

Islas Malvinas

El periodista remarcó que "ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene el derecho eterno de permanecer como están, menos uno que le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras esterlinas en materia de defensa por año”.