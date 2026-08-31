Cómo puede ayudar Gran Bretaña a construir una economía global más justa

LONDRES—Andy Burnham no carece precisamente de desafíos como nuevo primer ministro del Reino Unido. Afortunadamente, también cuenta con una oportunidad única para liderar la respuesta a los principales problemas económicos globales y rediseñar instituciones obsoletas.

Burnham asumió el cargo tras una década tumultuosa, marcada por la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea en 2016 y el mandato de Keir Starmer, que tuvo dificultades para convencer a la opinión pública de que la cooperación internacional redunda en beneficio de los intereses británicos. Por lo tanto, Burnham hereda una política exterior que se percibe como defensiva y debilitada, centrada en mantener unidas alianzas frágiles y en recortar drásticamente los presupuestos de ayuda exterior en nombre del “realismo progresista” -un eslogan que no inspira a nadie.

Aunque la gestión de amenazas puede ser inevitable en el mundo actual, no le ofrece a la gente una visión positiva. Para lograrlo, Burnham debería proponerse ayudar a dar forma a normas e instituciones que sobrevivan al caos actual. La recompensa sería un nuevo internacionalismo basado no en posturas militares, sino en la búsqueda de una economía global más justa que les permita a las personas prosperar en todas partes. Este enfoque reflejaría la promesa de renovación de Burnham a nivel nacional y situaría a Gran Bretaña en una posición de liderazgo en materia de cooperación económica precisamente cuando el antiguo orden se está viendo socavado.

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El momento es ideal, ya que el Reino Unido presidirá el G20 en 2027 y el G7 en 2028. Estas oportunidades son escasas; quienes las aprovechan salen beneficiados. Muchos aún recuerdan cómo el primer ministro Gordon Brown ayudó a estabilizar la economía mundial en 2009, y cómo su antecesor, Tony Blair, utilizó el G8 de 2005 para impulsar el alivio de la deuda y la ayuda a África.

Burnham debería dar muestras de la misma audacia. La opción segura es que el Reino Unido mantenga un perfil bajo, halague a un presidente estadounidense difícil y evite la controversia. Pero una actitud a la defensiva no dará resultados significativos. Poner en marcha algo nuevo, incluso sin un consenso total, es la mejor opción. Eso es lo que hizo Sudáfrica con el Panel Internacional sobre la Desigualdad durante su presidencia del G20, y es lo que hizo Brasil al incluir la tributación de los superricos en la declaración de los líderes de Río.

Gran Bretaña, por su parte, podría instar a que se adopten medidas concretas frente a las crisis de deuda que están asfixiando a decenas de países, tomar medidas enérgicas contra los flujos financieros ilícitos o introducir un impuesto mínimo para los multimillonarios. Dar ejemplo en cualquiera de estas cuestiones indicaría que quiere forjar el futuro en lugar de limitarse a salvar los restos del pasado. Un primer ministro que prometió “construir una nueva economía” que ofrezca resultados más justos para sus electores en Makerfield debería asumir el mismo objetivo para las personas que luchan por salir adelante en Maputo o Mumbai.

Con ese fin, Burnham también tiene la oportunidad de sentar las bases para la creación de nuevas instituciones de cooperación global. Las instituciones internacionales jurídicas, políticas y económicas que Gran Bretaña ayudó a diseñar en el siglo XX parecen cada vez más ineficaces, y algunas se enfrentan a ataques despiadados por parte de aliados o incluso de algunos políticos británicos (como es el caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos). La respuesta no es defender el statu quo, sino ayudar a crear uno nuevo.

Un buen punto de partida son las “coaliciones de la voluntad” que ya están reuniendo a pequeños grupos de estados (a menudo con alianzas insólitas) para impulsar una agenda común. Por ejemplo, Barbados, Francia y Kenia copresiden un Grupo de Trabajo sobre Tasas de Solidaridad Global para desarrollar nuevas tasas internacionales sobre la aviación, los pasajeros frecuentes, el transporte marítimo, la extracción de combustibles fósiles y las transacciones financieras, con el fin de generar ingresos para la financiación de la lucha contra el cambio climático y el desarrollo. Del mismo modo, Colombia y los Países Bajos han liderado una iniciativa para impulsar la transición hacia la eliminación de los combustibles fósiles, y otras agrupaciones están trabajando en el alivio de la deuda, las líneas de intercambio entre bancos centrales y los impuestos sobre el patrimonio.

Al sumarse, financiar o, simplemente, dar visibilidad a estas iniciativas en el G7 o el G20, el Reino Unido enviaría una señal clara de que no se limita a recurrir a los mecanismos internacionales existentes para alcanzar los objetivos globales. También contribuiría a convencer a los países del Sur Global de que sus voces y su liderazgo son valorados.

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Aunque alcanzar un consenso global parece imposible hoy en día, estos esfuerzos en curso deberían darnos esperanzas de que el progreso sigue siendo posible. Ya se están colocando los cimientos de un nuevo internacionalismo del siglo XXI. En algunos casos, como la propuesta de gravar las actividades contaminantes mediante impuestos solidarios, las nuevas iniciativas le permiten a un pequeño grupo de países poner a prueba y estudiar enfoques novedosos sin tener que alcanzar un consenso global ni superar los vetos de los países poderosos. En otros casos, como el del Panel Internacional sobre la Desigualdad, el objetivo será establecer nuevas normas y principios para la cooperación internacional. Cuanto más éxito tengan estas iniciativas emergentes, mayor será el número de países que se sumen a ellas, y mayor la probabilidad de que surjan nuevas normas y prácticas universales.

Las reformas son especialmente necesarias en el ámbito del desarrollo internacional, donde seguimos dependiendo de una arquitectura de ayuda diseñada por una comisión en los años 1960. Ese mundo ya no existe. La ayuda hoy representa solo un pequeño porcentaje del dinero que fluye hacia el Sur Global, y se basa en un modelo obsoleto de donante-beneficiario. Prometer restablecer el objetivo de destinar el 0,7% de la renta nacional bruta a la ayuda no inspiraría ni a los votantes británicos ni a los socios del Reino Unido en el sur. En su lugar, Burnham debería encargar una investigación independiente sobre qué podría sustituir por completo al sistema actual y poner a prueba nuevas ideas basadas en la universalidad y la solidaridad, más que en la caridad.

No hay duda de que Burnham tendrá mucho trabajo por delante en materia de diplomacia y defensa. Pero su gobierno también tiene la oportunidad de contribuir a la llegada de una economía global más justa y de un nuevo conjunto de instituciones globales. Tras una década difícil, los avances en estos frentes le darían, por fin, al pueblo británico -y al resto del mundo- algo en qué creer.

Danny Sriskandarajah es CEO de la New Economics Foundation.

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