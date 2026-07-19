Andy Burnham, el socialista moderado del laborismo que gobernará Reino Unido

Andy Burnham emergió como una de las figuras más determinantes y singulares de la política británica contemporánea. Tras consolidar su liderazgo local como alcalde del Gran Mánchester, asumió el liderazgo del Partido Laborista para obtener finalmente el cargo de primer ministro del Reino Unido. Se espera que asuma este lunes.

El dirigente se identifica como socialista y pertenece al ala de la izquierda moderada. Es conocido por defender un Estado con mayor intervención económica, la descentralización del poder hacia las regiones británicas y políticas sociales progresistas.

En declaraciones a los medios sostuvo que lucha por un modelo de “socialismo aspiracional” o “socialismo amigable con las empresas”, que equilibre un estado activo con la creación de riqueza, buscando superar el neoliberalismo. En sus intervenciones, destaca la necesidad de recuperar el control público de servicios clave.

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Trayectoria y pensamiento. Históricamente, Burnham transitó por distintos estamentos del laborismo británico. Ocupó puestos ministeriales clave en el último gobierno de Gordon Brown y compitió en las primarias del partido. Sin embargo, fue su salto a la alcaldía del Gran Mánchester en 2017 lo que redefinió su identidad política.

Defiende firmemente la devolución de competencias desde Londres hacia las regiones. Cree que el poder centralizado en Westminster (Parlamento y centro del poder en Londres) ignora las necesidades de las comunidades que sufrieron la desindustrialización.

Sostiene que servicios básicos como la vivienda, el transporte, el agua y la energía deben estar bajo mayor supervisión o propiedad del Estado para garantizar la dignidad y contener el coste de vida.

A diferencia de la izquierda radical, Burnham ha dejado en claro que su visión económica es estrictamente compatible con la empresa privada. Su modelo busca catalizar la inversión empresarial atrayéndola mediante un fuerte gasto público inicial en infraestructura.

Unión Europea. La postura de Burnham respecto a Bruselas está dictada por el realismo político británico. Aunque en 2016 hizo campaña activa en contra del Brexit y posteriormente simpatizó con la idea de un segundo referéndum, ha descartado por completo promover el regreso del Reino Unido a la Unión Europea.

A pesar de haber expresado que esperaba ver la reincorporación británica en algún punto de su vida, Burnham dejó en claro que no busca revertir el Brexit, confirmando su compromiso con las líneas rojas trazadas por el laborismo (no volver al mercado único ni a la unión aduanera, ni restaurar la libre circulación de personas). Su estrategia con Europa no pasa por la readmisión institucional, sino por lo que llama una “integración selectiva y pragmática”.