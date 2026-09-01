Milei defendió la cadena nacional por Malvinas y volvió a cruzar al periodismo

El presidente Javier Milei defendió este martes la decisión de realizar una cadena nacional este jueves a las 21 para hablar sobre la causa Malvinas y volvió a cuestionar a periodistas que se manifestaron en contra de la medida. El Presidente sostuvo que se trata de un tema de importancia estratégica para el país y calificó de “vergüenza” las críticas recibidas.

“Anunciamos una cadena nacional para el jueves a las 21:00 hs. sobre un tema SAGRADO para los argentinos como es la causa de Malvinas, un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional”, escribió el mandatario en un posteo publicado en su cuenta de X.

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En el mismo mensaje, Milei apuntó contra un sector de la prensa por las críticas al uso de la cadena nacional. “Siempre salen a llorar por el uso de la cadena nacional”, sostuvo, antes de plantear la importancia que, a su entender, tiene la cuestión Malvinas para justificar una transmisión de alcance nacional.

“¿Qué causa más importante y estratégica para los intereses vitales de la Nación puede haber más importante que la causa Malvinas?”, se preguntó el Presidente. Y agregó: “¿Si este tema, que desconocen absolutamente, no amerita una cadena nacional, qué tema lo ameritaría?”.

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El mandatario profundizó luego su cuestionamiento contra los periodistas y comunicadores que rechazaron la decisión y volvió a utilizar un tono confrontativo. “¿O será que simplemente hay un conjunto de MIERDAS HUMANAS (95%) que van a atacar al Gobierno incluso si implica defender intereses extranjeros?”, escribió.

“Vergüenza les debería dar. Nosotros seguiremos defendiendo los intereses de la Nación Argentina con uñas y dientes pese a quien le pese”, concluyó Milei.

La cadena nacional fue anunciada para este jueves a las 21 y estará centrada en la causa Malvinas. La decisión generó cuestionamientos vinculados con el uso de ese recurso de comunicación presidencial, que el mandatario defendió públicamente al considerar que la cuestión de las islas constituye un asunto prioritario para los intereses nacionales.